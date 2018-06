Darwin Chávez: Verdades y rumores: Psuv: Nuevos equilibros, riesgosos desequilibrios

Publicado en: Opinión

E+D (I). El comportamiento interno del oficialismo es difícil de entender. Muchas veces he sostenido que la lógica de ellos funciona al revés y por eso sus acciones parecen ilógicas a veces, cuando para ellos son totalmente lógicas en el marco de su retorcida forma de hacer política. Y ese estilo tan particular funciona hacia adentro y hacia afuera y para ser honestos las ha funcionado bien y para comprobar eso sólo miren los pedazos que quedan de la oposición. Es indudable que las cosas están cambiando en el oficialismo e incluso la correlación actual de fuerzas en el gobierno es totalmente distinta a lo que era antes del 20-M ¿Por qué? Porque tal como explicamos con suficiente antelación en los resultados electorales había mucho en juego y no nos referimos a la victoria de Maduro porque eso estaba seguro, pero era y sigue siendo importante el aporte electoral alcanzado por dos de las organizaciones que lo apoyaron: PSUV y Somos Venezuela. Es claro que la batalla la perdió el “Madurismo” con su experimento, por cuanto el PSUV obtuvo 57,33% de los votos mientras que Somos Venezuela apenas logró 4,07%. Con esos resultados estaba más que cantado que habría reacomodos en la repartición de las cuotas de poder y eso es lo que está ocurriendo. Los cambios que se han dado y que se seguirán dando no obedecen a una intención de hacer más eficiente a la gestión, sino que es una sencilla distribución del poder. Unos salen premiados, otros salen golpeados y hay quienes ahora asoman con mayor fuerza y quizás avanzan a paso firme para lograr mayor independencia y convertirse en una nueva tendencia. Aunque parezca contradictorio en el oficialismo hay un nuevo equilibro en el poder que genera mayores desequilibrios ¿Cómo es eso? Resulta que aunque ahora el poder parece más repartido, eso no necesariamente genera un equilibro en el mejor sentido de la palabra y más bien genera mayores riesgos. De hecho el equilibrio antes del 20-M era menos peligroso que el actual porque ahora las tendencias más radicales tienen mayor presencia y capacidad de decisión en una etapa crucial. Por eso en el titular de esta columna afirmamos que en el oficialismo hay nuevos equilibrios, pero que eso causa riesgosos desequilibrios. El “Madurismo” es el más afectado por estos nuevos escenarios pues ha tenido que ceder cuotas de poder que son importantes, quizás vitales para su sobrevivencia en medio de la crisis actual. La peor secuela del 20-M fue que tuvo que entregar la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente a Diosdado Cabello y eso es un peligro enorme, tal como analizamos esta semana en Verdades y Rumores ( LEA : http://verdadesyrumores.com/oficialismo-el-nuevo-poder-de-diosdado-cabello/). Ese cambio es una clarísima señal de la lucha interna. Que el “Madurismo” haya tenido que ceder el control de la ANC con todo lo que eso implica, da señales bien nítidas de la revuelta interna que hay en el oficialismo y que pudiera generar, entre otras secuelas, que la más dura oposición a Maduro se manifieste desde las entrañas del monstruo. Las cosas están cambiando y seguirán cambiando en el oficialismo. Claro eso no implica efectos positivos para el país, porque mientras ellos se pelean con hacha, cuchillo y machete por el poder; el país sigue en caída libre.

CRISIS MUNICIPAL (I). Los problemas financieros en la Alcaldía de Maracaibo son graves. Tan graves que los comentarios entre el despacho del Alcalde, la Dirección de Administración y el Sedemat es que están prácticamente en cero en las arcas municipales. No hay dinero y esa es la consecuencia de una pésima gestión, que arrancó con grandes expectativas por los vínculos del burgomaestre, Willy Casanova, con el presidente Nicolás Maduro quien le ofreció todo el apoyo cuando lo juramentó en diciembre, pero que se ha diluido en un ineficaz manejo de la ciudad. El problema financiero de la municipalidad marabina tiene dos orígenes. El primero es el deficitario presupuesto, el impacto que tiene la hiperinflación en la devaluación de las asignaciones presupuestarias y por supuesto las triangulaciones con algunas empresas privilegiadas que encarecen las compras y pagos de la gestión. Y el segundo, es la ineficiente recaudación de ingresos propios que es un problema grave que no ha sido solventado, a pesar de todas las advertencias que a través de esta columna se han hecho. Comencemos con el primero. En varias ocasiones he informado que el Alcalde Willy Casanova pasa la mayor parte de la semana en Caracas. Los más entusiastas podrán alegar que se encarga de tramitar recursos para solucionar problemas en la ciudad, pero resulta que no pues su mayor preocupación en Caracas es conseguir el apoyo político que sirva de contención y protección contra sus adversarios internos que no le respetan y que trabajan para su fracaso con el fin de colocar a sus pupilos en cargos claves. Por más que intente demostrar que Omar Prieto es su “hermano”, eso es todo lo contrario. Hay interés que Lisandro Cabello sea en algún momento el Alcalde de Maracaibo. Pero eso no es lo importante en este análisis, pues nos ocupa la crisis financiera. El municipio está recibiendo un presupuesto que en el lapso de su aprobación, ingreso a las cuentas y utilización se ha devaluado sustancialmente y el burgomaestre no ha conseguido los ingresos adicionales que le permitan paliar la hiperinflación. Pero además es imposible que el dinero alcance cuando tienes unas empresas que triangulan las cancelaciones de compras y obras ¿Cómo funciona esa triangulación? Ellos pagan algunas deudas y luego le cobran al municipio lo cancelado y ahí hay diferencias sustanciales en las cifras. Que yo sepa esa intermediación no es legal, pero además minimiza la efectividad en el manejo de las asignaciones vía situado constitucional y créditos adicionales. A eso hay que añadir que el presupuesto es reconducido y tienen un enorme enredo en su manejo porque la ausencia de experiencia en la administración pública es una de las marcas distintivas de la gestión. Y eso de ir aprendiendo sobre la marcha no es bueno.

PARO. Una de las pocas propuestas de acción que han emanado desde la oposición es la idea de Andrés Velásquez de convocar a un paro nacional. La idea tiene su lado positivo y negativo. En un país que se está paralizando paulatinamente no debería ser tan difícil alcanzar el éxito de un paro nacional. Aquí sólo habría que paralizar lo poco que medianamente está funcionando, pero para eso se requiere unidad, estrategia y organización que son tres cosas de las cuales carece totalmente la oposición ¿Cómo lograr el éxito de un paro si hay tres coaliciones opositoras cuyos intereses parecen irreconciliables? Esa convocatoria a una paralización nacional es totalmente válida siempre y cuando exista la capacidad para organizar a todos los actores que deben acatar el paro, pero además si tienes un plan. Temo que no tienen un plan para que el paro sea efectivo y logre los objetivos, sobre todo si tomamos en cuenta que quienes promovieron la abstención aún están en deuda con la estrategia a seguir para capitalizar la no participación de los electores. Sin unidad, organización y estrategia; llamar a un paro sería otra aventura de la oposición. Mientras en la oposición se cortan las venas entre ellos y siguen esperando el milagro, el país se sigue paralizando y huele a calamidad, tal como analizamos esta semana en Verdades y Rumores ( LEA : http://verdadesyrumores.com/analisis-paisvenezuela-una-dura-sensacion-de-calamidad-y-paralizacion/).

E+D (II). La semana pasada analizábamos quién tenía realmente el poder dentro del oficialismo ¿Maduro? ¿Diosdado? Ninguno tiene el poder absoluto pero claramente Cabello es quien salió mejor en los reacomodos que se han hecho. Primero sumó dos piezas claves en el gabinete: su esposa Marleny Contreras y su aliada Yomana Koteich. Pero además logró la presea mayor en la contienda: la Presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese cargo es clave en el presente y el futuro de la revolución y del país ¿Más que la Vicepresidencia ejecutiva? Si y por mucho porque recordemos que la ANC ha sido revestida de un poder supra constitucional o sea que según la retórica oficialista está por encima de todo, incluyendo al Presidente, y puede cambiarlo todo, ¿incluso al Presidente? Diosdado Cabello tiene el sartén por el mango, mientras que la Vicepresidencia es un carguito más nominal que otra cosa. Desde su nuevo puesto puede avanzar en la reducción del “Madurismo” y hasta podría promover su desaparición. Ahora si tiene el poder que quería y que por tanto tiempo estuvo buscando, luego que Chávez no lo tomó en cuenta para ser su sucesor y prefirió el 8 de diciembre de 2012 designar a Nicolás Maduro. Recuerden que este es un modelo militarista, creado por militares y construido por militares y quien no sea militar será siempre visto como un aliado circunstancial al que hay que vigilar, controlar y someter para alcanzar su rendición total o parcial. Ellos no hablan, ni piensan en términos civiles, sino militares y así actúan. Para Cabello llegó su Día “D” y logró desembarcar con éxito en su cabeza de playa: la ANC. Ya tiene su Normandía particular. Desde ese puesto controlará la redacción de la nueva Constitución que antes estaba en manos del “Madurismo”, tendencia que sigue teniendo a la mayoría de los constituyentes, pero que al final le servirá de poco porque ninguno de esos integrantes tendrá la fuerza para oponerse al nuevo presidente. En términos muy simples, se le puso fea la cosa al “Madurismo” porque materialmente están en sus manos. La designación de Delcy Eloína Rodríguez en la VP hay que verla como un golpe a Tareck El Aissami, pero además como un repliegue táctico luego que tuvieron que ceder la ANC. Aunque para los hermanos Rodríguez las cosas implican un gran avance y quizás nacen como tendencia: el “Rodriguizmo” y cuidado si al final ellos prevalecen por encima del “Madurismo”. Los hermanos perversos tienen, además de la venganza personal, el objetivo de tener más poder y no sólo ser parte de la tendencia del Presidente. Por eso hay que prestar mucha atención a sus acciones porque son maléficos.

CRISIS MUNICIPAL (yII). El segundo origen de la crisis financiera en la gestión de Willy Casanova en la Alcaldía de Maracaibo tiene que ver con el rotundo fracaso en la recaudación de ingresos propios. Esta razón es mucho más impactante porque no tiene que ver con la crisis del país, sino con la incapacidad para cobrar lo que los usuarios deben pagar por los distintos conceptos de impuestos, servicios y tasas municipales. De nada sirve que aumenten lo que deben pagar las personas naturales y jurídicas, si no hay capacidad para cobrar. Y eso es un problema de ignorancia en la materia porque a quienes ocuparon del tema no saben del asunto y tampoco se han rodeado del personal adecuado. Por más que intenten culparme a mí de los problemas en la recaudación, yo sólo soy responsable de haber destapado en la opinión pública el embrollo que tienen en el Sedemat. En vez de estar intentando justificar lo injustificable y de desacreditarme ante el personal, deberían estar dedicados a resolver la falla en la puesta en marcha del nuevo sistema, ya que como denuncié uno que se cree inteligente e infalible anuló el contrato de servicio del sistema anterior que si funcionaba. Tienen seis meses tratando de poner en marcha el nuevo sistema y aún están bien complicados ¿Eso es culpa mía? No, yo no tomé la decisión de cambiar el sistema. Pero además la gestión en el Sedemat se ocupa más de vigilar, acosar e interrogar al personal, que en recaudar los ingresos propios que necesita con urgencia la gestión municipal. El “Grupo Pdval” (liderado por “El Chacal Dañino”, “Dra. Maléfica” y el “Inspector Ardilla”) está acabando con la gestión actual en el Sedemat y quien los puso ahí no quiere darse cuenta. Pero además hay algunos que se ocupan más de sus negocios con la venta de alimentos regulados en la Curva de Molina, que en hacer su trabajo para la institución. Por más que hablen, maquillen y me acusen; sólo hay un calificativo válido para lo que ocurre en el Sedemat: fracaso por incapacidad y desconocimiento en la materia. Lo peor para ellos es que en la Dirección General de Gestión Urbana están gozando de lo lindo con el fracaso y están muy dispuestos a seguir ayudando al mismo. Recordemos que ambos son rivales políticos y están enfrascados en una fuerte pelea para ver quien tiene más apoyo y reconocimiento del señor Casanova. En la Alcaldía de Maracaibo no están cumpliendo con las metas de recaudación. En el cuadro que acompaña a este comentario podrá usted ver como hay una enorme diferencia entre lo que se liquida y lo que se cobra, pero además los montos parecen insignificantes ante la hiperinflación actual, pero es que la ausencia del sistema también afecta a las liquidaciones ¿Por qué ocurre eso? Porque la operatividad del Sedemat está casi en cero. La combinación de un presupuesto devaluado y el colapso de la recaudación de ingresos propios, permite entender las razones de la crisis financiera de la Alcaldía de Maracaibo. Por todo esto y más la crisis financiera de la Alcaldía de Maracaibo es muy grave, porque los ingresos no han sabido ¿o querido? aumentarlos, mientras los gastos son enormes ¿Quieren un ejemplo? ¿Saben cuánto gastan en el ineficiente servicio de recolección de basura? Nada más y nada menos que Bs. 310 millardos mensuales. Ahí les dejo esa perla. Antes que se me olvide, un claro mensaje a García: “Cada ladrón juzga por su condición”…

CRISIS EN LOS INGRESOS PROPIOS DE LA ALCALDIA DE MARACAIBO HASTA EL 01/05/2018 CONCEPTOS PROPIEDAD INMOBILIARIA ACTIVIDADES ECONÓMICAS PATENTE DE VEHÍCULOS LIQUIDADO COBRADO LIQUIDADO COBRADO LIQUIDADO COBRADO Bs. 1.541.190.722 Bs. 368.154.338 Bs. 1.237.257.110 Bs. 715.862.960 Bs. 95.851.744 Bs. 85.779.984 PROPAGANDA Y AVISOS SERVICIOS MUNICIPALES CATASTRO COBRADO LIQUIDADO COBRADO LIQUIDADO COBRADO Bs. 58.164.885 Bs. 10.166.152 Bs. 1.583.011.265 Bs. 731.778.364 Bs. 7.796.306 Bs. 7.703.841 OMPU ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MULTAS LIQUIDADO COBRADO LIQUIDADO COBRADO LIQUIDADO COBRADO Bs. 172.120.580 Bs. 1.381.488 Bs. 997.525.242 Bs. 990.135.132 Bs. 177.340.040 Bs. 107.681.304 FUENTE: PATRIOTA COOPERANTE|DESPACHO DEL ALCALDE DE MARACAIBO

RAMÍREZ. Llama poderosamente la atención lo que ha venido ocurriendo alrededor de la figura del ex hombre fuerte del petróleo venezolano, Rafael Ramírez. Algunos de ustedes dirán con mucha razón que no ha ocurrido nada y eso es precisamente lo llamativo, porque Rafael Ramírez sigue actuando de lo más tranquilo y no ha sido acusado en Estados Unidos a pesar de las tantas investigaciones que están en marcha por irregularidades durante su gestión en Petróleos de Venezuela ¿Por qué no aparece acusado de algo en Estados Unidos? ¿Por qué no aparece en la lista de los sancionados? ¿Será que concretó su trato con el gobierno federal? ¿Será un patriota cooperante? Lo real es que algo está ocurriendo con este personaje. Quizás está facilitando toda la información que posee sobre las andanzas de la “enchufadocracia” oficial de la cual formó parte y además enseñó a la mayoría que “el agua moja” y gracias a eso se han hecho ricos. Algo importante está ocurriendo con Rafael Ramírez. La información es poder y da capacidad de negociación.

E+D (yIII). Los reacomodos en el poder abren nuevos escenarios de lucha en el oficialismo. Hay que estar bien atentos a lo que ocurra en la Asamblea Nacional Constituyente que ahora está en manos de Diosdado Cabello. Desde la ANC no sólo van a perfilar el futuro inmediato de la revolución, sino que definirán la participación de las tendencias en ese futuro. Eso implica que quien controle a esa instancia, tendrá mayores probabilidades de satisfacer sus aspiraciones. Desde la ANC se puede acabar con la presencia de Maduro en la Presidencia ¿Y si la nueva Constitución establece una relegitimación total de los poderes públicos? Ya ocurrió entre 1999 y 2000, por lo que no sería extraño ¿Y si la nueva Carta Magna borra la reelección indefinida? No sería descabellado pensar eso. Literalmente Maduro se puso el mismo la soga al cuello cuando decretó, gritó y arengó sobre el poder supra constitucional de la Constituyente, pero no conforme con eso dijo que se “subordinaba” a ella. Claro cuando expresó todo eso él controlaba al organismo, hoy el control lo tiene DC. Ahora es un preso de sus propias palabras y decisiones. Por eso no es casual que el Presidente venga hablando con tanta insistencia de la traición y la necesaria lealtad. Eso no es al azar. Siente el peligro cerca. Huele que su mayor verdugo está el acecho. Percibe que puede haber movimientos muy pronto. No sólo le teme a Diosdado, sino a quienes ven que sus privilegios peligran por el avance arrollador de la crisis y el cerco internacional. Y cuando hablamos de peligro no sólo estamos hablando de una acción típicamente cuartelaria, ya que tampoco debemos descartar una negociación. Y ese escenario también cambió. Antes el “Madurismo” tenía la capacidad de copar los espacios de una negociación, mientras Cabello y otras tendencias estaban fuera del juego. Hoy es totalmente diferente. No sólo hay que agregar a los ultras, sino que éstos pueden usar el sartén y mover la mesa a su favor ¿Quién descarta una negociación internacional que deje por fuera al “Madurismo”? Pero él es el Presidente y eso está claro ¿Pero quién tiene el poder supra constitucional? Como diría mi amigo Ángel Monagas: “Haga usted el juicio”. Entienden ustedes porque los nuevos equilibrios generan riesgosos desequilibrios.

FRACASO Y EVALUACIÓN. La gestión de Omar Prieto en la Gobernación del Zulia va de mal en peor. No hay capacidad para resolver algunos de los tantos problemas que padecen los zulianos y la crisis eléctrica es el mejor ejemplo. El gobierno de Prieto no funciona. Es hora que haga una dura y real evaluación y cambie a quien tenga que cambiar, incluyendo a su club de amigos. Mientras la gestión se va a pique, Prieto sigue desaparecido. Sólo apareció a través de aquella transmisión en redes sociales para despejar dudas sobre su salud, pero del resto no hay presencia en el día a día. Y disculpen el atrevimiento, pero a control remoto no se dirige a un estado tan lleno de dificultades como el Zulia.

CONFLICTO. No hay que descuidar el discurso del presidente Nicolás Maduro en el cual advierte que en Colombia están preparando una agresión armada contra Venezuela. Esa lectura debe darse a la inversa y determinar a quién realmente le conviene una escaramuza con un país vecino para elevar el nacionalismo y desviar la atención de la crisis. Cuidado con un falso positivo desde el lado venezolano, sobre todo porque las relaciones con el presidente electo de Colombia, Iván Duque, son malas y se pondrán peor. Mosca con ese tema.

MITO. La supuesta eficiente y moderna gestión del oficialismo en el municipio San Francisco siempre fue un mito, porque Omar Prieto sólo se ocupaba de una parte de la urbanización San Francisco y de La Coromoto, mientras el resto estaba totalmente abandonado. Hoy el mito terminó de morir. Hace poco tuve que trasladarme al “territorio liberado” y salí horrorizado con lo que está ocurriendo. La basura abunda, los huecos son mayoría y el caos vial es de espanto. Me llamó la atención el cementerio de empresas cerradas y las construcciones abandonadas, llenas de óxido y enmontadas. No vi una unidad de Polisur en las tres horas que estuve en distintos lugares del municipio. Pensé que Maracaibo estaba mal y de hecho lo está, pero San Francisco está peor.

MÁS ACOSO. El acoso laboral y los guisos en el Centro de Procesamiento Urbano (CPU) de la Alcaldía de Maracaibo no merman. Más bien están peor. Eso ha causado la renuncia de personal calificado en un área tan especializada como la planificación y control urbano. No hay personal para atender los trámites de los usuarios. Y algunos empleados en cargos de jefatura se ocupan más de sus propios guisos. Esos personajes, que están plenamente identificados, son tan descarados que hacen todo el proceso de seguimiento de forma directa de los casos especiales que les permiten ganar altas sumas de dinero, mientras que el ciudadano común que no tiene como bajarse de la mula debe esperar muchos días para recibir el documento que están requiriendo. Pero además la ausencia de un sistema operativo en el Sedemat también impacta en la operatividad del CPU, porque el usuario debe esperar que le permitan cancelar el trámite. Aunque para los casos “especiales” si hay sistema disponible. Inclusive en el CPU hay segregación del personal, porque hay una jefa que dividió a su personal en dos. Por un lado, tiene a la gente de su confianza que hace lo que les da la gana y por el otro tiene vigilados y perseguidos a quienes vienen de la gestión anterior. Señor Alcalde de Maracaibo por encima de amiguismos es hora que ponga orden en el CPU y en el Sedemat.

PREMIO. Mi sincera felicitación al equipo de Versión Final que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por la revista cultural “Tinta Libre” y que exitosamente encabeza la colega y amiga, Mónica Castro, porque han demostrado que a pesar de la frágil e inestable dinámica social y de la profunda crisis que vivimos, aún hay espacios para destacar lo bueno que nos caracteriza como país. Que sigan los éxitos.

DESTACADO. Hace algunos días tropecé con una reunión vecinal en Maracaibo y pregunté quién la estaba organizando y me llevé una grata sorpresa, porque era la dirigencia del Partido Centro Democrático (PCD-PIZ), quienes siguen en la calle trabajando para organizar al ciudadano en la lucha por el cambio.

BURLA. Ya el trato que la empresa Movistar de Venezuela les confiere a sus usuarios es de burla absoluta. Su servicio va de mal en peor y no dan explicaciones públicas sobre las constantes fallas. Hacer una simple llamada es una odisea. Y nadie explica qué ocurre. Pero la burla es mayor cuando tienen piezas publicitarias invitando a sumarse al 4G+ ¿Cuál 4G+? Si no son capaces ni de brindar un estable servicio de 3G o menos. Basta de burlarse de quienes tienen servicios contratados con Movistar.

