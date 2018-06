Donald Trump tras tiroteo en EEUU: Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias (TUIT)

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump informó mediante la red social de Twitter que ya estaba al tanto de la tragedia ocurrida en Capital Gazette en Annapolis, Maryland.

LaPatilla.com

Trump aseguró que sus pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familiares y agradeció a los que respondieron a la llamada de emergencia y acudieron al lugar.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de junio de 2018