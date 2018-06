Gobernador del estado de Maryland, tras tiroteo en Capital Gazette: Absolutamente devastado

El gobernador del estado de Maryland, Estados Unidos, Larry Hogan, aseguró que se encuentra “devastado” por el tiroteo que se registró la tarde de este jueves en el diario The Capital Gazette.

“Absolutamente devastado para aprender de esta tragedia en Annapolis”, escribió en su cuenta en la red social Twitter.

Asimismo, Hogan agregó que esta en contacto con el Ejecutivo del Condado Steve Schuh, y la Policía de Maryland están en la escena asistiendo a los afectados.

“Orando por los que están en la escena y por nuestra comunidad”, puntualizó.

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh

— Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) 28 de junio de 2018