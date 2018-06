Tras el tiroteo en Annapolis, policías reforzaron la seguridad en los diarios y canales de televisión de Nueva York y Los Ángeles

A modo de precaución tras el tiroteo en el diario Capital Gazette de Annapolis, Estados Unidos, este jueves, el Departamento de Policía de Nueva York movilizó a sus agentes a la sede de los principales medios de la ciudad, como el diario The New York Times y la cadena ABC News, reseñó Infobae.

En Los Ángeles la policía decidió la misma medida y anunció a través de Twitter que reforzará la seguridad en las redacciones locales. También instó a la población a “confiar en sus instintos” y estar preparada para alertar a las autoridades si nota algún movimiento extraño.

La tarde de este jueves un hombre armado le disparó a varias personas en el periódico Capital Gazette en Annapolis, Maryland.

Según confirmó el jefe de policía del condado Anne Arundel, Bill Kramph, cinco personas fueron asesinas en el incidente.

#LAPD is closely monitoring the Annapolis Capital Gazette shooting. There is no direct threat at this time. We are reaching out to our media partners as a precautionary measure. We encourage Los Angeles to trust your instincts. If you see something, say something.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) 28 de junio de 2018