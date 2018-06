Varios muertos deja tiroteo en sala de prensa de un periódico en Annapolis, Maryland

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas de gravedad en un tiroteo registrado hoy en un periódico de Annapolis (Maryland, EE.UU.), informaron las autoridades, que confirmaron que el único sospechoso está detenido.

EFE

“Hay cinco muertos y sabemos que hay varias personas gravemente heridas”, señalaron las autoridades durante una breve rueda de prensa celebrada a los pocos minutos del suceso.

En esa misma comparecencia ante la prensa, el agente Ryan Frashure, portavoz de la policía del condado de Anne Arundel, donde tuvo lugar el tiroteo, agregó que además de las “varias personas muertas” se habían producido numerosos heridos que habían sido trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento.

Frashure explicó que, gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia, el “sospechoso ya se encuentra bajo custodia” policial a la espera de ser interrogado por las autoridades.

“Sólo hay un sospechoso, es nuestro único sospechoso”, aseguró el portavoz.

El jefe del Gobierno del condado de Anne Arundel, Steven Schuh, quiso también elogiar a los servicios de emergencias puesto que, según dijo, “si no hubieran llegado tan rápido como lo hicieron esto podía haber sido mucho peor”.

Las autoridades no quisieron entrar en detalles sobre el tipo de arma empleada por el tirador, pero indicaron que el tiroteo se había centrado en la redacción del diario Capital Gazette.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó las redes sociales para trasladar sus condolencias a los familiares de la víctimas y su agradecimiento a los servicios de emergencia.

“Antes de salir a Wisconsin me informaron sobre el tiroteo en el Capital Gazette en Annapolis, Maryland. Mis pensamientos y oraciones son para las víctimas y sus familias. Gracias a todos los miembros de los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar de los hechos”, escribió el mandatario.

Minutos antes de la rueda de prensa de las autoridades, un periodista del Capital Gazette, Phil Davis, había utilizado también las redes sociales para informar de que se habían producido “algunos” muertos, si bien, poco después matizó sus palabras al señalar que no quería “dar a nadie por muerto”.

“No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas ser tiroteadas mientras tú permaneces agazapado bajo tu escritorio y escuchas al tirador volver a cargar el arma”, comentó Davis mientras, según dijo, esperaba a ser interrogado por las autoridades.

Authorities confirm several people are dead after a shooting at the Capital Gazette building in Annapolis, Maryland. The shooter is in custody and being interrogated, officials say https://t.co/A8hyKDQE06 pic.twitter.com/sYyGSxr2lC

— CNN (@CNN) 28 de junio de 2018