Backstreet Boys y Jimmy Fallon interpretan “I want it that way” con instrumentos de juguete (Video)

Los Backstreet Boys, Backstreet Boys y The Roots se adentraron en un salón de clases y con los instrumentos que allí encontraron interpretaron el hit de los Backstreet Boys, I Want It That Way, reseñó Cochinopop.

Panderetas, maracas y hasta un xilófono fueron los instrumentos elegidos para esta versión acústica de I Want It That Way para el segmento musical del programa de Jimmy Fallon.

La elección de vesitmenta no pasó por alto a los incondicionales fanáticos de Backstreet. Los atuendos del conjunto son sin duda una referencia al videoclip original de I Want It That Way, en el que todos llevaban trajes deslumbrantemente blancos. El mega tema cumplirá veinte años en abril de 2019.

Los segmentos geniales como este ayudan a mostrar qué tan buena es realmente una canción. Si todavía suena genial en los instrumentos de la clase, eso realmente dice algo acerca de la calidad de la misma.