Me lo dijo un pajarito | Hay que decir la verdad, por Yrmana Almarza

Publicado en: Opinión

Feliz Día del Periodista… A todos los que seguimos en Venezuela y a los colegas que están fuera, el ejercicio de esta profesión es un riesgo cuando de decir la verdad se trata en cualquier parte del mundo que se ejerza. Siempre es peligroso decir lo que el poder económico, político y las mafias hacen para obtener sus hegemónicos espacios y mantenerlos sometidos para su beneficio particular y los de sus grupos. Esos poderes esperan que nadie los audite, esperan engañar y hacer de las suyas sin que nadie se dé cuenta y sin que nadie advierta los hechos delictivos que cometen. Destapar una olla de un guiso es todo un riesgo; señalar y denunciar la corrupción que cometen las autoridades es una condenación; dejar al descubierto un mapa de ilegalidades nos sentencia a ser víctimas. Pero un periodista lo hace; el policía espera que el periodista denuncie; el político honesto también; la gente espera que nosotros digamos lo que ellos no pueden decir y logremos los cambios que ellos no pueden lograr. En este país ejercer la profesión como debe ser se ha vuelto un reto. Desde hace años, desde Lusinchi o tal vez antes de él, ser periodista critico costaba la vida. Los grandes golpes mediáticos siempre los dio un equipo de investigación periodística y se tumbaba al Gobierno. Con Hugo Chávez la cosa cambió, se construyó para el Gobierno de turno con los recursos del Estado una red de medios paralela a la existente para que se diga la verdad que al Gobierno le interesa que se diga. Hoy esa red es muy cuestionada, no por su poder, sino por su veracidad. Hasta los mismos revolucionarios ponen en duda las buenas noticias del Gobierno; ese país en donde todo funciona y no pasa nada. Hoy, hasta el pueblo revolucionario que tanto condenó a los periodistas críticos, buscan con esperanza esa crítica para que se sepa la verdad; en Venezuela hay medicinas para quienes puedan pagarla en dólares, un dólar que está hoy en tres millones de bolívares fuertes. En Venezuela hay comida, para quien pueda pagarla con sobreprecio porque las cajas del Clap llegan cada tres, cuatro o hasta seis meses a una casa censada por el Gobierno y las bolsas de comida, sólo salen de las instituciones oficiales para los trabajadores. En Venezuela hay seguridad, para los gobernantes y particulares que pagan millones sobre millones en guardias armados y camionetas blindadas. En Venezuela hay efectivo, para los grupos de comerciantes que lo mueven y los transportistas que lo venden por encima de 400 por ciento. Aquí nadie muere de hambre; los que mueren de hambre son invento nuestro, de los periodistas escuálidos y enemigos de la Patria. Aquí no pasa nada, todo el caos es parte de una guerra económica y social y mediática en la que nosotros, participamos de manera directa pero lo más interesante de todo esto, es ver a los colegas leales al proceso o como dicen ellos, los cuadros de la revolución, comiendo mangos y haciéndole hoyos a las correas y poniéndole cartón a los zapatos como remiendo a las suelas mientras que siguen diciendo que la revolución es el camino correcto legitimando esa Venezuela que yo no veo por ninguna parte. ¡Fuerza Periodistas! Sigamos diciendo la verdad aunque nos amenacen, aunque nos asusten, aunque nos golpeen, nos apedreen. Sólo la verdad será nuestro escudo, nuestra salvación, siempre será decir la verdad lo único que nos ayudará. ¡Fuerza colegas, sigamos en pie! Y si nos tumban nos levantamos. Podrán bajarle volumen a nuestra voz pero apagarla jamás porque nuestra voz es la de un pueblo que grita la realidad. Y a esos colegas nuestros que mienten por encargo o por convicción, sigan así, cuiden sus estómagos porque la ética ya la perdieron.

Guanipa… El diputado Juan Pablo Guanipa ahora cuida su figura y mantiene una rutina de ejercicios para las piernas y brazos propia de un triatlonista. #Cosasdelapolítica

No levantó… la convocatoria realizada por la diputada Elimar Díaz no tuvo impacto ni pegada. Con poca, poquísima gente estuvo en la Plaza de Toros la semana pasada protestando por los cortes eléctricos. Me limitaré a destacar el valor de esta chama que en el peor momento del apoyo popular hacia las figuras políticas se la jugó y salió al ruedo. Coraje le sobra pero la sintonía no la consigue. Ojalá tenga más suerte la próxima vez.

Cantantes estafadores… Los ex miembros del grupo “Los Cangris”, Franz Kereksy “El Alemán”, Jesús Shortt “El Príncipe del Flow” y Lenín Macías “Lenny Lowe”, fueron imputados por estafadores. Los bellos, porque si tienen, una muy bella cara y una impecable presencia, se pusieron a ofrecer mercancía de primera necesidad y aprovechándose de su prestigio como cantantes, lograron recibir de clientes interesados en las mercancías que ofrecían, millones sobre millones no sólo en bolívares sino también en moneda extranjera. Una vez hecha a la transferencia a los artistas, la mercancía jamás era despachada. Echen pluma que el dineral fue tal, que les dio para comprar carros, casas y engordar las cuentas bancarias. La Fiscalía Octava es la encargada de imputarlos por asociación para delinquir. Me alegra mucho que la justicia llegue a este caso y haga lo propio, ojalá haga lo mismo con otros personeros ligados al Gobierno que anda en los mismos pasos y andan llenándose los bolsillos con la venta de alimentos importados.

En La Guajira… Han detectado un método de lavado dinero en el que están involucrados funcionarios del alto gobierno municipal y sus familiares. El asunto es delicado pero los sabuezos del Gobierno Nacional, ya están al tanto y están sustanciado “el negocio”.

En los premios… Este miércoles se entregaron los premios regionales y municipales de Periodismo en el Teatro Baralt. Me llamó la atención que se dijo públicamente que había 250 ganadores y no se entregaron 250 premios. Más me llamó la atención ver categorías “desiertas” por lo que pregunté a mis pájaros de la Gobernación y de la Alcaldía de Maracaibo qué paso y me contaron que fue que diputados y concejales querían imponer ganadores a sus curruñas periodistas, a los leales, a los cuadros, a esos que no tienen ni currículum ni credenciales y a los que ni son periodistas. Jueces y jurados entraron en un ataja perros que terminó en decidir que no se decidiría nada. Y así sólo cuatro o cinco gatos ganaron en el Clez, otros tantos en las categorías de la Gobernación, la mayoría desiertas y otros tantos más en la Alcaldía. Por lo menos, los premios metálicos fueron depositados a las cuentas de los ganadores vía transferencia porque el acabose hubiese sido que los tradicionales cheques, rebotaran sin ser balón.

Y el colmo: la fiesta del día de Periodista que organiza cada año la Gobernación del Zulia se hizo sólo para algunos periodistas del proceso en el Hotel InterContinental. Enviaron la autorización para invitar a las 4 de la tarde y avisaron a los invitados a las 5 que la fiesta era a las 6. De los 650 invitados, sólo hubo comida para 200 y al final, no llegaron ni 100.

Exclusión… Todo un escándalo ha sido la entrega de bolsas de comida que la Gobernación del Zulia organizó para los periodistas la semana pasada. Resulta que llamaron a un grupito pequeño, tal vez unos 80 periodistas para que fueran a la Villa Deportiva a retirar una bolsa de comida, regalo del Gobernador del Zulia, Omar Prieto. Pues resulta que el regalo, porque la bolsa no se vendió ni se cobró, no fue para todo el mundo, a pesar que la dirección de medios de la Gobernación dispuso de mil bolsas, mil bolsas, MIL BOLSAS. Periodistas de las instituciones de Gobierno y Alcaldías como la Alcaldía de San Francisco, por ejemplo, quedaron por fuera. Pero lo más interesante es que los mil nombres se hicieron con las listas que los diferentes grupos de periodistas tienen entre los que estamos y me incluyo porque yo no soy ingeniero soy periodista, comunicadores escuálidos y los leales patriotas periodistas del proceso, a los que no nos avisaron sobre el detalle del Gobernado para con nosotros. Si fueron mil bolsas y no entregaron 80 o entregaron 100, dónde están las otras 900 ¿? El asunto es que muchos periodistas del proceso quedaron por fuera y se molestaron y con toda razón pues les vieron cara de bolsas.

Por cierto… En la Gobernación están pagando pautas publicitarias por encima de los 40 millones de bolívares a programas de televisión que nadie ve. El Gobernador debería meterle el ojo a esa dependencia aunque el cabeza de la misma sea de más entera confianza.

¿Será verdad? Un alcalde rojo rojito de esos que no hace gestión ni gobierna sino que gasta el presupuesto del municipio en restaurantes dizque es el nuevo socio mayoritario del Canal Aventura TV. Julio Reyes, julito como le decimos con cariño en el gremio, cerró en Aventura hace poco el departamento de prensa y alguno de sus miembros pasaron a otro medio de comunicación de su propiedad, pero el canal, dicen las malas lenguas que lo vendió.

Costuras al descubierto… las que se ven en el Poder Regional y Municipal entre los grupos que apoyan a Prieto y los que no. Son de película los shows que dan los defensores de Prieto y los de las otras corrientes al enfrentarse. El enfrentamiento más reciente se dio en los premios de periodismo que no fue otra que un pulse entre poderes porque diputados y concejales querían imponer a los ganadores.

En riesgo… los ambulatorios pudieran desaparecer y pasar a ser unidades para partos humanizados. El personal de los ambulatorios que no está adiestrado ni preparado para el área obstétrica, se preguntan qué van a hacer con ellos.

Difteria… Vecinos del sector Los Robles están en alerta ante un potencial brote de Difteria en su comunidad. El sistema de salud debería tomar cartas en el asunto porque es delicado.

La Verdad y Versión Final… Me toca en el alma conocer que la masiva renuncia en Diario La Verdad los ha reducido al mínimo en cuanto a personal. Hasta el encargado de Recursos Humanos renunció y en Versión Final, no le están pagando al personal y esta semana, conocí de una reunión en la se tocó la posibilidad de despedir al personal que no tuviera responsabilidades como hijos menores o padres enfermos a su cargo. Terrible, horrible y espantosa y dramática por demás la situación que viven los medios de papel y la suerte de mis colegas.

¡Qué dolor, Dolores!… En el Colegio Dolores Vargas, perteneciente a la Fundación del Niño, está al borde del colapso sanitario. Los colectores de la zona no funcionan y el inmueble más afectado es esta escuela donde las moscas se están comiendo y es literal, a los niños de la escuela y a los adultos. Las maestras no saben qué hacer y las directoras para que la Gobernación del Zulia, Hidrolago y las instituciones competentes atiendan esta situación. El personal teme que ante la llegada del cierre por vacaciones, se olviden de este caso y lleguen a septiembre con el problema más agravado. El mosquero se apoderó de la cocina y los sanitarios del colegio. El personal no cuenta con materiales o equipos para solventar esta invasión de bichos voladores y al intentar en un momento de desesperación, lanzar agua caliente por colector para destaparlo, la cosa se empeoró porque de esa boca de tubería salieron miles de cosas extrañas con patas que corrieron para dentro de la escuela y aquello fue horroroso y más asqueroso. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Alguien del Gobierno regional que lea estas líneas, por favor, atiendan al Dolores Vargas. Allí hay un gran peligro de contaminación y enfermedad no sólo para el personal sino para todos los pequeños que allí estudian. ¡Por favor!

HidroDrácula… De verdad no deja de sorprenderme el Gobernador de Carabobo. Lacava ahora se anota otro punto a su favor con el tema del agua en su lar. Con el nombre de “HidroDrácula”, el Gobernador llevará agua gratis a las comunidades. Dijo que no se cala más que los cisternas cobren lo que les dé la gana por un pipa de agua cuando el vital líquido es gratuito, así que el hombre enfrentó a este coco y agarró el negocio él mismo. 45 millones 600 mil litros saldrán desde la Redoma del Guaparo por toda Valencia.

Por cierto Lacava… ya que está usted tan creativo y activo, construya una planta de tratamiento. Allí si es verdad que Carabobo lo amará.

Otra de Lacava… Esta es con respecto a la solución de transporte público con el Transdrácula. Resulta que en las paradas de las diferentes rutas, el público estaba a la espera de los buses como de costumbre y los colectores de las unidades gritando que el pasaje a 10 bolívares y nadie se montaba. Tanto en la Avenida Cedeño y en la Bolívar la gente esperaba “el bus de Drácula” porque ese cobra tres mil bolos no más. El TransDrácula está sentando de pompas a los abusadores del transporte público de Valencia. Un detalle es que como son unidades viejas se accidentan pero lo bueno es que como son buses gringos, los reparan el mismo día, no como los buses rojos que por ser chinos cuando se dañan, hay que vararlos. Me dijo un pajarito de esos que vuelan cerca del Gobernador, que el hombre va a meter 300 buses a los 94 que ya tiene rodando porque va a tumbar el abuso de los transportistas por allá.

Ledezma… Me contaron que anda por el mundo diciendo que sí va a haber cambio en el Gobierno él debe estar en el próximo gabinete, es decir, que deben tomarlo en cuenta, incluirlo, no dejarlo por fuera pues. ¡Ve el chiste!

Interesante… La Unión Europea le preguntó a Zapatero que hace de metío en Venezuela si él no representa a Europa.

La Rumba… En el penal de Tocuyito hubo el fin de semana un rumbón que no permitió la entrada de la visita normal y muchas familias no pudieron ver a sus parientes privados. Me cuentan que sólo se veían entrar y salir grandes camionetas cargadas con chicas hermosas.

¡Ay mi madre!… 1.400 millones de dólares venezolanos están retenidos. ¡Cuánta plata es eso, Dios mío!

Y fue peor… Luis Ortega Díaz consignó al TSJ en el exilio, pruebas de corrupción en la relación con Odebrecht y dijo que Maduro usurpa el cargo de Presidente de la República, al presentan documentos en los que demuestra, según ella, el robo de dinero de los venezolanos por parte de la Administración Maduro. Pidió a la Interpol que haga el alerta de rigor.

En el Zulia… Dentro de un mes recibimos a Monseñor Azuaje como Arzobispo electo. Bendito sea el Señor. La iglesia católica en su trabajo de la mano de los más necesitados ha detectado un crónico estado de resignación e inacción por parte de las comunidades ante la realidad del país. Partidos y políticos de ambos bandos han abandonado los barrios y sólo los ángeles de Dios en esta tierra son los que entran y están viendo cómo esta grave resignación ha inmovilizado al pueblo. Muy pero muy malo.

Bueno amigos, nos leemos la próxima semana.

Yrmana Almarza|@Yrmana