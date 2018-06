Trump le pide a Arabia Saudita que aumente la producción en 2MMBD por la disfuncionalidad de Venezuela e Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, publicó en su cuenta @realDonaldTrump con más de 53 millones de seguidores, su conversación con el rey de Arabia Saudita, Salmán bin Abdulaziz.

Por lapatilla.com

Afirma Trump, que le pidió al rey Salman, que ante la disfuncionalidad en la producción petrolera de Venezuela e Irán, se hace necesario que Arabia Saudita aumente la producción de crudo en unos 2 millones de barriles por día

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference…Prices to high! He has agreed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de junio de 2018