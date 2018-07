Caiga Quién Caiga: ¿Se repetirá la historia venezolana en México?, por @AngelMonagas

Publicado en: Opinión

Los Pueblos no aprenden por la historia de otros. Es lamentable. La historia suele ser cíclica y se repiten los procesos. A pesar de que las nuevas tecnologías de la información, prácticamente impiden el desconocimiento, la aldea global también tiene sus islas.

Los pueblos deben vivir sus propias tragedias. Huyendo de sus realidades de injusticia, desembocan en caminos conductores a laberintos interminables, llenos de obstáculos. Sucedió en Cuba. 60 años de dictadura. De atraso. De pobreza. De miseria. Un país inmerso en una terrible tragedia de prostitución, violencia, hambre. La Cuba indecente de Batista, conocía la TV a Color, terminó en blanco y negro, con una mayor patología social. Quienes podían hacer algo, se fueron mientras pudieron. Otros (más malos que buenos) huyeron en balsa o como sea. Emigraron. Los que se quedaron, se acostumbraron. Adoctrinaron los más jóvenes y ellos, no conocen otro mundo distinto a los Castro. Hubo quienes decidieron pelear. Murieron intentándolo. Otros siguen luchando o están presos, olvidados, esperando la caridad de la política de lobby internacional.

Lo más grave es la exportación del sistema controlador, a través del Foro de Sao Paulo. Algunos no quisieron repetir la historia y reaccionaron a tiempo, después de vivir lo suyo, como el Perú. Hay países viviendo momentos de incertidumbre como Argentina y Brasil, donde el germen queda vivo. La cepa se traslada y llegó a Colombia. Petro, es la mitad del electorado. Perdió, no obstante sigue vivo.

México, finalmente sucumbió. Ese país con muchos problemas, pobreza, corrupción, narcotráfico, entre otros, decidió repetir la historia de Venezuela. Un Líder espejo de lo que fue el mayor Charlatán de América del Sur: Hugo Chávez. De nada sirvió alertar a los “manitos”. Las mayorías empobrecidas creen haber encontrado la fórmula para romper la desigualdad. En el capitalismo al menos hay pobres. En el comunismo desaparecen para ser una sola clase: Todos oprimidos. Es el único objetivo a lograr.

Todavía hay tiempo de detener el nuevo intento de “sodomizar” politicamente a los pueblos. López Obrador, vendrá por la constitución, primero. Por la semántica, por el lenguaje después. Distraerá creando enemigos para avanzar.

Una explicación Maquiavélica del Asunto

Termino con esta cita de un análisis realizado por Job Flores Fernández, en su blog ADN Historia del Arte: MAQUIAVELO Y SU CONCEPTO CÍCLICO DE LA POLÍTICA. “…Maquiavelo analiza una particularidad repetitiva de la historia…Lo que Aristóteles y Maquiavelo vienen a exponer, es que tanto las formas de gobierno conservadoras, como las más progresistas, son necesarias. Más que eso, ambas se suceden cíclicamente en el tiempo siguiendo un patrón fijo”

En el conocido periódico mexicano “La Jornada Semanal”, hallamos un artículo de Annunziata Rossi donde se dice

“Como vemos, sea que gobierne uno, varios o muchos (monarquía, aristocracia o democracia); cíclicamente o repetitivamente, todas estas formas de gobierno se desvirtúan. Lo que en principio es la búsqueda del bienestar para la comunidad, acaba convirtiéndose en el beneficio egoísta de un tirano, de una oligarquía o termina en anarquía. Maquiavelo creía que la mejor forma de gobierno era una combinación de todos estos sistemas, como en la antigua Roma. Sin embargo, advierte que también esta clase de gobierno tiene sus días contados.

En las Historias florentinas (1525), Maquiavelo escribe: “Las provincias que acostumbran, en su variar del orden al desorden, y del desorden al orden, cuando llegan a su mayor perfección, no pudiendo subir más, es preciso que desciendan a su más bajo nivel, y luego necesariamente asciendan; y así siempre: del bien se deriva el mal, y del mal se deriva el bien” “En el momento final del colapso, sostiene el florentino, cuando el gobierno llega a la fase de degeneración y muerte, hay necesidad de una vuelta atrás, es decir, de una riduzione ai princípi (retorno a los inicios, al momento sacro de la fundación); en el caso de una república en descomposición, se debe regresar a la monarquía bajo el gobierno de un príncipe dotado de plenos poderes que reconduzca al pueblo a la antigua virtud, cuando las costumbres eran sanas, austeras, y respetadas las leyes, ferviente el amor a la patria y la religión un sentimiento unificador. La monarquía, una vez cumplida su obra de regeneración, dará paso a la república”. El ciclo descrito por Maquiavelo es bien sencillo. 1º Conforme el país y la economía progresan, las formas de gobierno se vuelven menos autoritarias y más comunitarias y participativas. 2º Una vez que la comunidad ha llegado a la cima de progreso, comienza a descender. Esto es inevitable. Tal vez se deba a un acomodamiento de la sociedad, a la falta de nuevas ideas, o incluso al despilfarro de las ganancias. 3º Aparecen entonces formas de gobierno más tradicionales, represoras, austeras, que de algún modo contienen el gasto y buscan volver de nuevo al punto de partida. Bajo esta represión, queda todo preparado para que aparezcan nuevas formas de gobierno, ahora nuevas y progresistas, que inicien de nuevo el proceso”

CAIGA QUIEN CAIGA HOY LUNES 02 de Julio 2018

#BOD Víctor Vargas pudiera recibir una sorpresa no muy agradable en los próximos días. Los dólares de BOI, recobra importancia. El Fiscal de la Constituyente cubana Tareck William Saab, se ha mostrado interesado. Esperemos.

#UnoMenos Lo de Omar Farías representa un avance en la justicia internacional.

#Denuncian VENTA de PDVSA Leo en el portal APORREA.Org, hasta hace poco defensor de Nicolás: “Ante tal realidad, como lo hemos venido alertando, Pdvsa será vendida de manera simulada bajo el esquema de una “figura” llamada Sirec, (Sociedad de Inversión y Registro de Crudo)?, lo cual pudiera “mantenerla” a flote sin enviar petróleo a China durante un tiempo, y que Rusia pudiera oxigenar financieramente a la industria, mientras, según el madurismo, “logren recuperarse”. Por supuesto, tal barbarie constitucional, política y económica con una Pdvsa técnica, operativa y financieramente quebrada, Maduro y su “constituyente” junto con la anuencia del Tribunal “Stalinista” de Justicia (TSJ) tienen listo para vender a China y Rusia el 30% de las acciones de lo queda de la petrolera, a través de tal “figura de inversión”. “Hacia finales de 2017 alertamos que la producción llegaría al millón de barriles diarios y en este momento es una realidad. Ahora nuevamente avisamos que se prepara el remate de Pdvsa bajo el disfraz de una “inversión mixta simulada”. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea”.

#FALCON Muere Paraguaná. Un grupo de ese estado me envía un escrito que merece su estudio:

1.- Los que fueran los Centros de Refinación más importante de todo el País (CRP-PDVSA), tiene el 75% de sus Plantas paralizadas y el resto en cualquier momento se paralizará por falta de agua, vital para su funcionamiento.

2.- La escasez de Agua no solo ha causado la molestia y la angustia en todos los habitantes de los distintos Sectores que conforman los Municipios Falcón, Carirubana y Los Taques…esto tiene al borde de la muerte todos los Hospitales, Medicaturas e incluso Clínicas…dejando desvalidos a los Enfermos, Niños y Pacientes en General, situación que pone contra la Pared el Sector salud.

3.- La Energía eléctrica “NO” presenta un Plan que pueda dar resultado, cada día y con más frecuencia se suceden apagones, interrupciones que van desde 1 hora hasta el fracaso total de Sectores y Comunidades sin Luz por días consecutivos… 4.- El transporte es inexistente, la falta de Unidades para la movilización de pasajeros aunado a la falta de Aceites Lubricantes, Repuestos y Neumáticos ha dejado a la deriva a los usuarios, ya ni siquiera se puede palear con los Camiones de Estacas, Volteos, Camionetas llamados “Perreras” porque también sucumbieron.

5.- No hay Empleo, todos los Servicios Colapsados, la quiebra total de la Zona Libre de Comercio en Paraguaná, los salarios de miseria de la Refinería han traído un Record histórico de desempleo y deserción laboral, los pocos Empleadores se rigen por la Política errónea de Gobierno donde el Salario más los beneficios de un mes de trabajo, en la actualidad equivalen “Literalmente” a una (01) lata de atún, o peor aún a un (01) Cartón de Huevos.

6.- Escasez e inflación, cuando observas anaqueles totalmente vacíos de Medicinas y Alimentos puedes ver que se trata de un Pueblo fantasma, lo poco que puedes conseguir representa en salarios que para comprar una (01) Bolsa de Jabón para lavar debes trabajar casi dos meses, tan solo por poner un ejemplo.

Reunión muy reciente, donde se cuadró todo.

#Zulia Avanza la reinserción política de Pedro Carreño en el estado, electoralmente más importante. Carreño, siempre ha querido ponerle la mano al Zulia. La figura de Lisandro Cabello, al parecer, no cubre las expectativas y Omar Prieto intenta a través de un “importado”, conseguir los números que el otro no le da. Sobre su salud siguen las especulaciones y el mismo camino de Hugo Chávez, aunque no en iguales términos de tiempo. Omar reaparecerá el viernes 6 julio 2018, 8:30 am., a una reunión que convocó el PSUV. EL NUEVO TIEMPO en su directorio del viernes 29 junio 2018, discute salir de la oscurana. No le será fácil. Quizá no lo logre. El polémico Abogado José Luis Alcala, tiene las ganas que a los otros le faltan. Menos fallas y mejor perfil ante otras devaluadas películas. Un partido no se recupera con dirigentes en exilios “sui generis”, señalados de desfalcar las administraciones que dirigieron, entre otros. EL VOTO aprobando otra barbaridad del Alcalde Casanova es solo una muestra. Válida la crítica del periodista Juan Carlos Fernández. El problema es que Fernández, como otros, algunos del mismo apellido, también prepara maletas aunque sin desfalcar a nadie. El último en irse que apague la luz…

#LARA Alcalde de Barquisimeto, estúpida su declaración al otorgar un premio de periodismo a un comunicador vinculado a PJ, señalando este gobierno de extraña dictadura. No es rara, es la dictadura siglo XXI.

#URGENTE Lo dice Valentina Quintero: Los Roques

El viernes 29 se apagó la planta. Algunos dicen que se quemó la tarjeta. Otros que no hay combustible. Lo cierto es que el que no tiene plantas perdió los alimentos que tenía en la nevera. Pocos pueden cocinar las bombonas no llegan nunca. El comercio cerro el fin de semana porque sin electricidad no hay como cobrar, como vender. Los famosos paneles solares nunca han funcionado. Los Roques se convierte en humo, ni el mar se oye. No recogen la basura desde hace meses. Hay un camión 350 que medio cumple. La lancha que recogía la basura, la única, ancló en Cayo Pirata. La basura no se clasifica. Se junta y se quema y ya…Los barcos de la armada ya no cumplen ese papel. La autoridad del Territorio Insular Francsco de Miranda lo poco bueno que hace, es que no falte la Bolsa Clap. Terminaron el liceo, el ambulatorio, muy bonito. Trabajan en el terminal desde hace 7 años. Ya parece estar listo. Agua si hay porque la planta desalinizadora funciona. Los funcionarios tienen donde vivir, porque todos los bienes de la antigua Aereotuy pertenecen ahora al Territorio Insular. ¿Será por eso que los glamorosos catamaranes se hunden en el abandono? La gente de #sembradaenvenezuela resiste, trabaja, para salvar el archipiélago. Son auténticos héroes, que siempre están allí…

#Monagas Diario El Sol de Monagas pasa a ser semanario. A pesar de que según muchos líderes de esa región, está el hermano de Diosdado detrás, es otra evidencia de la crisis de los medios. No queda de otra. Deben migrar al mundo digital, donde tampoco es fácil por el problema eléctrico y la afectación en internet.

#Caracas En el robo a los cubanos en Ciudad Caribia, los delincuentes cargaron con más de 150 mil dólares. Más allá de la fechoría, es sospechoso y digno de resaltar, que mientras nuestros hospitales y galenos están en el quiebre, estos “profesionales”, disfruten tan groseramente de las mieles del poder “revolucionario”.

