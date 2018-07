Rosa Virginia González, una flor en cautiverio, por Nasbly Kalinina

Publicado en: Opinión

“No hay que hacer justicia con propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justica” Alfredo Romero

Anoche salí a caminar por el lugar donde vivo y con la mirada pérdida en mis recuerdos no me di cuenta del carro que venía cuando fui a cruzar la calle. Ante mi cara de espanto el señor me dijo sonriente: “Tranquila, mi camioneta no atropella flores”, lo cual le agradecí enrojecida y apenada por mi imprudencia.

Seguí mi recorrido, reflexionando en que aún existen caballeros y que no todos los hombres nos quieren encerrar por pensar distinto. Ello por las memorias que vinieron a mi mente de las mujeres quienes están presas por haber alzado sus voces en miras de un mejor futuro tanto para ellas como para sus hijos y cuya razón hoy abogo por mis hermanas; sí, mis hermanas porque aunque ni siquiera nos conocemos somos hijas de la misma madre patria y están allí por defenderla.

Desde la distancia me encuentro con Antonieta, madre sentimental de Rosa González quien fue detenida el 13 de enero del 2018 en el centro de Cagua, mientras compraba comida, y llevada al SEBIN de Aragua. Escuché su historia con detenimiento tratando de no llorar cuando me dijo que siendo Rosa inocente fue apartada de su niña de seis años quien no entiende porqué su mamá no está a su lado.

Intento conocerla mejor y Antonieta llena de amor me cuenta que Rosa es una humilde luchadora social, estudiante de Derecho, a quien le gusta disfrazarse de payasita para alegrar a los niños de bajos recursos y que se ha ganado varios reconocimientos en su pueblo por ser un ejemplo a seguir.

La señora Antonieta me muestra las cartas de Rosa hacia Camila, su hija, y al leerlas mi corazón explota ante una mamá desesperada quien le suplica a su pequeña que no la olvide, que entienda que es el amor más grande de su vida y que es precisamente ese sentimiento lo que le da fuerzas para soportar su cautiverio en esas cuatro paredes donde lleva meses sin poder cumplir con sus deberes de madre.

Vuelvo a repasar sus escritos y denoto que una de las cosas que más extraña de su niña es lo mucho que la hace reír con sus ocurrencias infantiles.

Veo la hermosa sonrisa de Rosa en sus fotos en la Web y no logro imaginarme su rostro apagado por el sufrimiento de estar separada de su hija en una cárcel en la que no puede salir a tomar sol, ni ir al baño cuando lo necesita por lo que ha tenido fiebres muy altas y perdido mucho peso.

Antonieta me envía unas fotos de Camila en la que su mirada decaída y triste refleja lo mucho que extraña a su mami a quien no ha podido ver ni abrazar en varios meses. Los llantos de la niña quiebran a sus familiares que ya no encuentran como consolarla mientras les piden clemencia a unos jueces que se han hecho los sordos ante el sufrimiento de otra familia que paga con creces el pensar diferente.

#QueSeHagaJusticia #LiberenARosa #LiberenATODOSlosPresosPolíticos

