Trump felicita a izquierdista López Obrador por triunfo en presidencial de México

El mandatario estadounidense, Donald Trump, felicitó este domingo a Andrés Manuel López Obrador por su amplia victoria en las elecciones presidenciales de México, afirmando que está “deseoso de trabajar” con el líder izquierdista.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también saludó el triunfo de López Obrador, subrayando que Canadá y México son “amigos cercanos y socios de larga data”.

“Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México. Estoy deseoso de trabajar con él”, tuiteó Trump.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de julio de 2018