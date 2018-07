¡ESCÁNDALO! Drake reveló en su nuevo disco que es padre del hijo de una actriz porno

Publicado en: Entretenimiento, Titulares

El pasado viernes, el rapero Drake publicó su polémico quinto álbum de estudio, Scorpion, en el que incluye referencias a Michael Jackson y Jay-Z. Drake incluyó en Scorpion 25 canciones, contando los éxitos God’s Plan y Nice for What. Además, se presenta en este disco una canción inédita de Michael Jackson, titulada Do not matter to me.

De igual forma, Drake confirmó los rumores que inició Pusha T con su humillante The Story of Addison en el que habla sobre la paternidad no reconocida del artista.“Un bebé está involucrado. Es algo más profundo que el rap, estamos hablando del carácter. Dejen que presente los hechos: ocultas a un niño. Deja que ese niño vaya a casa”, comentó Pusha T en su revelador sencillo.

En ese tema, Pusha T hace referencia al hijo que tuvo con la actriz porno Sophie Brussaux, causando revuelo en las redes sociales.