Juan Pablo Guanipa: Ante emergencia eléctrica el Zulia debe activarse en protesta cívica

El Zulia está sumergido en la PEOR desgracia, inimaginable para quienes no viven este martirio. Es imposible estar en tu propia casa pero también salir de ella, porque sector al que llegas, sector en el que te atrapa algún “plan de administración de carga” que no es más que un racionamiento peor que el modelo cubano.

Nota de Prensa

El día a día de los zulianos se define entre no poder trabajar porque no tienes luz y no poder dormir porque no llegó la electricidad. Se come a oscuras (si es que comes), los comercios siguen perdiendo y el tráfico se hace una pesadilla porque gracias a la crisis, no hay ni un semáforo que funcione. No hay alumbrado público y el mismísimo Puente Sobre el Lago de Maracaibo, es una guillotina para quienes lo transitan. No hay comunicaciones, porque las líneas telefónicas no sirven en lo absoluto y el acceso a Internet, un derecho humano, también está siendo violado.

Esto NO es solo incapacidad. Esto es un plan sistemático con el propósito de quebrarnos como sociedad y seguir viendo cómo “se salvan los que puedan”, mientras el resto se mantiene inerte, porque su voluntad se va resquebrajando. No se puede esperar sensatez de quienes han mostrado la peor de las miserias. El odio que profesan es innegable y la arrechera que sentimos los zulianos – y me perdonan el lenguaje pero es así – obliga a reaccionar ante el atropello al que nos siguen sometiendo ¿Cómo se puede decir que se harán los cortes que sean necesarios? ¿Quién se cree Motta Domínguez para decir semejante idiotez?

Necesario es que se vayan para el carajo los que llegaron al poder solo con el propósito de JODER a Venezuela. Necesario es que terminen de recoger sus maletas y se larguen; pero para que eso pase el pueblo tiene que hacerse sentir como es debido.

El pueblo UNIDO, jamás será vencido. No es una mera consigna, es un principio de cambio que ha demostrado a nivel mundial su efecto. Sector donde quiten la luz, sector que debe salir a la calle a exigir soluciones. Que todo el Zulia se active en la protesta activa ciudadana, que cada sector afectado, desde su residencia o su lugar de trabajo, proteste y envíe su mensaje a los irresponsables que nos han llevado a esta tragedia.

¡Que el Zulia arrecho reclame sus derechos! ¡Es tiempo! ¡Es hora!