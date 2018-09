Caiga quien caiga: El Caso de la Planta Fantasma que nunca apareció, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

#DENUNCIA COMPLEJO INDUSTRIAL CIAMCA DE COVEPLAST.

En el Complejo Industrial Ana María Campos (Ciamca), ubicado en los Puertos de Altagracia, capital del municipio Miranda Zulia, fue ofertado con cuenta con cinco plantas que transforman el plástico proveniente de la petroquímica para el beneficio social.

Fue una promesa, como tantas otras incumplidas del intergaláctico. Ni sus hijos la recuerdan.

Los Hechos:

11 Nov 2006 Chavez dijo: Presidente Chávez dijo “En el Campo Industrial Ana María Campos, con tanta, tanto potencial que se está desatando yo no tengo dudas de que aquí existirá más pronto que tarde, uno de los al menos cinco grandes polos petroquímicos que en Venezuela vamos a sembrar” “Cuando llegó la Revolución y mandó a parar, tú hablabas del porcentaje de operatividad de El Tablazo, estaba en 20%, hoy está en 100% operativo El Tablazo…” “Ahora, vamos a desarrollar en urbanismo, para la segunda etapa, si la primera fueron 20 hectáreas ¿verdad? Perdón, 20 hectáreas todo el campo, correcto. Hasta ahora van cuatro galpones, este es uno de ellos. La segunda etapa vamos a desarrollar 16 galpones industriales, además de los cuatro. ¡16…! ¡Aquí mismo, aquí mismo!”

Todos aplaudieron.

Asistentes [júbilo].

“Presidente Chávez Esto está comenzando, van cuatro, pero vamos a 20. De 1.250 metros cuadrados cada uno, y el edificio administrativo de 5 mil metros cuadrados, cuyo modelo estábamos viendo ahora en la maqueta, eso se va a construir comenzando el año. Eso es necesario, porque ese es el comando, el comando. ¡He! Ahora, allí en esa segunda etapa, vamos a desarrollar, con el favor de Dios y la Chinita, y el trabajo de todos nosotros unidos, 10 nuevas empresas, además de las cuatro que ya están activadas, 10 nuevas empresas”

Asistentes [júbilo y aplausos].

“Presidente Chávez Se las voy a nombrar rápidamente: Primera, la fábrica de catéteres médicos. Asistentes [júbilo]. Presidente Chávez Y ya recibieron la primera parte del crédito, que ha dado el Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social). Por aquí está el presidente del Bandes. ¿A cuánto de interés Hernández Behrens? ¡4 por ciento de interés! ¡4 por ciento de interés! Asistentes [júbilo]. Presidente Chávez ¿Años de gracia? ¡Dos años de gracia! ¿Plazo para pagar? ¡10 años!” “Fíjense, fábrica de catéteres médicos, primera”

Fuente Aló Presidente

Este centro industrial, fue construido para trabajar con la corriente de materias primas aguas abajo. Se hizo una planta de PAÑALES, ESTIBAS, JERINGAS Y SACOS. Todo está paralizado. Este proyecto lo financió BANDES. También se incluyó una Planta de Fabricación de Catéteres Médicos. En una inspección realizada, por órdenes de la Presidencia de la República, en octubre del 2016, se percataron que tal planta de CATETER no existe y presuntamente se invirtieron más de 200 millones de dólares americanos. Al parecer la contratista no existe y el Presidente de la empresa en cuestión, es cuñado de una “prominente” Gobernadora del Centro Occidente. Los inspectores al percatarse de esta “desviación” de recursos, sorprendidos solo se limitaron a “murmurar”.

Ese mismo día, Chávez se fue para Boconó. Varios asistentes conocidos: El hoy crítico de la política económica del Gobierno Rodrigo Cabezas para entonces Presidente Comisión de Finanzas de la AN, el entonces Padre Vidal (hoy dispensado del servicio). Chávez además anuncio la presentación de Shakira en el Poliedro luego que no le permitieron usar La Carlota. Se dice que la cantante lo visitó en Miraflores.

El Fiscal General de la Constituyente procubana debiera investigar, sobre los recursos de COVEPLAST y la Planta Fantasma. Un espectro que nadie ha visto desde el 2006…solo sabemos que la mató la corrupción…

MUY POCOS SE OCUPAN De los problemas cotidianos. En general en Venezuela, los servicios públicos en los últimos 20 años se han deteriorado, por una u otra razón, en más de un mil por ciento (1000%). La recolección de basura y la prestación de los servicios de electricidad y agua, han hecho colapsar las ciudades. El remate es con los servicios, supuestamente hechos para coadyuvar una mejor convivencia, como la telefonía celular, telefonía local (CANTV), el internet, el servicio de cable, están absolutamente abandonados y los ciudadanos desprotegidos. No hay autoridad. Los prestadores del servicio hacen lo que les da la gana. Aumentan las tarifas pero no mejoran la prestación. Recibo quejas de El Hatillo, Baruta, Maracay, Maracaibo, entre otros, por ejemplo, de INTERCABLE, NET UNO. Su burla hacía el ciudadano es completa. Lo más grave, si no pagas al día, te quitan el servicio. Igual MOVISTAR y ni hablar de MOVILNET. El deterioro de la calidad de vida es sostenido. Me atrevo a concluir: Muchos emigran de Venezuela, en parte motivado a esto. Llegar a tu casa y no poder bañarte. No poder refrescarte. No poder ver un programa de TV o una película, o enterarte vía internet, para olvidar un poco las penas propias, tampoco es posible. De paso debes lidiar con la cotidianidad de los problemas: mal transporte, escasez de medicamentos y altísimos precios si los hayas, igual con los alimentos, hiperinflación, no hay efectivo y si tienes algo te “atracan”…Definitivamente Vivir en Venezuela es una carrera de obstáculos, una lucha donde solo sobreviven los más aptos (enchufaos). Intentar un fin de semana en “pasear” en Caracas, Valencia o Maracaibo es turismo de aventura…

HUBO UN PAÍS…Que tenía problemas pero llegaba el viernes y la cosa “bajaba”. Los lunes reías con el humor, el sarcasmo y las fuertes críticas de “La Rochela”. Los martes viendo a Joselo, su Dr. Pensamos, el licenciado Esparragoza, los mendigos con Napoleón Defitt bailando. A estos socialistas no les gusta el humor. No lo pueden controlar. Lo prohibieron. La pobreza era una situación económica donde no podías adquirir determinados bienes, hasta allí. Vivías en términos de respeto, con posibilidad cierta de superarte. Al graduarte te cambiaba la vida. Comprabas casa, vehículo, de vez en cuando viajar al exterior (actualmente es difícil salir de tu ciudad). En los 80, un subteniente ganaba 400 dólares. Los militares recibían vehículos, casas, comida, sin menosprecios de otros profesionales. El pobre comía arroz, pan, huevo, plátano, caraotas o frijoles. Estúpidamente era señal de pobreza comer sardinas y carne de pote. Podías ir al cine. No hacías largas colas para gasolina. No tenías que “vender el carro” para comprar los lubricantes. El pobre corría el riesgo de que lo “agarrara” la “recluta” (mecanismo militar para tener soldados) cada vez que iba a una fiesta o a un show de Oscar García Hijo, trayendo a Fania All Star, La Polaca, a Luis Miguel. Hoy ni eso es posible. No hay como alimentar a la tropa en las FANB. La desnutrición es grosera en cuarteles. En La Victoria un personaje de pueblo, apodado El Gorila, quien había estado preso varias veces, era la seguridad de algunos “circos” y nos dejaba “colar” en algunos shows. Antes, era pobreza no miseria como este “socialismo”. Si había indigentes por excepción y no por regla como ahora. Los que vivíamos en cerros o en barrios nos superamos. Así llego Diosdado, hijo de un trabajador público del banco agricola, Hugo Chávez hijo de un maestro de pueblo, a la Academia Militar. Igual el General Jesús Suarez Chourio, hijo de una humilde trabajadora, copeyana con un comité de base en El Vigía Estado Mérida, presto servicio militar y después ingreso a la Academia Militar. Su hermano está en las empresas básicas antes aluminio, ahora con el acero. Adán Chávez estudio en ULA. ¿Quién puede estudiar con dignidad ahora en nuestras universidades públicas? No hay profesores y cada vez menos alumnos. Sabíamos que si un ADECO ganaba y lo hacía mal, después lo haríamos por un copeyano y viceversa. Vino la conspiración de muchos que hoy se arrepienten. Gobiernan con resentimiento los hijos de secuestradores y asalta bancos y nos castigan por una sociedad que no se “calo” las fechorías de sus padres. Estoy de acuerdo que había que superar el bipartidismo pero no caer en un único partido. No avanzamos. Retrocedimos a la Cuba Castrista. ¿Dónde quedo nuestro país? Doloroso que los jóvenes no lo hayan conocido…Luchemos porque avancemos. No para regresar a AD COPEI y otros cómplices como MAS MEP CAUSA R etc. Sino para encontrar una ruta de desarrollo, donde todo el mundo tenga las condiciones materiales y espirituales para alcanzar la felicidad, cualquiera sea su concepto.

POSDATA: La revolución descubrió una solución para la aspiración de toda familia venezolana, de tener un médico, un militar y un abogado en la familia: Creo la UBV y las Milicias. El detalle es que ninguno de los personajes del gobierno se consulta con ellos. Contratan un egresado de universidades públicas tradicionales y no he visto el primer Ministro de la Defensa, que haya sido solo “miliciano”, sin pisar la Academia. Lo de JVR fue otra cosa.

#ZULIA La verdad sea dicha. El problema eléctrico, escapa de la esfera de competencias del gobernador, llámese Omar Prieto o como sea. Su error fue asumir un tema, para el cual no tenía soluciones. Allí fue mal orientado. Seguramente pensó que se trataba de una pequeña crisis, como las del pasado y no que le iban a reventar todas las ausencias de un gobierno inexistente en atención a la región durante 20 años. El 99% de los recursos financieros para reparaciones y mantenimiento, fueron para engrosar las cuentas de un grupo de “enchufaos” y no tener un sistema eléctrico sano. Omar, yo lo conozco, es más cerrado que una gaveta. Su tozudez no le permite aceptar que se equivocó. LO PEOR: Al pueblo, incluidos los chavistas, no les gusta un gobernador que defiende al Gobierno Nacional y no a los ciudadanos. Seguir hablando de “saboteo”, en una situación como la actual, es agregar gasolina al incendio de molestias. Las disparatadas respuestas de su mano derecha Lisandro Cabello (no ha vuelto a responder mis llamadas), que lo han hecho tendencia nacional de mofas y burlas, alejan cualquier posibilidad de entendimiento, de sintonía con el padecer popular. Es mejor callar. Puedo entender que ambos quieren y desean hacerlo bien. No dudo que tengan ganas y buenas intenciones. Si no oyen. Si no aceptan consejos y por el contrario solo reaccionan con ataques, improperios, terminaran como aquella película: Lo que pudo haber sido y no fue.

#MONAGAS Desde el exilio, el siempre Líder de este Estado José Gregorio “El Gato” Briceño, DENUNCIA la filtración de crudo hacia el río Guarapiche por efectos de las lluvias en dos tanques de la planta de recuperación secundaria del mismo Complejo Operacional Jusepín de PDVSA. Detuvieron a 4 personas (chivos expiatorios): Yoe Ritrcher González, Luis Jiménez, Gysvenchi Sanabria y Irving Rondón. Quienes a pesar de ser militantes del PSUV, son sacrificados y expuestos para hacer ver la revolución eficiente. “Son tan torpes los voceros que PDVSA anunció que fueron “aguas aceitosas” lo que cayó al río, el ministro afirmó que fueron “fluidos petroleros” y la gobernadora lo definió como un derrame de crudo, ni en eso se ponen de acuerdo”. La gran mentira insiste El Gato: “Ahora ellos afirman que sólo fueron mil (1000) barriles y han tenido que paralizar la planta, y ¿Qué pasó? ¿Por qué la paralizaron?”. Hay un gran riesgo de que sea contaminada el agua de la planta.

Seguimos Luchando Contra la CENSURA Escúchame (Cuando tengo electricidad) de lunes a viernes a las 6am por https://www.spreaker.com/show/ caigaquiencaigaradio y por mi canal de youtube https://www.youtube.com/c/ caigaquiencaigacqctv/live Vía periscope y twitter @angelmonagas.