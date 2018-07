¡Indignante!… Esta es la ayuda humanitaria que Maduro no deja entrar al país (Fotos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green, hizo un recorrido por el almacén de Miami para revisar los kits de higiene y otras asistencias vitales que tienen para enviar a Venezuela si Nicolás Maduro permite la ayuda humanitaria.

LaPatilla.com

El directivo de la compañía compartió en su cuenta de Twitter las imágenes de la visita al galpón que se encuentra abarrotado de materiales reunidos para ayudar a los venezolanos. Green aclaró que pueden enviar todo el material al país si permitieran la colaboración.

Visited @USAID warehouse in #Miami where hygiene kits and other vital assistance could be mobilized quickly to help the people of #Venezuela if only #Maduro would provide greater access to humanitarian assistance pic.twitter.com/IjhcZiIPFr

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) 20 de julio de 2018