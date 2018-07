Borges: No habrá mejora en la economía hasta que no logremos cambiar a Maduro

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El diputado a Asamblea Nacional Julio Borges, sustuvo que los anuncios económicos hechos por Nicolás Maduro no frenarán la hiperinflación, reflejan improvisación, serán un nuevo fracaso y se traduciran en mayor pobreza para la población. Asimismo aseguró que mientras no logren un “cambio radical de gobierno, la economía venezolana no va a mejorar”.

“Lo anunciado por Maduro ayer es un maquillaje que costará mucho dinero al país y que busca manipular, pero no resolverá ninguno de los problemas de fondo de la economía y de los venezolanos. La reconversión monetaria, pospuesta una vez más, no frenará la hiperinflación; el anclaje al petro es nulo, porque esa moneda es ilegal y no existe para la comunidad internacional y la certificacion de reservas tampoco es viable, porque no ha pasado por la Asamblea Nacional”.

El expresidente de la Asamblea Nacional reiteró que las decisiones de ayer no atacan la raíz de la crisis financiera social y humanitaria que atraviesa el país y aseguró que el resultado será mayor caos y pobreza. “La enfermedad economica que sufre el país no mejorará hasta que se reactive la producción nacional y el Banco Central deje de imprimir dinero sin respaldo. Mientras Maduro siga en el gobierno nuestra economía no va a crecer”.

En este sentido Borges explicó que para lograr el retorno de la inversión extranjera es imprescindible recuperar la legalidad y la confianza en Venezuela. “Nadie va arriesgar un dolar en el país, mientras no haya grantias que generen confianza a los capitales extranjeros y eso es imposible con Maduro en el poder”.

Tambien señaló que la ley de ilicitos cambiarios y la certificación de las reservas petroleras no tendran ningun valor para los inversionistas ni la comunidad internacional, mientras no pase por la Asamblea Nacional. “Hasta que Maduro y su cupula no entiendan que deben volver a la senda de la democracia y la Constitución, estarán condenados al fracaso”, sentencio Borges.

