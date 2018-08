Rafael Veloz: El Petro no existe, es una ficción por lo que no se le puede anclar nada

Posteado en: Actualidad, Nacionales

“La trata de personas adopta muchas formas y no conoce fronteras. Demasiado a menudo, los tratantes de personas actúan con impunidad, y sus delitos no reciben la atención suficiente. Esto no puede seguir así”. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.

Este 30 de julio se celebra el Día Mundial Contra la Trata de Personas, escogida esta fecha el 18 de diciembre 2013 en la Asamblea General de la Organización de las naciones Unidas, en la Resolución 68/192. Según Informe Mundial sobre el tema elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, aproximadamente 30% de las víctimas son niños y un 70% mujeres y niñas.

En la edición de este lunes del programa radial Visión Crítica conducido por el parlamentario Rafael Veloz, la diputada y profesora universitaria, Tamara Adrián, abordó dos temas, inicialmente el de la trata de personas y el segundo, el de las medidas económicas anunciadas recién por Nicolás Maduro, especialmente el del cono monetario que se presume entrará en vigencia el próximo 20 de agosto y el que ha generado intencional o no, la atención de toda la población, distrayéndola de los demás problemas que están enquistados en el país.

“Eso es un problema global, se estima que más de 140 millones de personas viven en situación de esclavitud o cuasi esclavitud en este momento y en el caso particular de Venezuela, está en el radar de organizaciones como Naciones Unidas, Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, el tema de tráfico de personas explotadas sexualmente. Hasta ahora no hay indicios, pero puede haberlos de situaciones de cuasi esclavitud en trabajos manuales, que es la otra vertiente. Basta encontrar un niño o niña con cara bonita, con necesidades económicas y con deseo de irse de nuestro país, por cierto, tres cualidades que son comunes en nuestro país, para ofrecerles villas y castillos y bajo engaños llevarlos a otro país. Hemos observado en los últimos tiempos el desmantelamiento de redes de prostitución en España, Republica Dominicana, Panamá, islas del Caribe, en donde están involucradas venezolanos y venezolanas explotados nos da señales de alertas para tomar las medidas necesarias a tiempo”, dijo la profesora universitaria.

Por su parte, el parlamentario Veloz se refirió a la reunión sostenida recién con representantes del Frente Amplio Venezuela Libre y Frente Amplio Profesionales, integrado por trabajadores por cuenta propia, asociaciones gremiales, CONFEPUV, representantes del sector salud, colegios profesionales. Destacó que la reunión se centró en la consulta para el llamado a la huelga nacional ciudadana. “Consulta a la que llamamos a participar a todos los venezolanos de manera cívica, resguardando la institucionalidad, respetando el derecho a la protesta. Todos los sectores están afectados por la crisis, de allí que la molestia se traduce en salir a la calle en todo el país”.

Por su parte, la profesora especialista en Derecho Económico se refirió al tema central, los anuncios económicos de Maduro. “Estos anuncios no tienen ninguna relevancia importante para los ciudadanos desde la óptica de los problemas que les aquejan. No va a disminuir la hiperinflación ni va a echar andar el aparato productivo, con las consecuencias de que seguiremos con el desabastecimiento, las colas, los elevados precios. Lo que persigue el gobierno es mejorar la contabilidad pública y privada con la hiperinflación entre un millón y tres millones por ciento este año. Los ceros no caben en ninguna calculadora. Todo esto repito, no tiene incidencia en la vida de los ciudadanos. La primera versión, la eliminación de tres ceros era más manejable, la de seis ceros también, pero cinco ceros, complica porque va a ser una operación matemática que tiende a confundir”.

La parlamentaria se refirió al valor del dinero. Ese valor depende de tres variables que nos están afectando: la confianza, que es inmaterial; la productividad de un país y las reservas que tiene el emisor de la moneda. El conjunto de estas tres variables es lo que determina el valor del dólar, del bolívar, del euro. Y las diferencias en que se tranzan las monedas, subió el dólar o bajo el euro tiene que ver con las variables que he mencionado. En Venezuela no hay confianza, no hay reservas solo alcanzan a 300 o 600 millones de dólares, las de oro se desconocen si están acá y cuanto se sacó, o sea no es auditable y los títulos públicos internacionales han sido contaminados por los de deuda pública de Nicaragua, Cuba. Y una aberración que apareció en la GO de la reconversión que es la supuesta atribución al BCV por vía de reservas en incluir un yacimiento de la Faja Petrolífera del Orinoco que no ha sido explotado.

Sobre el Petro, la parlamentaria dijo que no existe, no se puede anclar nada a algo que no existe. Recordó que se mencionó por primera vez en diciembre 2017, pero hasta ahora no se sabe nada de ese criptoactivo.

Finalmente, dijo Adrián que entre las medidas que hay que tomar para sanear la economía están reactivar el aparato productivo y eso pasa por regresar las empresas expropiadas; establecer un sistema de protección a la población más desprotegida, los pobres; evitar el financiamiento del déficit público a través de la emisión de dinero por parte del BCV; levantar el control de cambio.

Veloz por su parte pregunta si Maduro teniendo tantos asesores externos e internos sabrá las consecuencias de estas irrealidades por ejemplo el Petro y el anclaje o será que está llevando a la población a una suerte de pedalear sobre el mismo círculo vicioso creado por la improvisación y el ensayo y error. Los ciudadanos tienen la respuesta.

