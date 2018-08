Alfredo Maldonado: Drones

Posteado en: Opinión

Alguien va a tener que explicarme, con la paciencia debida a los viejos, qué fue lo que pasó este sábado de drones, pequeñas explosiones y grandes carreras. Como era de esperarse en estos tiempos, aunque lo que Nicolás Maduro llama Gobierno parezca no entender, minutos después del zaperoco las redes se atiborraron con una profusión de videos testimonios de los hechos, burlas ingeniosas al mismo tiempo que humillantes especialmente para los militares, y hasta la imitación de un comediante colombiano que tiene marcado a Nicolás Maduro y lo ironiza con duro humor al estilo vallenato constantemente.

Al final no entendí nada de manera racional, sólo me quedaron impresiones y yo no soy experto en impresiones ni en seguridad presidencial. Sólo puedo contar mis sensaciones. Ví unos generales y almirantes que no se inmutaron, pero a quienes nadie cubrió cuando se produjo el alegado atentado, sólo el Presidente Maduro fue rodeado por hombres pequeños con corbatas rojas y unos artefactos oscuros –alguien me explica que son antibalas- que taparon por completo a un Presidente que ya nadie pudo ver y, por lo que parecía (en los múltiples videos) los mismos protectores parecían no estar seguros sobre si llevárselo o dejarlo ahí.

En esos videos testimoniales no se siente explosión alguna, pero sí se ve a la primera combatiente haciendo un gesto de asustada sorpresa. Pero ni se fue ni nadie la sacó de allí. Ví en una panorámica desde arriba –parecía toma aérea-una amplia formación militar y de repente a todo un cuadro de soldados que corre no hacia la tribuna presidencial sino alejándose de ella.

He visto después a un Presidente afirmando que atentaron contra su vida y que era iniciativa de Colombia y de Estados Unidos, y a un Presidente de Colombia burlón y desfachatado respondiendo al día siguiente que no tenía tiempo de ocuparse de atentados contra su colega venezolano –el colombiano entregando el poder en horas, el de Venezuela reteniéndolo por más años tras unas elecciones como mínimo mundialmente cuestionadas y con demasiados gobiernos dejando claro que no las reconocen. ¿Qué clase de Presidente aislado podrá ser Nicolás Maduro dentro de seis meses si ni siquiera sus vecinos lo reconocen como Jefe de estado y su colega vecino le da más importancia al bautizo de su nieta que a un presunto atentado por vía aérea al Presidente de su principal frontera?

He visto y escuchado a hombres y mujeres de sectores populares –obreros, motorizados, choferes y algún vecino de atosigada clase media- coincidiendo en burlarse del evento, en considerarlo un drama bufo mal inventado y peor ejecutado, y dos o tres de ellos francamente indignados no por el intento presunto de matar al Presidente, sino por el supuesto teatro entre circense y bufo.

Personajes como Jaime Baily, perseverante crítico implacable de Nicolás Maduro y del socialchavismo, afirman que el atentado fue real y que vendrán otros, militares de alto rango ya retirados critican con dureza tanto la evidentemente mediocre protección al Presidente de la República como la falta de protección al alto mando militar y jefes de los poderes públicos concentrados alrededor de Maduro, una desastrosa imagen militar del país gobernado a punta de bayonetas, fusiles y tanquetas. Cuando tuvieron que defender rodilla en tierra y a riesgo de sus vidas al Gobierno, lo dejaron solo, porque el Gobierno y el Estado –que no siempre son lo mismo- estaban allí, concentrados en la misma tribuna, y los soldados corrieron hacia otra parte.

También he visto al jefe máximo de esos militares que salieron corriendo en desbandada, y de quienes destruyeron los drones cuando ya estaban casi al alcance de las manos presidenciales, garantizando personalmente, con su cara de piedra -¿sonreirá alguna vez?- la lealtad y entusiasmo de los militares bolivarianos.

Y vi después del atentado, ya en esta semana, a tres camionetas nuevas, importadas y blindadas –alguien que sabe de vehículos me aseguró que las tres sumadas no costaban menos de 200.000 dólares- y sin placas, dos de ellas blancas escoltando en medio del lento tráfico a una negra conducida por alguien que claramente no era un buen conductor. O quizás sólo dudaba entre el completo abuso o sólo abusar a medias.

El país que el madurismo recibió en caída ya está en el fondo, se deshace, cualquier compra normal es de decenas de millones de bolívares que el Gobierno, que de economía y manejo de moneda sabe aún menos que de socialismo verdadero, tratará de disimular con una aberrante y suicida quita desopilante de cinco ceros, ficción que convierte millones en pocos bolívares, pero los productos seguirán haciéndose más caros día tras día porque ésa es justamente la obra más llamativa de quien afirma haberse salvado de un atentado de colombianos e imperialistas: la hiperinflación y la creciente furia del pueblo de verdad. No la minoría que todavía acude disciplinadamente a manifestaciones por mandato, sino la mayoría que se frustra y se desespera en abastos, automercados, farmacias, hospitales, ventas de repuestos, de ropa y de cualquier cosa que las personas necesiten.

No entiendo nada, repito, y esos ciudadanos de ropa vieja que no pueden cambiar, y no tendrán estrenos de año nuevo cuando ni siquiera pueden pagar por los uniformes escolares un mes antes que comiencen las clases, sólo parecen entender que algo tiene que pasar para ver si no pasa más lo que ahora está pasando.

Tal vez hasta los ministros principales puedan siquiera ponerse de acuerdo para que todo el Gobierno tenga sólo una versión del sábado de los drones mientras el Fiscal General se infla anunciando arrestos, juicios y control de lo incontrolable.