Verdades y rumores: Usos y abusos del atentado de la “suerte”, por Darwin Chávez

Posteado en: Opinión

ATENTADO (I). Lo hemos dicho muchas veces en esta columna: la situación del país da para todo, incluso para lo impensable. Lo ocurrido el sábado 4 de agosto es una clara muestra de lo que mencionamos. Un país con pocas experiencias de ese tipo, ahora se ve envuelto en una discusión pública no sólo en relación con su origen, autoría y planificación; sino además sobre las secuelas del supuesto atentado. Afirmar que de verdad fue un atentado es una temeridad. Pero afirmar que fue un “falso positivo” también es otra temeridad. En una nación donde el gobierno ha invertido incontables recursos y mucho esfuerzo para destruir la autoestima y la confianza de la gente, es normal que exista desconfianza hacia la versión oficial sobre un hecho como ese. Este podría ser el gobierno con menor credibilidad de la historia del país, porque pocos creen cada una de las afirmaciones que hacen y sobre todo cuando agregan la pomposidad que les encanta en cada uno de sus show. Es tan grave la desconfianza hacia el régimen, que con algunos detalles se puede llegar fácilmente a la conclusión que se trató de un montaje, pero cuando analizas algunas evidencias mostradas por las autoridades puedes pensar que todo es real. No sólo es difícil llegar a la verdad en Venezuela, sino que es más difícil aún lograr que sea creíble. Si alegas que es real el atentado, eres un colaboracionista. Si dices que fue un montaje, eres parte de la conspiración. Pero hagamos un esfuerzo por analizar los hechos y sobre todo algunos cabos sueltos ¿A quién le convenía un suceso estrambótico que sirviera como mecanismo de distracción? Al gobierno ¿Por qué? Porque le permite tapar en la opinión pública tantos temas que son sensibles y que están en la calle ¿Un ejemplo? Sobran los problemas que preocupan al gobierno y que podrían desaparecer, o por lo menos reducir su exposición mediática, a raíz del supuesto atentado. No sé si lo han notado, pero la conflictividad social va en aumento. Todos los días hay protestas de varios tipos. Protestan los empleados del sector salud, protestan las comunidades porque no llega el agua o por lo apagones, protestan los “pobresores” universitarios por los sueldos que les pagan, protestan los trabajadores eléctricos exigiendo aumentos salariales y por condiciones laborales dignas y seguras; en fin aquí se protesta por todo. Y tiene que ser así en un país que vive la peor crisis de su historia. En un pais sin comida, sin medicinas, sin asistencia social, sin servicios públicos eficientes, sin dinero en efectivo y sin gobernabilidad ¿A quién le interesa minimizar todos esos temas? Pues al gobierno ( LEA : http://verdadesyrumores.com/analisis-paiscrisis-distracciones-y-el-atentado/). Por eso los viejos temores sobre la probabilidad que el régimen apelara de pronto al viejo truco de un “falso positivo” que funcionara como distractor de los tantos padecimientos de los venezolanos, pero además de sus continuos errores. Lo normal era un impasse fronterizo, sobre todo con Colombia, para despertar el nacionalismo, llamar a la guerra, apabullar a todo aquel que objetara una acción bélica y así no sólo tapar temas en la opinión pública, sino también llamar a la unidad nacional en torno al gobierno y contra el agresor extranjero. Por eso las reiteradas advertencias sobre los preparativos que supuestamente se hacían desde Colombia para una incursión armada multinacional, para infiltrar supuestos guerrilleros y en fin cualquier cantidad de cuentos de caminos creados en las pérfidas mentes oficialistas. Pues no hubo una escaramuza militar con Colombia. De pronto fue que esa nación no pisó el peine, o que los estrategas oficiales creyeron que el daño colateral podía ser alto y no me refiero a vidas, sino a la posible revelación pública de las debilidades operativas de nuestra Fuerza Armada Nacional ¿Recuerdan cuando Chávez peleado con Uribe ordenó la movilización militar hacia la frontera? ¿Recuerdan que el método de comunicación de los militares eran sus celulares, porque no funcionaban los sistemas que para eso han sido comprados? En síntesis el más beneficiado con el affaire de los drones es el gobierno, que como era de esperarse le está tratando de exprimir todo el jugo a lo ocurrido. Y no podemos criticar que lo intente hacer, porque cualquiera que esté en el poder lo haría. Sin embargo, no importa todo el esfuerzo que haga el aparato de propaganda oficial, pues no logran un nivel alto de credibilidad hacia sus versiones de los hechos. Es un problema ya casi que genético en el venezolano: si el gobierno da una versión, la mayoría cree que es todo lo contrario. Pero como estamos en Venezuela cuando cualquiera está por asegurar que es un “falso positivo” aparece el opositor Salvatore Lucchese asumiendo un papel que ni siquiera el régimen le ha dado en medio del show ¿Ajá y entonces? A partir de ahí volvemos a la tarde del sábado a recomenzar la revisión y el análisis. Es un continuo Deja Vu. Pero hay unos detalles que resaltan en lo ocurrido ¿Por qué el gobierno hizo ese acto del aniversario de la Guardia Nacional en plena avenida Bolívar? ¿Por qué no lo hizo en Los Próceres? ¿Por qué un acto abierto cuando venía montando sus eventos en lugares cerrados y con acceso restringido? ¿Y por qué un acto para la GNB cuyo aniversario pocas veces tiene tanta exposición pública? Pero eso no es todo ¿Cómo es que con tan poco tiempo en VTV tenían listo una especie de documental sobre todos los magnicidios narrado en off por el Presidente? Y si de verdad el ex jefe de la Policía Municipal de San Diego, Salvatore Lucchese, es uno de los cerebros de la operación ¿Por qué lo dejan por fuera del show? En fin, dejemos los cabos sueltos y analicemos para qué otras cosas le sirve el atentado al gobierno. Ah se me olvidaba, como hombre de paz no creo en atentados, ni en nada que se le parezca. Además al presidente Maduro le deseo toda la salud del mundo para que pueda presenciar y vivir su obra.

ACUERDO. Es mucho más que obvio que hay un acuerdo entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello no sólo para controlar al PSUV, sino para controlar el país. Ese acuerdo fue evidente en el IV Congreso del PSUV. Silenció todas las críticas. Ya no hay alharacas de Elías Jaua, Freddy Bernal y otros. Sólo hay sumisión y unidad tal como analizamos en VyR ( LEA : http://verdadesyrumores.com/oficialismo-el-acuerdo-que-silencio-el-iv-congreso-del-psuv/). Pero no todo es color de rosa para el “Madurismo” porque el acuerdo y los plenos poderes que les confirieron tienen unas condiciones ( LEA : http://verdadesyrumores.com/conozca-las-letras-chiquitas-del-acuerdo-en-el-psuv/).

DAÑO. Terribles son las consecuencias que la inefable gestión de Willy Casanova al frente de la Alcaldía de Maracaibo le está ocasionando a la ciudad. Maracaibo es un total desastre. Es la ciudad de la basura. Es la ciudad de las moscas. Es la ciudad donde los semáforos no funcionan. Es la ciudad del caos vial. Es la ciudad de los huecos en la vialidad. Es la ciudad de la oscuridad total. Es la ciudad de las “perreras” y “chirrincheras” porque el transporte público desapareció. Es la ciudad de las plazas secas y sucias. Es una de las ciudades más tristes y castigadas por la crisis. Es la ciudad donde sus ciudadanos han perdido el optimismo y la esperanza de crecimiento. Y lo peor es que el burgomaestre no despierta del sueño de haber sido electo. Sigue celebrando el milagro. No se ocupa de la ciudad y se empeña en el Festival de la Orquidea y la Feria de la Chinita. No se ocupa de la ciudad y sale a amenazar que todo aquel que no tenga el Carnet de la Patria pagará la gasolina a precios internacionales. Ni siquiera se ocupa de parar el bochinche que hay en su gabinete de gobierno, que no gobierna. Plenamente de acuerdo con mi amigo Angel Monagas cuando afirmó que peor que un Alcalde malo, es un alcalde inútil.

ATENTADO (II). El supuesto atentado tiene dos utilidades para el gobierno. Una hacia adentro del oficialismo y otra hacia afuera de ese sector. A lo interno sirve para muchas cosas. La primera para demostrar valentía y control por parte del Presidente. El hecho que el primer mandatario permaneció de pie y hablando en la explosión, es un rasgo que el aparato de propaganda está explotando al máximo ¿Para quién es ese mensaje? Para la dirigencia y militancia del oficialismo. Se trata de demostrar que Maduro es el hombre fuerte. Que el verdadero radical y guerrero es él. Qué está por encima de cualquier conspiración. Con el show del atentado quieren reagrupar la unidad dentro del oficialismo. Que todos o por lo menos la mayoría que sufre la crisis, se olvide de sus penurias y que, rodilla en tierra, todos estén con Maduro. Ya ese efecto de unidad lo lograron en los asistentes al IV Congreso, pero el supuesto atentado les sirve para llegar a donde el efecto del acuerdo que le otorga plenos poderes a Maduro no podía llegar. El “Madurismo” ahora busca que en el oficialismo sólo se hable del atentado. Pero además lo ocurrido funcionaba para darle de comer a los radicales, para que logren saciar sus deseos de perseguir y encarcelar a los dirigentes de la oposición. Deja espacios para la venganza. Abre las puertas para la represión. Pero como alega por twitter un lector de esta columna, también dispara hacia el infinito el “costo de salida”. Eso no importa en este momento. Tienen que disfrutar y aprovechar el supuesto atentado. Sin hacer una medición, puedo asegurar que lo sucedido aumentó el apoyo interno hacia Maduro. Los atropellos de hoy no se olvidarán y pasarán a engrosar los voluminosos expedientes por violaciones a los derechos humanos. Pero eso no importa, lo importante para ellos en este momento es capitalizar el supuesto atentado.

ZULIA. Si Maracaibo está mal, el Zulia está peor. La gestión de Omar Prieto es pésima. De hecho no hay gestión. Un amigo que recién recorrió una parte del estado, me cuenta que la presencia de Prieto como Gobernador se limita a Maracaibo y San Francisco. No existe en el resto de la región. Aún están las vallas de la gestión de Pancho. Las reuniones de gabinete son un simple parte policial, con su acostumbrado preámbulo de oraciones cristianas, porque se diluye en asuntos de seguridad, aun cuando no hay seguridad. El desastre de OP no se nota tanto, porque carece de una oposición real que señale sus deficiencias. Pero el problema es tan evidente que en Caracas está muy mal evaluado. Hay gran decepción por su desempeño. Y Pancho está haciendo su trabajo de erosionar la imagen de Omar Prieto en el cogollo caraqueño.

LA MENTIRA. La crisis en el Sedemat de la Alcaldía de Maracaibo no solo es cultivo para problemas, molestia de los usuarios, sino también para crear mentiras que buscan justificar la pésima gerencia que acabó con un organismo que a pesar de las dificultades funcionaba y recaudaba los ingresos que tanto necesita el municipio. Con mentiras tratan de tapar sus errores. Comienzo a desmontar el engaño. El culpable principal sale recientemente en los medios anunciando un urgente y necesario censo de contribuyentes, alegando que esa base de datos está desactualizada desde hace 10 años, pero además asegura que estaba en cinco o seis sistemas distintos. Todo eso es falso ¿Por qué es mentira? Porque todos los años se hacía el censo para la actualización de la base de datos existente. Pero además esa data de contribuyentes sólo estaba en el sistema de recaudación, mientras que en el de inmuebles estaban los datos de propiedades. Pero a la normal necesidad de actualizar el registro de contribuyentes, ahora con el desastre actual del Sedemat se agregó otra urgencia ¿Cuál? Que tal como informamos hace pocas semanas, cuando los sesudos decidieron cambiar de sistema y migraron al parapeto actual, olvidaron un pequeño detalle: no guardaron la base de datos de los contribuyentes. O sea que toda la data que costó años y años armar, se perdió por la improvisación que reina en el Sedemat desde los inicios de esta gestión, si es que se puede llamar así ¿Le habrán informado al Alcalde de esa mortífera falla que cometieron? Si no sabes a quién le vas a cobrar ¿Cómo le cobras? Con el censo quieren tapar ese terrible pelón. Pero además hay otra mentira y es que en el Sedemat no había seis sistemas, sino tres: recaudación, inmuebles y el administrativo ¿Por qué tres y no uno como quiere imponer la actual gestión? Porque la lógica te indica que si te falla un sistema, no se paran los otros. Mientras que si todo está concentrado en un único sistema, cualquier falla paralizará todos los procesos y detiene el funcionamiento del organismo ¿Sabrá eso el culpable del desastre? Aunque él dice saber de todo, no creo que lo sepa ¿Por qué antes cualquier contribuyente ingresaba a la página web del Sedemat y pagaba? ¿Por qué ahora la página no funciona? Porque no saben lo que están haciendo. Se empeñan en hablar de futuro: vamos a recoger la basura, vamos a alumbrar, vamos, vamos, vamos y vamos: cuando tienen ocho meses en la Alcaldía de Maracaibo y no han hecho nada que valga la pena por la ciudad. Son malos para recaudar y malos para mentir. Señor Alcalde, vuelvo con la pregunta del trillón de bolívares devaluados ¿Cuándo pondrá orden en el Sedemat? Sus amigos lo están engañando y usted se está dejando engañar. Le siguen viendo la cara de pendejo.

ATENTADO (yIII). El affaire de los drones también tiene mucha utilidad a lo externo del oficialismo. Tal como mencionamos sirve para perseguir a la oposición. Funciona para hacer acusaciones selectivas. Y ahí está el ejemplo de la detención arbitraria del diputado Juan Requesens y de cómo funciona la justicia revolucionaria. Pero además sirve como golpe ejemplarizante para el opositor no partidista, ya que le envía señales sobre la invencibilidad del gobierno. Les dice: no importa lo que hagas o inventes, no saldremos del poder y sabemos lo que haces. Adicionalmente terminan de convertir a la Asamblea Nacional Constituyente en el tribunal de la inquisición. Hasta sirve para allanar la inmunidad parlamentaria. La ANC da para todo. El gobierno quiere que sólo se hable del atentado y sus consecuencias. Quieren que sea un tema de gran vigencia. Que no se hable de la crisis, ni del enredo de la reconversión, mucho menos del nuevo mercado paralelo oficial. Inclusive funciona como mecanismo de defensa porque les permite acusar a sus enemigos externos, en este caso a Colombia y EEUU. Pero además casualmente los financistas están en esas naciones. Sirve de alimento para que la izquierda internacional trasnochada acuse al imperialismo de querer acabar con la revolución bolivariana y con su líder Nicolás Maduro. Sin duda que el principal beneficiario del atentado es el gobierno, aunque eso no quiere decir que lo ocurrido fue un montaje. Es posible que pronto sabremos la verdad, aunque la velocidad de la dinámica venezolana arrolla los temas importantes con mucha facilidad.

MERCADO CAMBIARIO. Tal como lo habíamos venido presagiando en VyR, el gobierno comienza poco a poco a separarse del legado de Chávez. Una prueba más que evidente es la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios ¿Es la eliminación del control de cambio? No, pero es un paso importante en ese camino. Hay una flexibilización que podría funcionar ¿Funcionará el nuevo mercado cambiario paralelo oficial? Ahí está la gran duda porque el gran tenedor de dólares del país que es el gobierno no ofertará divisas, sino que todo se hará con dólares del sector privado ¿Habrá una consistente oferta de dólares de los privados? Eso va a depender de varios factores. Primero, de la confianza que genere esta medida. Segundo, de la cantidad de información que el gobierno exija a los oferentes y a los demandantes. Y tercero, de la cotización. Si hay una buena oferta de dólares a un precio razonable, podría derrotar al mercado negro. Pero si por el contrario no hay mucha oferta y hay desconfianza, de nuevo ganará el mercado negro. Uno de los grandes desafíos de esta medida que forma parte del Programa de Recuperación y Prosperidad Económica es la poca confianza en el gobierno. Esperemos los resultados.

FLEXIBILIZACIÓN. Antes de la ola represiva por al supuesto atentado, la comunidad internacional había entrado en una etapa de calma y análisis sobre la situación venezolana. Se notaba una cierta flexibilización. Se preveía que incluso no le darían legitimidad a las decisiones de la ANC, pero tampoco las objetarían con vehemencia. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones: la paciencia de la comunidad internacional con la oposición no es eterna, ni las sanciones son infinitas. Todo tiene un límite y sobre todo cuando algunas acciones tienen un daño colateral en la población. Es probable que la reacción oficial tras el presunto atentado cambie temporalmente dicha flexibilización.

INICIATIVA. Mientras el resto de la oposición se diluye entre azuzar y domar a sus demonios, llama la atención que el Partido Centro Democrático que lidera el médico y empresario, Carlos Alaimo, sigue en su campaña para que el Gobierno nacional indemnice a los suscriptores por las fallas eléctricas. Eso es hacer justicia porque ellos calculan que unos 800 mil hogares están sufriendo daños en sus electrodomésticos producto de los apagones y las fluctuaciones de tensión. Bajo el hashtag #melopagáis el PCD sigue creando los comités de usuarios para sustentar la demanda que piensan ejecutar para que Corpoelec haga la indemnización de todo aquel ciudadano que perdió su nevera o cualquier electrodoméstico en medio de la crisis eléctrica. Es importante que la oposición vuelva a la calle y no me refiero a masivas manifestaciones, sino para acompañar al ciudadano en sus problemas. No falta quien critique las acciones de Alaimo y el PCD, pero por lo menos están haciendo algo. Y como dice aquella vieja premisa: sólo se equivoca o acierta, el que hace algo.

HUELGA NACIONAL. La oposición agrupada en el llamado Frente Amplio sigue con la idea de organizar una huelga nacional, con el fin de presionar a la gestión de Maduro. Esa convocatoria de un paro nacional tendría éxito en la medida que la oposición construya el consenso con todos los actores nacionales que tendrían un rol en esa huelga. Pero aquí tiene mucha importancia la confianza que genere la oposición y la disposición de los sectores empresariales y sindicales de enfrentarse contra un régimen que no tiene recato alguno para castigar al que se le opone. En lo personal creo que el país está paralizándose poco a poco sin que nadie de la oposición lo promueva.

BANESCO. Sigue la venganza oficial contra este banco líder del sistema financiero nacional. Hay un excesivo interés por acorralar a la institución y a su dueño. Pareciera que buscan llevar el cerco al límite para obligar a que le vendan el banco al gobierno. Aquí hay algo muy claro, si hubiesen encontrado irregularidades en el primer lapso de intervención por 90 días, ya hubieran armado un show y quizás hasta hubiesen nacionalizado el banco alegando cualquier barbaridad.

DUDAS. La reconversión monetaria que debería entrar en vigencia el 20 de agosto amenaza con ser un enredo monumental. La primera causa del enredo será el cambio en los precios. Ese redondeo no está muy claro y eso ocasionará mucha confusión e incluso estafas con precios que no son los reales. Pero el problema mayor ocurrirá con la gasolina. Se habla que el precio quedará en unos 50 mil bolívares por litro y el gobierno no termina de aclarar u oficializar eso. Parece que ni siquiera ellos tienen claro eso. Pero además supongamos que ese sea el precio y que un tanque de 40 litros cueste 2 millones de bolívares ¿Con qué efectivo el ciudadano pagará esa cantidad en una estación de servicio? Y si a eso le agregamos la amenaza que indica que sólo los portadores del Carnet de la Patria pagarán una gasolina subsidiada ¿Cómo harán esa separación entre patriotas y apátridas en los expendios de combustible? A partir del 20-A viene un enredo tremendo en el país.

CONSEJO. Alcalde Willy Casanova le aconsejo que averigüe cual es el problema que existe entre el Sedemat y la Contraloría Municipal de Maracaibo. Le explico porque seguramente le van a mentir de nuevo. Una fuente de la CMM me informa que el Sedemat está en mora con la inclusión del nuevo personal y la declaración jurada de bienes de esos empleados. Me indican que por ley en un organismo que maneja dinero como ese, casi todo el personal debe hacer su declaración patrimonial, pero para eso la institución debe ingresarlos en el sistema y que estos puedan hacer ese trámite. La actual gestión aún no hace eso con todos los empleados que ingresaron desde enero ¿Cómo se justifica que estando en el mes ocho del año aún no cumplan con una obligación que debieron hacer casi que de inmediato? Las malas lenguas dicen que están más pendientes de sus lucrativos negocios en la Curva de Molina, que de las obligaciones del cargo en el Sedemat.

FIESTA. Me escribe un “patriota cooperante” desde la Oficina de Información del Poder Ejecutivo del estado Zulia (OIPEEZ) para describir lo que fue la fiesta para los periodistas que organizó la gestión de Omar Prieto: “Fue un peladero de chivos porque fueron pocos los que acudieron a la invitación. Se organizó un sarao para 300 invitados y aquello era un desierto. Se iban a rifar costosos obsequios, pero no se entregaron ni 15 premios. Aquello fue una fiesta que dejó mucho que desear. Ocurrieron muchas cosas raras. Había parejas muy disparejas. Hubo más disfraces y disfrazados de lo normal. El Gobernador debería pedir las cuentas de lo gastado”.

Darwin Chávez|@darwinch857|darwinch67@gmail.com