La NFL tendrá porristas hombres por primera vez en su historia

La National Football League (NFL), la liga estadounidense de fútbol americano, hará historia esta temporada. Habrá un cambio revolucionario fuera de los campos de juego: por primera vez habrá porristas hombres en los equipos de animadoras.

Infobae

Los Ángeles Rams y los New Orleans Saints son algunas de las franquicias que sumarán hombre a sus grupos de porristas. Los protagonistas de este hecho histórico ya empezaron a prepararse. Los bailarines Quinton Peron y Napoleon Jinnies ya se han sumado al grupo de animación de los Rams. Por su parte, Jesse Hernández se incorporó a los Saints.

“¡Todavía no puedo creer que soy uno de los primeros hombres en la historia en ser un animador profesional de la NFL!”, escribió Jinnies en las redes sociales luego de ser elegido en una masiva audición.

“Pensé… ¿y por qué no yo? ¿Por qué yo no puedo hacer esto?”, contó Peron durante una entrevista en el famoso programa ‘Good Morning America’ de la ABC. Ambos han deslumbrado en sus audiciones y se ganaron un lugar en el grupo de porristas de los Rams.

Still can’t belive I’m one of the first males in history to be a pro NFL cheerleader! Everyone’s support and love has been insane! ? thank you and GO RAMS! @RamsNFL @LARamsCheer #LARams pic.twitter.com/srpkYiVmEI

— Napoleon Jinnies (@NapoleonJinnies) 27 de marzo de 2018