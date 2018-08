Me lo dijo un pajarito: La falla perfecta, por Yrmana Almarza

Posteado en: Opinión

Como anillo al dedo… así le cayó al Gobierno la explosión y posterior derribo del dron que grababa el acto de la Guardia Nacional en la Avenida Bolívar de Caracas. No hay duda que la reacción del palco presidencial por lo sucedido fue real; no se lo esperaban. Creer que el dron volaba con una ligera carga de explosivo C4 es ser muy pero muy ingenio. Por muy pequeña que fuera la carga, si C4 explota en el aire el estruendo jamás hubiera permitido que la Primera Dama de la República, como se ve claramente en los videos, se incorporara a su correcta postura como lo hizo luego de la explosión. Quienes pudieron ver el video, observen que ella mira lo que es en el aire, se agacha un poco, se aferra del brazo del sujeto que tiene a la derecha y se vuelve a incorporar en su postura y a los segundos largos, es que el escudo de escoltas protege al Presidente Maduro. Si eso hubiera sido una explosión de C4, esa actitud jamás se hubiera dado. No estuve en el sitio, no grabé el hecho, pero soy de las creo que fue una falla técnica, una explosión de una de las baterías del dron durante vuelo y sí, su posterior derribo por parte de algún buen funcionario armado, patriota, leal al proceso que en el cumplimiento de su deber, echó a tierra al aparato luego que estalló. No descartó que al tiempo haya explotado en los edificios vecinos, la bomba de gas de un apartamento, no descarto que el proyectil -u otro disparado desde otro ángulo- que derribó el dron hayan ido a parar en esa bombona de gas. Tampoco desecho por completo la tesis del descontento militar ni la del mensaje a García, esa que habla de señales que se le da al grupo de Maduro para que sepa que quienes lo adversar a lo interno se están moviendo en su contra, no, no descarto nada, pero para mí, la falla técnica del aparato les cayó como anillo al dedo para montar toda una estrategia de victimización nacional e internacional. Como dirían los viejos: “muchacho llorón y la mamá lo pellizca”. Fue una oportunidad calva que no pelaron. ¿Por qué le doy crédito a la tesis de la falla técnica? Porque si hubiera sido real y verdadero sorpresivo e inesperado atentado contra el Jefe de Estado, aún estuviera cerrada la Avenida Bolívar de Caracas y la misma fue abierta al día siguiente como si nada. Y usted me preguntará ¿Y los heridos? Allí hubo mucha confusión, miedo, pánico, terror; la gente salió corriendo y se golpearon, se pasaron por encima, se empujaron, se pisotearon y no sabemos quiénes más sacaron sus armas en medio del tremendo sustazo para “defenderse” del ataque.

Fue una estampida… Para la historia ha quedado grabado y para siempre ver a la tropa romper filas en carrera, despavorida, buscando salvar la vida propia. Para la historia y para siempre grabado está el momento que derivan una barda y salen esmachetaos un carajazo de oficiales antes que la tropa en formación empiece a correr. Para la historia y por siempre quedará grabado el rosto del joven oficial que confundido no entiende lo que pasa pero que sabe que algo pasa luego de ver que arropan al Presidente con los maletines y paraguas antibalas. Para siempre y para la historia quedará la prueba del honor, coraje y valentía de los uniformados y armados defensores de la Patria. Nadie resistió. Todo el que pudo huyó y se llevó por delante lo que fuera por salvar el pellejo. El valor de los cadetes de la Guardia Nacional ese día quedó al descubierto ante al país en Cadena Nacional y ante el mundo. Ojo, esa fue la reacción más natural de todas, la de salvar sus vidas sin importar a quien vayan a fregar, primero mi vida y después la de los demás.

Pero sí hubo algo… Falló la seguridad. Tanto a la Primera Dama como al mismísimo Ministro de la Defensa los dejaron sin resguardo. Sólo hubo despliegue para el Presidente y viendo los videos, uno cuenta hasta 10 segundos entre el momento del impacto, que Maduro interrumpe su discurso, mira para atrás y para los lados, vuelve a retomar su discurso sin soltar el micrófono y llega el primer escolta con el escudo maletín antibalas. Si de verdad hubiera sido una rebelión interna, el mismo que “detona” el dron con los explosivos “opera” a un franco tirador a distancia. Casa Militar siempre, siempre que se espera la presencia del Presidente a un acto llega dos días antes al lugar y lo toma, así que hasta en las azoteas de los edificios cercanos debían estar funcionarios de Casa Militar. Otro motivo más creer que el dron sí estaba autorizado para volar y que la vaina fue una falla técnica que los dejó en ridículo, porque si de verdad estaban atentando contra el Presidente de la República y la tropa sale en desbandada pero a salvar su vida y no la del Presidente, y no corren a hacer frente a la amenaza, el ridículo es poco.

Dándole uso… Lo que sí no se puede desaprovechar es el momento y de eso sabe mucho pero mucho el Gobierno. Políticamente la oportunidad se sirvió en bandeja de plata y desde la oficialidad se usa y se usará y abusada hasta que se desgaste justo cuando se esperan duros anuncios en materia económica para nosotros los ciudadanos que somos el país. Excusas para perseguir dentro y fuera de sus filas les sobran, para acusar y señalar al que es y al que no es también. Los motivos para actuar contra “los enemigos molestos de la Patria” están allí, justificados en el dron que acabaría con la paz del país. Así entonces vemos como accionan contra Requesens y su hermana, vemos cómo avanzan un paso en el allanamiento a la inmunidad parlamentaria a los diputados de la legítima Asamblea Nacional y así vamos viendo que mientras unos corren otros echan pa´lante. ¿En qué terminará esto? No sé, pero no pinta nada bien.

¿Y la oposición?… La nuestra se fue de viaje, se fue a Colombia, a Bogotá para la toma de posesión del nuevo Presidente. Allá se reunieron dio a conocer la colega Carla Angola en su cuenta Twitter. Angola reveló un encuentro de los opositores venezolanos de todas las tendencias a puerta cerrada. No entendí por qué hizo eso, si para fregar al clan de los opositores o para alertar a los rojos revolucionarios o por el puro gusto de dar una primicia. Lo cierto es que los que aquí estamos, aquí seguimos comiéndonos la tostada pelada, sin queso.

56 por ciento… esa es la reducción de la economía del país en lo que va del año sin estar Venezuela en guerra. La cifra la aporta Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. El Fondo Monetario Internacional estima que el Producto Interno Bruto experimentará una contracción de al menos 18 por ciento. Esto se está paralizando.

La revolución de las sotanas… Me hablan de una “Operación Limpieza” en las empresas de la Iglesia católica zuliana. El ojo de la curia está en el canal NCTV y en la emisora Chiquinquireña, ambas productoras de dinerito. NCTV y Chiquinquireña, me cantan pájaros de los que se posan en los árboles que dan sombra por la parte de atrás del estacionamiento del canal, han olvidado que sus espacios deben tener como prioridad el fomento de la fe y las prácticas de la religión, la consolidación de los valores familiares y la familia. “Nuestros niños en nuestras escuelas están pasando hambre y las empresas de la Iglesia producen dinero, ¿Qué hacen con la plata, a dónde va a parar?”. Yo guardo silencio mientras escucho este duro canto porque los pájaros advierten que vendrán nuevos administradores a todas las empresas de la Iglesia “por órdenes de Roma”. De inmediato pensé, si el Papa lo sabe ¿quién le echó paja a los de aquí con el jefe mayor? ¿Se estará reeditando lo que pasó en 1998, cuando desde Caracas sacaron al Padre Ocando de la administración de las “santas” empresas? ¿Quién es el Ocando de esta época? ¿De quién van a salir? Todas estas preguntas se las hice a los pájaros que me aletearon sus negras colas en la cara y no me contestaron.

Enamorado de Maracaibo… Paso a compartir con ustedes lo que es para mí una verdadera revolución, una verdadera apuesta innovadora y sin duda arriesgada por nuestros valores y principios que sólo puedo comparar con una proposición de amor de esas que sólo un verdadero enamorado tiene el valor de hacer porque está derretido de sentimiento por esa mujer y es capaz de hacer por ella, por amar a su amada lo que sea. Estoy hablando del Museo Cementerio El Cuadrado. Sí amigos lectores, hacer de un cementerio un museo, un lugar de encuentro social para la promoción cultural e histórica. ¿Le parece una locura? Seguramente, pero como le digo, esto es una verdadera revolución que sólo un hombre que ama con todo su corazón a Maracaibo la puede hacer; Francisco Urbina, el actual presidente del Centro Rafael Urdaneta. El concepto es internacional, es europeo y en América lo replica Colombia en su hermosa capital Bogotá y en Medellín. Urbina nos propone convertir el campo santo “El Cuadrado” en un espacio interactivo para que nosotros, los ciudadanos podamos romper esos paradigmas y esquemas y veamos que un cementerio se puede disfrutar porque tiene patrimonio y acervo cultural propio y nos habla desde el pasado de nuestra forma de vivir la muerte y de vivir la vida misma. Este es un concepto verdaderamente revolucionario, innovador, vanguardistas que pondrá a Maracaibo a la altura cultural y de ciudades cosmopolitas como París en Francia y Roma en Italia. ¿Se puede conocer a un hombre que ame más a Maracaibo? Urbina no tiene ni medio en el CRU para hacer gestión y eso no lo detiene ni a él ni a su equipo pero mucho menos detiene su genialidad para hacer algo por nuestra ciudad. Eso es amar. En ese museo veremos y digo veremos porque estoy convencida que Francisco Urbina abrirá ese museo, veremos a Kilovatico, el rayito de electricidad que identificaba el edificio de Enelven en 5 de julio y así veremos otras estructuras nuestras, que nos dan nuestra identidad y nos devuelven por un ratico a esa Maracaibo bonita a la que volvemos hoy cada vez que cerramos los ojos en medio de tanto desastre al que nos han condenado. La propuesta de Urbina es que el cementerio sirva como escenario musical y de teatro, espacio de interacción social, área de esparcimiento, galería de arte, museo y sala de exhibiciones de diferentes tipos. Para ello, se entrenará un personal que serán los guías patrimoniales y nos dirán los tesoros que tenemos en esta tierra. Quedo ansiosa por ver esta innovación, esta revolución, esta lluvia pa´arriba y espero que usted mi querido lector, me acompañe a ver lo que Urbina va a hacer porque el primer espectáculo será un gaitazo.

Puñalada… La Unidad en el Municipio Valmore Rodríguez me mata, me mata a puñalada limpia. La traición es el plato que sirven en la mesa los partidos de oposición en esta región. Esta semana, los partidos Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática saltaron la talanquera un ratico y se unieron al PSUV para sacar de la presidencia del Concejo Municipal a la concejal aurinegra Yuleida Aranguren quien preside el concejo de la localidad desde enero 2018, bueno, lo presidía, porque a la señora le dieron chicharrón entre todos. Según me cuenta, propiedades de altura fue parte de lo que se negoció para materializar la traición. El punto fue noticia en la cuenta del partido Primero Justicia quienes denunciaron la componenda.

¡Ay Dios, entiendan! Si los partidos se desmoronaron, si la gente ya no cree en político ni confía en ellos, si entre los partidos lo que hay es traición y más traición así no vamos a ninguna parte, por eso no hay Frente Amplio que sirva ni funcione ni pegue ni arranque ni levante. ¡Háganse a un lado! Denle chance a los independientes, a los no partidistas, recuperen la política como quien busca y selecciona a un relevo PERO SIN CONTAMINAR A ESE RELEVO, sin aparecerle al lado ni atrás en fotos ni en actos. POR DIOS SEAN INTELIGENTES, abran un nuevo camino sin protagonismos castrantes y cuando llegue el momento, salen con sus tarjetas porque la gente tiene que votar en alguna parte. Por allí van los tiros.

Nos leemos la semana que viene.

Yrmana Almarza|@Yrmana