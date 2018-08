Departamento de Estado de EEUU considera ilegal el arresto del diputado Juan Requesens

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Departamento de Estado de EE.UU. consideró hoy “ilegal” el arresto del diputado opositor Juan Requesens, acusado del atentado contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y defendió que esa acción es solo “el último ejemplo de una larga letanía de abusos a los derechos humanos”.

El secretario de Estado adjunto en funciones para Latinoamérica, Paco Palmieri, hizo esas declaraciones en un mensaje de Twitter, enviado el sábado por la noche.

“Maduro y su policía secreta siguen haciendo caso omiso del estado de derecho con su arresto y retención ilegal del miembro de la Asamblea Nacional, constitucionalmente elegido, @JuanRequesens. El último ejemplo en una larga letanía de abusos #DerechosHumanos. #11Ago #Venezuela“, afirmó Palmieri.

