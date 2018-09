Caiga Quién Caiga: Si hay un Plan para Salir de Chavistas, impulsado de manera Popular, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

Claro que hay un plan para asesinar chavistas en gobierno o los vinculados a este. El objetivo no es otro. Salir de los que tienen otro para acabar con los venezolanos y lo han venido ejecutando a la perfección. Si hay uno para acabar esos chavistas. Se da de modo natural, pregúntenle a la gente ¿Si pudiera acabar violentamente con los causantes del desastre nacional? ¿Lo harían sí o no? No creo se sorprendan con el resultado. Reto a Diosdado a caminar solo y sin escoltas en cualquier barrio o sector en Venezuela. Hágalo el propio Bernal. Iris y pare usted de contar. ¿De qué estupidez hablamos? Así es la sociedad. Para que no se sientan mal, se las pongo así: Trump no saldría a caminar por cualquier calle en USA sin el servicio secreto de escoltas, a pesar de haber mejorado en algunos sondeos de evaluación sobre su gestión. Evidentemente los gobernantes, sobre todo los malos como los nuestros, que han empobrecido, destruido una nación, que se burlan del dolor ajeno, que irrespetan el estado de derecho, se ganan ese premio: No tener libertad para andar. Andar siempre escondidos y protegidos. Temerosos de que alguien los quiera asesinar. Los bolsas como yo, ¿Verdad Diosdado? No tenemos ese problema…En algo ganamos los pobres.

Me disculpa mi respetado amigo Julio Chávez, un chavista que como dijo alguna vez El Quijote cito: “Aún entre los demonios hay unos peores que otros, y entre muchos malos hombres suele haber alguno bueno”. Sin embargo, es una soberana estupidez hablar de un plan para asesinar chavistas, toda vez, que es un sentimiento natural en el pueblo venezolano. Peor todavía, pues cada día la expectativa de un cambio por vía electoral luce más ilusoria.

Puedo estar de acuerdo en lo inadecuado de ese pensamiento, en lo antidemocrático de ese sentimiento, aunque es una realidad inminente.

Hasta podrían estar incluidos algunos opositores, calificados coloquialmente como “colaboracionistas”.

No es mi culpa que nadie los quiera. Mantienen el gobierno gracias a la bóveda del miedo, a la complicidad militar y a la carencia de liderazgo. De haber un estallido social, de derrumbarse el gobierno, la suerte de quienes están en el poder sería la misma de gobiernos similares.

La aprobación de una sentencia contra Nicolás Maduro, por el TSJ del exilio, pudiera complicar más la situación. Algunos dentro de Venezuela, de los que creen en una salida de ese tipo, pudieran sentirse “legitimados” para actuar y de nombrarse un gobierno en el exilio seria mucho peor.

LA VERDAD ES QUE SI HUBO ATENTADO…Es innegable. Dudo es de la participación de la oposición venezolano. No sé cuál es el empeño de darle tanto valor. El problema es que el miedo es libre. Fueron chavistas inconformes, de los anillos alrededor del Presidente y de Miraflores los actores, tengo mis dudas. No los quieren, aunque le juren como Rocio Durcal, Amor Eterno…

REQUESENS A mi juicio no ha recibido la suficiente solidaridad de sus compañeros del parlamento y mucho menos de su propio partido.

CONTRADICTORIO: El economista, diputado y dirigente de Primero Justicia, José Guerra, debe ser más cuidadoso a la hora de establecer premisas. A los efectos señalo “que el impacto colateral de la entrada en circulación de los nuevos billetes será la disminución de la escasez de efectivo que padecen los venezolanos. Precisó que las bondades de este incremento se percibirán por un lapso no mayor a tres meses, debido a que la actual hiperinflación desvalorizará las nuevas piezas del cono monetario…Yo creo que en los dos primeros meses van a solventar parte del problema, porque hay una cantidad apreciable de billetes que se importó y se han ido distribuyendo. Creo que sí se va a mitigar el problema, pero la situación viene después, cuando la inflación empiece a desvalorizar los billetes que están distribuyendo. Eso, al ritmo que va la actual inflación, se estaría produciendo en tres meses. Ahí está el problema”, reiteró (subrayado nuestro). En primer lugar, nadie puede prever en las ciencias sociales cuanto tiempo tardará una medida. Segundo, si Nicolás logra al menos un mes de esos efectos que señala Guerra, será una fuerte derrota para quienes lo han criticado. ¿No se dio cuenta que semejante afirmación hecha por tierra sus propias críticas? Ese es el problema de los tecnócratas. No valoran los efectos políticos, siendo este el único objetivo del no tan “burro” Nicolás, como suelen llamarlo. Los abogados decimos A Confesión de Parte relevó de pruebas. José Guerra, anuncia el éxito de una medida, que sea parcial y no permanente, eso es otra cosa.

DESPIERTEN No creo en un aumento de gasolina a precios internacionales. Gracias a Dios, Ramón Muchacho, también dirigente de Primero Justicia en el exilio, hizo un comentario completamente acertado. El ejercicio de la Presidencia, es la mejor escuela política. No en vano Nicolás se mantiene en el poder, ganando todas las guerras políticas. Él sabe que colocar un litro de gasolina a precios internacionales sería como rociar con gasolina una fogata. No hay subsidio que compense eso.

NO ME EQUIVOQUE Al no creer ni comulgar con las candidaturas de Henri Falcón y Javier Bertucci. Sus entornos salieron bien aprovisionados y están prácticamente desaparecidos. Perdieron lo poquito que ganaron y son muertos vivientes que de vez en cuando los vemos en Vladimir a la 1.

#NUEVAESPARTA La semana pasada el gobernador de esta entidad, denunció el hundimiento de una unidad de CONFERRYS, gracias a la mala gestión del gobierno nacional. La cosa al parecer es producto de una ola de piratería en las costas del país, que ha causado desde asaltos simples hasta secuestros a los barcos. El contrabando, la trata de blancas y el narcotráfico están directamente relacionados con los casos de piratería, reseñó The Washington Post.La piratería existe en todos los países del Caribe, pero en ninguna parte el aumento ha sido tan notable como en Venezuela, debido a la corrupción a la que se enfrentan los venezolanos. En julio de este año, un barco de la compañía Conferry, el único que todavía estaba operativo, fue asaltado por tres hombres armados con cuchillos, quienes ataron a cuatro miembros de la tripulación y robaron comida y dispositivos electrónicos.

PROCIUDADANOS Es una realidad política. Lentamente Leocenis García está decidido a romper los paradigmas del ejercicio partidista en Venezuela. Muy criticado por algunos sectores, sobre todo del PressClub caraqueño, cuyo monopolio pretende mantener en el protagonismo a sus pupilos y financistas. Sus “niños y niñas consentidas” de los mantuanos capitalinos, no ven con buenos ojos a los que ellos califican como estos “advenedizos”. Es imposible contener a un pueblo que quiere cambios en los códigos, en el accionar. PROCIUDADANOS lo intenta. El tiempo será el mejor testigo. Inicia su proceso de validación ante el CNE. La calle ya los habilito.

#ZULIA Omar prieto tiene razón. Si ha sido un saboteo. Mis diferencias están en el quién. Oposición no. Mucho más en el Zulia, donde casi no existe. Revise su entorno. Algunos de sus colaboradores están más preocupados en las “dadivas y negocios”, que en contribuir a que usted cumpla su promesa. No niego sus intenciones. La conspiración viene de otro sector chavista, que opera en una dependencia autónoma. Allí se planifica su fracaso. Se permeo sus técnicos, sus colaboradores. ¿No hizo usted lo mismo en el pasado? Por el bien del Zulia, combata el SABOTEO y ubíquelo precisamente donde es. ALCALDE CASANOVA Una mujer cuyo nombre no recuerdo es la que a usted le sabotea en el IMAU. Es novia de uno de su anillo, que ha demostrado no haber aprendido nada en España. Por lo menos no de gestión. Sacaron a los que sabían y colocan un “monigote” sin autonomía con dos “atorrantes” desastrosos. Dios proteja a Maracaibo. La epidemia producto de la basura es una realidad. DANDO LA CARA: CARLOS ALAIMO en medio de la crisis, continúa imponiendo un estilo, una mística de trabajo. De ideas. De esperanzas. A mi juicio solo necesita entender que la sociedad cambio y no se le puede hablar con el mismo lenguaje de la MUD. Varias veces les he dicho a usted y a muchos: DESAPRENDAN. No hay de otra.

José Camargo

#LOSCIRCULOSBOLIVARIANOS De José Camargo, en defensa de una inexistente revolución arrecian su ataque en contra de mi trabajo. Varias veces buscan enfrentarme y ciertamente ante gente armada, no llevó ningún chance. Conozco a Camargo. Siga usted defiendo su revolución, a su Diosdado, que yo luchare porque mi patria recobre la libertad.

#CARABOBO Se ha quedado sin electricidad varias veces. En este momento Guacara tiene más de 36 horas sin servicio de Agua.

EXPECTATIVA Visto lo decidido por el TSJ en el exilio, veremos ahora de que esta hecho el Presidente de Colombia y de Estados Unidos, fundamentalmente. Si hay voluntad política la sentencia no quedara como un saludo a la bandera. De no haber beligerancia, esa será la realidad. Esperemos. Nadie celebre antes de que se anuncie la fiesta.