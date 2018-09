Donald Trump rinde homenaje a Aretha Franklin y a su voz, un maravilloso regalo de Dios

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió homenaje a la legendaria cantante Aretha Franklin, fallecida este jueves en su hogar en Detroit a los 76 años, saludando su voz, “un maravilloso regalo de Dios”.

“La Reina del soul Aretha Franklin ha muerto. Era una gran mujer, con un maravilloso regalo de Dios, su voz. ¡Se la extrañará!”, tuiteó el mandatario. AFP

The Queen of Soul, Aretha Franklin, is dead. She was a great woman, with a wonderful gift from God, her voice. She will be missed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de agosto de 2018