Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A Maduro le protestan por todos lados, no hay rincón de Venezuela que no tenga un foco de manifestación.. En Ciudad Bolívar, estado Bolívar, ciudadanos protestan en las calles por el reciente aumento de la gasolina anunciado por el ejecutivo nacional.

LaPatilla.com

Protest in the centre of Ciudad Bolívar against the increase in price of petrol that has been announced by Maduro #Venezuela pic.twitter.com/vmg98MXMBI

— Michel Spekkers (@spekkers) August 16, 2018