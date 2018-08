¿Qué pasos deben seguir Maduro y compañía para que la reconversión monetaria tenga “éxito”?

Posteado en: Actualidad, Economía, Nacionales

El tema principal en la mesa de todos los venezolanos en los últimos días es la nueva reconversión monetaria a aplicarse el próximo lunes 20 de agosto, tópico que ha causado diversas opiniones entre los conocedores en la materia económica y confusión en una sociedad que aún no tiene una idea clara de “cómo se come” este nuevo invento de Maduro y compañía.

Para estar más claros en el asunto, el economista Luis Oliveros, en una entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, conversó acerca de la temida reestructuración de la moneda venezolana que está por venir y sus efectos, asimismo, si esta transformación funcionará o hundirá aun más las esperanzas de un posible resurgir.

“Una reconversión monetaria sirve para tener billetes nuevos y quitarle ceros a la moneda para que supuestamente se faciliten las transacciones, pero no sirve para más nada, y hay que entender esto muy bien: No se acaba la hiperinflación y una economía no crece si no tomas medidas en conjunto con la reconversión monetaria”, explicó.

También agregó que no se puede atacar la hiperinflación con una reconversión monetaria: “Tú puedes poner miles de billetes lindos, pero si no generas credibilidad a las personas que tienen esos billetes, la inflación va a continuar, y si no atacas la raíz del problema inflacionario que es el desastre fiscal, así llames a los mejores economistas del país, el caos va a continuar”.

Está claro que para sacar adelante tan ambicioso proyecto en un país en crisis y con deudas, hay que afianzarse en los principales rubros que generan ingresos en el país, el petroleo, por ejemplo, principal herramienta que origina la mayor cantidad de divisas a Venezuela, pero que actualmente se encuentra a años luz de su época dorada.

“Nosotros nos estamos pasando la primera etapa de las reformas, que es arreglar el desastre fiscal, y tenemos un problema adicional que es el tema petrolero. La producción petrolera está cayendo a un ritmo vertiginoso, es la principal generadora de divisas e ingresos del país y no vas a poder cerrar esa brecha fiscal que tienes si tu principal empresa está cada día produciendo menos.

Asimismo, acotó que, así el precio del petróleo esté subiendo, se está haciendo que los ingresos cada día sean menores, “primero había que ir a esa primera etapa de reunirse con los bonistas y resolver el tema de la deuda, cerrar la brecha fiscal y comenzar a generar superávit fiscales (que los ingresos son mayores que los gastos en un periodo de tiempo), porque con la brecha fiscal le estás diciendo a la gente que se seguirá imprimiendo dinero, y si no se recupera la industria petrolera, esta economía no se va a recuperar“.

Sobre el tema, el especialista culminó asegurando tajantemente que “este plan no va a tener éxito“.

Esta “novedad” a generado estrés en la banca nacional, puesto que se ha trabajado en contracorriente para sacar adelante una transformación económica que no ha terminado de convencer a la opinión pública tanto venezolana como internacional.

“El estrés no solamente lo tiene la banca, sino también las personas, hay una gran cantidad de gente que no entiende lo que es la reconversión monetaria“, dijo Oliveros, “primero se vendió que la reforma monetaria era quitarle tres ceros, ahora quitarle cinco ceros significa dividir entre 100 mil, y no es nada fácil, y mucha gente hoy no sabe, y hay que decirlo, la campaña por parte del gobierno ha sido muy mala”, manifestó.

El experto aseguró que ahora con la banca, no solo el estrés de utilizar el recurso humano para eso, sino el dinero que se está utilizando, “la banca no se puede dar el lujo de gastar 8 o 10 millones de dólares en cambiar el sistema y lamentablemente lo están haciendo, y no solamente es cambiar el sistema, es adecuar el personal, es cambiar cajeros automáticos y cambiar todas las cuentas que, aunque son procesos automáticos, requieren tiempo y dinero, uno que no tiene la banca nacional, porque ésta también sufre la hiperinflación y los problemas económicos del país”.

La impresión de nuevos billetes y su convivencia con el anterior cono es una decisión que se veía venir, pero diversas características de los mismos podrían ocasionar caos en la gente.

“Era un ‘tiro al piso’ que los dos conos iban a funcionar en paralelo, pasó en 2008 y pasó por un año, ahora, todo hacía pensar que en esta situación, mucho más comprometida tenía que ocurrir, el tema es que los billetes se parecen mucho y en aquella reconversión no se parecían nada, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se tenga acceso a esos billetes, y colocarlos en sitios diferentes para no confundirse cuando se dé un vuelto, esto es algo muy mal manejado por el Gobierno porque debió generar billetes diferentes, hasta con colores diferentes, pero al menos, que estén corriendo los dos conos se tendrá más acceso a ese efectivo que está escaseando en Venezuela”, dijo.