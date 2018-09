Marco Rubio: Los derechos de Requesens han sido violados

El senador estadounidense, Marco Rubio, manifestó este viernes que los derechos del diputado opositor Juan Requesens han sido “violados” por el Gobierno de Nicolás Maduro.

La Patilla.com

“Han sido 10 días desde que el diputado Juan Requesens fue capturado por el régimen de Maduro. Los derechos de Requesens han sido violados y su cautiverio es una prueba más de que Maduro y sus secuaces quieren callar a sus opositores políticos”, escribió el republicano en su cuenta oficial de prensa en la red social Twitter.

Rubio, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental en el Senado, es una de las voces más cercanas a Trump en temas relacionados con Latinoamérica, y que exige que en Venezuela se retome la democracia.

It’s been 10 days since @JuanRequesens was imprisoned by the #Maduro regime. Requesens’ rights have been violated, and his imprisonment is more evidence that Maduro and his cronies want to silence their political opponents.

— Senator Rubio Press (@SenRubioPress) 17 de agosto de 2018