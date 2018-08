Trump afirma que la Casa Blanca investigará presunto vínculo de Moscú con su pasada campaña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que había autorizado al abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, y a otros miembros del personal a “cooperar plenamente” con la investigación sobre la presunta colusión entre su campaña y Moscú.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que The New York Times informó que McGahn había “cooperado ampliamente” con la investigación realizada por el fiscal especial Robert Mueller, tomando parte en al menos tres entrevistas con investigadores por un total de 30 horas.

“Permití que el abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, y todos los demás miembros requeridos del personal de la Casa Blanca cooperaran plenamente con el fiscal especial”, tuiteó Trump.

I allowed White House Counsel Don McGahn, and all other requested members of the White House Staff, to fully cooperate with the Special Counsel. In addition we readily gave over one million pages of documents. Most transparent in history. No Collusion, No Obstruction. Witch Hunt!

