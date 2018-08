El obeso Maduro fracasó, por José Amalio Graterol Jatar

Posteado en: Opinión

Este viernes Maduro reconoció que había emitido dinero inorgánico. en su lucha contra su inventada guerra económica ( lo cual es un grave delito) y que la gente había quedado en manos de los especuladores, porque el sueldo no les alcanzaba para nada y acto seguido lo aumento en 5900% . La única manera de implementar el aumento es mediante la emisión de más dinero inorgánico anclado al PETRO, que no existe es una quimera, dos mentiras juntas jamás harán una verdad. ¿No se dio cuenta Maduro lo que estaba pasando a los venezolanos que no podíamos comer, vestirnos, adquirir medicinas, transportarnos? No hay servicio eficiente de agua potable, ni servida, la electricidad es un desastre; estamos en manos de la delincuencia y policías y militares con licencia para matar y matraquear, suerte de James Bond, tropicales contra su propio pueblo.

La farsa del censo de vehículos y carnet de la patria, resulto otro ejercicio de extorsión sin precedentes, para ahora anunciar que todavía no va lo de la gasolina, están estudiando que hacer, pero el chantaje y el sometimiento a la gente lo hicieron a la perfección, no gobiernan lo que hacen es procurar la sumisión. Ahora dicen y que será lo de gasolina para los días finales de septiembre y por estados. No planifican nada, radicalmente ineficientes ¿Cuantas horas de trabajo perdidas por los que fueron a censarse? Habrase visto mayor grosería con la gente. Hasta el rechoncho Cabello gritaba en su programa de variedades, que quienes no se censaran pagarían a precio internacional, la gasolina. Mientras se desviven por regalarles el petróleo de los venezolanos a los cubanos castristas y lo hacen sin remordimiento y sin pudor alguno.

Todo es una vulgar engañifa, un ejercicio del poder solo para enriquecerse, porque millonarios si están, con sus mansiones, relojes costosos, camionetas blindadas y sus ridículas y caras vestimentas que son la burla del mundo, por su mal gusto y ramplonería.

Esta grave ceisis generada por el legado de Chávez y la incapacidad, desorden, corrupción y desprecio inmenso que sienten “los hijos de Chávez” por los venezolanos no se va a resolver con el aumento de salarios estrambótico e inejecutable, ni con una reconversión inútil e innecesaria, para poner en circulación unos billetes que escasearan permanentemente, con el cuento de que se los llevan los colombianos.

En sus tediosos monólogos llego el robusto gobernante al extremo de afirmar que quien se va del país obstinado de pasar trabajo y no tener futuro, es porque le gusta limpiar pocetas. La gente le responde que prefieren limpiar pocetas que calarse su pésimo gobierno, hay más futuro limpiando pocetas en otra parte, que oyendo sus mentiras y expuestos a los desmanes “cívico militares”

Maduro guiado por el difunto Chávez (cómo no sabemos, puede ser otra vez en forma de pajarito) nos dara la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de estabilidad social. Maduro no entiende sino que es presidente obrero e hijo de Chávez. Ver al rollizo gobernante, con sus costosas ropas cursis en demasía, es recordar la parodia del célebre doctor chimbin de Joselo, . el presidente chimbín con la frente en alto, hijo de Chávez, nieto de Bolívar y fiel servidor de la satrapía cubana. No resuelve nada, no hace nada por los venezolanos, solo se solaza en su inmensa balumba y sus desplantes mientras la nación entera sufre, los niños mueren de desnutrición, las enfermedades campean en Venezuela y hasta las exportamos a los países vecinos.

Discutir sobre el paquetazo cubano madurista resulta necio y es un ejercicio bizantino, no podemos perder más tiempo. Maduro y su oprobioso régimen fracasaron en todo, menos en su afán de servir a los cubanos, a costa de la vida de los venezolanos

Maduro fracaso y no podemos discutir más nada de sus estrambóticas medidas todas dirigidas a hacernos más pobres, más infelices y esclavos de la turania cubana. Propongo que demos por descontado lo que es un hecho notorio: ¡Maduro fracaso! y debe salir del poder para reconstruir a Venezuela.

Es la hora de las grandes decisiones, no caigamos en el juego destructivo del gobierno, no hay vuelta atrás o se van o no habrá más Venezuela.

Es hora de actuar la ruta está trazada, el obeso Maduro fracasó, forjemos la libertad y la nueva Venezuela libre.

Las razones para continuar la lucha, están claras, no es necesario explicar, lo que está a la vista no necesita anteojos para verlo, como gruta el purblo: ¡Fuera Maduro!

@paraguanamalio