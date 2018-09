Gobierno infame, por Rafael Ramírez

Posteado en: Opinión

Pero en su hora menguada es capaz de hacer cualquier cosa. La cúpula que gobierna, ha entrado en su fase mas peligrosa: la desesperación. Han llevado de manera tan irresponsable y desacertada la conducción de los destinos del país, que el daño que le han causado es irreversible en muchos aspectos, ellos lo intuyen y pueden medir en la calle el extendido rechazo a su actuación y a sus nombres, sienten el desprecio del Pueblo al que le han fallado. Están aterrados.

Por eso apelan al recurso de la violencia y el miedo. Lo único que les queda, es aterrorizar a su propio pueblo, a toda la sociedad, extinguir y acallar sus fuerzas morales, utilizar todo el poder del Estado, todos los recursos económicos de los que disponen, para inducir el miedo en la población. Han hecho las mas extrañas alianzas, en un círculo vicioso de abuso, corrupción, intereses y entrega, conformando un grupo de poder, que hace con el país lo que le viene en gana, y que se burla de nuestra Constitución, nuestras leyes y sobre todo, de nuestro pueblo sin ningún tipo de decoro, se sienten “sobrados” en su accionar, ante el silencio cómplice y el miedo de los cobardes.

Nicolás Maduro le ordena al Tribunal Supremo de Justicia que solicite mi extradición a un país extranjero y éste, por supuesto, acata y cumple el mandato de manera expedita, se levantan cargos de cualquier tipo, y sin ningún tipo de proceso, notificación, ejercicio de derecho a la defensa, se recurre al consabido y gastado argumento de la corrupción, para perseguirme, violando mis derechos fundamentales, todo antecedido de una feroz campaña encabezada por el propio Maduro y su Fiscal, que sólo tenía por objeto preparar las condiciones para cualquier agresión en mi contra, incluso en el extranjero.

Nadie puede ser tan ingenuo como para creer que se trata del ejercicio de la justicia, seguir la corriente, es seguirles el juego. La solicitud encomendada al TSJ, incluso contradice su propia sentencia del 17 de febrero de 2016, cuando el Organismo era Presidido por la Magistrada, Dra. Gladys Gutiérrez, y que, se pronunció justamente sobre el tema de la toma de decisiones en un órgano colegiado como PDVSA y en la necesidad de delegación financiera y expresa para la celebración de cualquier acto por parte de quien lleva las riendas de dicha empresa. En derecho, las competencias son expresas, NO SE SUBSUMEN.

Junto a la solicitud de extradición en mi contra, también se emite, de forma igualmente inmediata, solicitud de extradición contra doce venezolanos en distintos países, es decir una “razzia”. Mientras tanto, en el país, las cárceles siguen llenas de presos políticos, secuestrados, maltratados, humillados, rehenes de Maduro, prosiguen las detenciones de oficiales militares y políticos acusados de cualquier cosa, ahora de participar en el extraño intento de “magnicidio”.

Decía el Pepe Mujica, y lo comentábamos el domingo pasado, que “ojalá no se iniciara una cacería de brujas”. Pepe, por su experiencia, sabe cuál es la ruta del autoritarismo y de los que no tienen razón, de los que sólo cuentan con la represión, para imponer su control sobre la sociedad. No se equivoco el viejo guerrillero.

Este gobierno no tiene credibilidad alguna, los gobiernos, organizaciones regionales e internacionales, saben de la violación sistemática de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos, de los Derechos Humanos, del Estado de Derecho y, mas aún, de la terrible y trágica situación a la que el mismo ha conducido al país. Nadie se va a prestar a su “vendetta” y persecución política, así use el argumento que sea, en su “judicialización de la política”, nadie se va a prestar para apoyar la política de terror, que ahora pretende extender mas allá del territorio que controla a su antojo. Pretenden burlarse de los instrumentos jurídicos que los gobiernos serios utilizan para garantizar los sistemas jurídicos de sus países y que los hace legítimos.

Maduro ha actuado con saña personal en mi contra, ha abusado de todo el poder del Estado y utiliza a su antojo a la Fiscalía y al Poder Judicial, para dirimir su fijación personal. Ya me habían advertido que eso sería así, ya lo intuía por sus extraños antecedentes, por la forma como me dijo “que hiciera con mi vida lo que me diera la gana” en nuestro último “chat” y su comportamiento autoritario en la conducción del gobierno.

No te tengo miedo Nicolás. Ahora te digo yo, haz lo que te parezca, sabes que estás actuando mal, pero eres un cobarde, ésto no es un tema personal, se trata de un problema político. Yo soy un revolucionario y siempre he enfrentado, junto a mi familia, la represión y la persecución, ayer fue Betancourt y la Digepol, hoy eres tú, y tus macabros cuerpos de seguridad. Tú tienes el poder, y lo usas muy mal, pero yo tengo la razón y la historia lo demostrará. Ha sido una confrontación desigual, tú tienes a todo el Estado, a sus instituciones, su policía, su dinero, tu poderoso y extraño grupo íntimo, yo sólo tengo mis ideas y principios. Al final, tendrás que rendir cuentas por tus actos, a la justicia y al pueblo. Tu traición al Comandante Chávez, al Pueblo, la entrega del País, te han convertido en un feroz Herodes de esta revolución, Judas del juramento que le hicimos a Chávez, asesino de jóvenes y perseguidor de revolucionarios.

Mientras la represión y persecución política arrecia e impone el silencio de los sepulcros, del miedo, el gobierno, anuncia el tan esperado “paquetazo” económico. En una exposición “cantinflérica”, Maduro, nuevamente, habla al país, como si él estuviese llegando a la Presidencia de la República, como si la desastrosa situación económica y el caos, se debiera a “otro”. Ya no tiene mas excusas, ya no tiene cómo evadir su responsabilidad.

Ahora dice, sin ningún rubor, sin siquiera darse cuenta que ha violado la Constitución, que el BCV ha estado imprimiendo dinero inorgánico, “la vida es así” argumenta (¿?). Evade mencionar que la “hiperinflación criminal” que reconoce, tiene, entre sus principales causas, la impresión de dinero sin ningún respaldo.

Se reconoce, sin mencionarlo, a “Dólar Today”, como el referente del valor del bolívar. Ahora un dólar “vale” 6.000.000 de Bolívares. Es un reconocimiento criminal, es la mega devaluación mas grande de la historia, es la mas clara expresión de su fracaso en la conducción de la economía. El Bolívar derrotado por Maduro.

Se fija un valor arbitrario, que sólo existe en la imaginación del gobierno, al Petro. Un valor irreal, ficticio, irresponsable. ¿Quién va a aceptar intercambiar un Petro (que no existe, y que, en todo caso, y violando nuestras leyes y Constitución, se encuentra en un yacimiento de petróleo, bajo tierra, donde, para desarrollar un proyecto de producción, hacen falta invertir, al menos, 20 mil millones de dólares), por 60 dólares? “Tú me das 60 dólares y yo te doy un Petro” ¿Quién va a hacer esa estupidez? Se fija el nuevo bolívar “soberano”, a un referente que no existe.

En esta exposición de tragedia, ante la vergüenza ajena, que da el exponente que, obviamente no sabe cómo explicar su propio fracaso, hay, sin embargo, algunos rostros risueños; a otros, se les nota que se están enterando allí mismo. Sonríen porque, en esta exposición, detrás del “show” hay un “paquetazo” anti popular, neoliberal, de derecha.

Se anuncia la meta de un “Déficit Fiscal Cero”, ahora sí, “entendió” el presidente, como el mismo dice, que es “necesaria la disciplina Fiscal”. Yo te pregunto: ¿Cómolo vas a lograr? Porque, recientemente se anunció la exención del Impuesto Sobre la Renta Petrolero, es decir, que no va a existir el ingreso petrolero por ese concepto. ¿Entonces, de dónde vas a obtener el ingreso Fiscal? Ah, claro, se aumenta el IVA, el impuesto regresivo por excelencia, es decir, donde no se diferencia la condición social ni económica del consumidor, ¡todos pagan la misma tasa del IVA! Ah, también, Se aumenta la gasolina a precio internacional, ahora el ciudadano venezolano, con un ingreso mínimo exiguo en dólares (puede variar de 1.38 a 30 dólares, depende como se calcule) en una economía azotada por la hiperinflación y la mega devaluación, tendrá que pagar el precio de los combustibles establecidos en las economías de los países desarrollados, donde los ingresos son, en promedio, de 1.300 dólares. ¿Por qué? Ahora el dueño del petróleo, es decir, el venezolano, tendrá que pagar el precio Internacional de la gasolina, como si estuviese en un país no petrolero. Ahora el gobierno, a través de PDVSA, capta, se apropia de la “renta” petrolera ¡dentro del país!, es como venderle la Enciclopedia Inglesa a la abuela.

Los subsidios se establecen con base en situaciones socio-económicas, no en la posesión de un “carnet”, ayer era el carnet de AD o Copei, ahora, es el de la Patria. Dice Maduro que tiene un “Plan”, colocar “lectores” inteligentes en las “8 mil Estaciones de Servicio”, por Dios Quevedo… ¡son sólo 1.200 Nicolás!

Ahora, el gobierno, para cumplir su meta irreal de “Déficit Fiscal Cero”, le meterá mano al bolsillo del trabajador, del asalariado, del ciudadano, arruinado ya por su caos, mientras permite que las transnacionales no paguen impuestos petroleros, se aumente el IVA y se aumente escandalosamente el precio de la gasolina. Es un gobierno de derecha, con asesores económicos de derecha.

Si el gobierno promete el “Déficit Fiscal Cero”, entonces ¿qué pasará con las Misiones Sociales, las Grandes Misiones?, ¿qué pasará con las Empresas del Estado que están todas en Déficit? ¿Con las Empresas Básicas de Guayana, PDVSA, las Cementeras, las de Agroindustria, entre otras?

Cuando estábamos en el gobierno revolucionario del Comandante Chávez, teníamos equilibrio Fiscal y suficientes ingresos para todos los programas sociales, nó porque el precio estuviese a 100 dólares el barril, como dicen los infames (ya hemos demostrado que sólo durante 4 años tuvimos ese precio, el resto estuvo entre 22 y 42 dólares el barril, mucho menos que ahora), sino, precisamente, porque cobrábamos a las transnacionales y a PDVSA todos los Impuestos y Regalías sin exenciones de ningún tipo. Pero, además, teníamos una producción de ¡3 millones de barriles día de petróleo! hasta diciembre de 2013.

Ahora, el gobierno destrozó PDVSA, su producción cayó, en tan sólo 4 años (con una dramática caída desde que entró Quevedo), ¡hasta 1.2 millones de barriles día! Por la incapacidad e irresponsabilidad de Maduro en el manejo del tema petrolero, en PDVSA, hemos ¡perdido 1.8 millones de barriles día!, a un precio promedio de 63 dólares el barril, estamos hablando de ¡113.4 millones de dólares cada día, que se dejan de recibir, 4.139 millones de dólares al año!

La respuesta está clara, la crisis la pagará el pueblo: no solo porque su salario se devalúa, no se consiguen los productos, pagará gasolina a precio internacional y pagará mas impuestos, sino porque no habrá dinero para las Misiones Sociales, ni para las Grandes Misiones, ni para mantener o rescatar a las Empresas del Estado. No sólo PDVSA, todas las Empresas del Estado están en vía de ser privatizadas en la lógica del paquetazo de Maduro, en la lógica del capital.

Los personeros de la derecha están de fiesta: pactan; los enemigos externos aguardan: Maduro les hizo el trabajo sucio. Entre la retórica y verborrea del discurso, entre el miedo y la cobardía de los dirigentes, del PSUV y de los partidos del Polo Patriótico, entre los arranques violentos de su entorno, entre el miedo y la persecución política, Maduro desmontó al Chavismo, lo derrotó: al Plan de la Patria y la posibilidad socialista.

Ni siquiera a Carlos Andrés Pérez, en su paquetazo con el FMI, se le ocurrió hacer algo así, ni el desastre de Jaime Lusinchi en el manejo de la deuda externa fue tan pernicioso para el país. Maduro ha dejado en pañales a los adecos, a la oposición. Ha hecho con el país lo que le da la gana. Pero lo han debilitado tanto, lo han herido tan profundamente, en su economía, en sus capacidades, en sus valores, que han dejado a nuestra patria inerme, indefensa.

La ONU denuncia que, a junio de este año, al menos, 2,3 millones de venezolanos huyen del país, que volvieron las enfermedades erradicadas hace años, que existen 100 mil ciudadanos en riesgo de muerte, por no tener acceso a los medicamentos para enfermedades crónicas o de alto riesgo.

“Crystallex”, nos quita “CITGO”, la “Exxon” produce petróleo en el Esequibo, los socios extranjeros piden y obtienen todo tipo de concesiones y derechos en la Faja Petrolífera del Orinoco, le dan ultimatos y ponen condiciones a PDVSA; la “Gold Reserve” nos despojó de nuestras reservas de Oro, hacen lo que les de la gana con el ambiente y los pueblos indígenas; el gobierno detrás de la extrema derecha norteamericana “pidiendo cacao”, dando contribuciones, negociando; los personeros y comisiones del gobierno viajan a los países aliados estratégicos a ofrecer la Patria, tanto, pero tanto, que esos gobiernos tratan de moderar la entrega. Como decía el Presidente Néstor Kirchner, los países de la región “nos patotean”, nuestros ciudadanos son maltratados en el extranjero. Un gobierno débil, genuflexo.

Débiles afuera o con las transnacionales, pero adentro Maduro es una “fiera”. Maltrata a los humildes, incluso en cadena nacional, maltrata a los presos, los comunes mueren quemados vivos y a nadie le importa, los políticos están secuestrados, violados sus derechos y, todos callan. A los campesinos les tienen miedo, hicieron una marcha que puso a temblar al madurismo, los componentes militares rodearon el Palacio, el mismo día de la tan esperada reunión con los personeros del gobierno, asesinan a tres dirigentes en Barinas; a las enfermeras y trabajadores de la salud, se les impide marchar, nadie les resuelve, les sacan a los Cuerpos de Seguridad del Estado; se fue la luz en Altagracia (en los alrededores de Miraflores) y los vecinos aterrorizaron al personal de seguridad; en el Zulia la situación de los apagones es insoportable, como editorializaba el Diario Panorama, lo peor de la situación, no son las mas de 144 horas sin luz, sino que nadie de la cara, no hay respuesta, lo peor, es la falta de respeto al ciudadano. Y así, miles de ejemplos y situaciones de la vida diaria o la tragedia diaria de nuestro pueblo, todo está mal y vendrá peor, con el paquetazo de Maduro.

Pero el país necesita respuestas, propuestas. Lo primero que puedo decir, con toda responsabilidad, o mas bien, insistir en ello es: Maduro tiene que salir del gobierno, y con él, toda la cúpula del madurismo. Se les acabó el tiempo, no pueden, no quieren. Es la primera condición, indispensable.

Repito, porque por allí hay gente del “pranato” tratando de vincularme con la derecha (es lo que mas quisieran), o con acciones al margen de la Constitución o Drones de cualquier tipo. Nó, la respuesta es dentro de la Constitución y la única posibilidad es que sea desde el campo de la Revolución, de lo que quede del Chavismo y del campo progresista en el país.

Hago un llamado a todas las fuerzas progresistas, civiles y militares, del Chavismo, del Polo Patriótico, a las fuerzas nacionalistas, y mas allá de nuestro limitado espectro, a los patriotas todos, que entiendan que éste es un gobierno inepto y de derecha, caótico, que está destrozando, o ya destrozó al país.

Tenemos que rescatar lo que quede, reagrupar las fuerzas de la Patria e iniciar la reconstrucción del país. Ésto no aguanta mas de la forma como vamos. Ni la extrema derecha, ni una fuerza extranjera, es la respuesta a nuestra situación. Nó. Corresponde actuar y asumir a los líderes populares, a las fuerzas progresistas. Hacer a un lado cualquier interés subalterno, poner por delante la patria, la paz.

Lo vuelvo a decir, en cualquier momento nos va a sorprender un estallido social, político, militar, una conmoción violenta ¿hasta cuándo aguantará el pueblo? Llegará un momento en el país que se va a trancar. ¿Es que alguien está apostando a la opción de la aniquilación?, no entienden que el fascismo acecha, que el madurismo y su “pranato”, la extrema derecha y sus aventuras, su discurso, han preparado el terreno para el advenimiento de la violencia.

A mí y tantos otros dirigentes que acompañamos en su gobierno al Comandante Chávez, se nos persigue, presiona, amenaza. Algunos están detenidos, sometidos a situaciones de vejámenes en prisión, lo cual es un delito de lesa humanidad; a otros, como mi caso, se nos acusa de cualquier delito. Ya no tenemos el honor de ser acusados de comunistas, guerrilleros o independentistas; los tiempos cambiaron, ahora las acusaciones son otras, utilizan el discurso de la derecha internacional, la “judializacion de la política”, así han hecho con Dilma, Lula, Cristina, Correa, Chávez; ellos y todos sus equipos de trabajo estamos perseguidos o presos.

Con Chávez han hecho lo mismo, lo acusan de corrupto, lo hace el madurismo, no es tan torpe como para hacerlo abiertamente, pero lo hacen a través mío o de su obra de gobierno. Si lo que quieren, es que yo asuma y dé la cara por Chávez, lo haré gustoso, por eso escribo, hago videos, me reúno, me muevo, organizo. No será ante estos inmorales, criminales, entreguistas y corruptos, que yo rendiré cuentas. Sus torpes astucias están hechas a la medida de su condición ética y moral. Ya los veré cuando tengan que rendir cuentas.

Nosotros volveremos, haremos lo que tengamos que hacer, que nadie se canse, se raje, se asuste, seguiremos arriesgando lo que haya que arriesgar, es un tema de honestidad y compromiso de vida. Cuentan conmigo, con Chávez siempre, ¡Venceremos!