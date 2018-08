Caiga Quién Caiga: Los venezolanos estamos rotos por dentro, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

El país despierta “dormido”, no es un error. Si así como lo leen. Pareciera un sueño permanente. No hay transporte público. Eventualmente se ve una que otra “perrera”, “Chirrinchera” o camión. Hoy no. Ni un policía se asoma, es normal. La administración pública también se quedó dormida. Nada funciona en un país con un retraso tecnológico de unos 30 años. Internet a la más baja velocidad del planeta. Si se te daña, o te roban los cables del teléfono o de la tv por suscripción, tienes que pagar aparte. Tener un modem, un sistema para ver canales satelitales está sujeto también a una mafia. Los hospitales públicos “enfermos”, en “cuidados intensivos”: sin medicinas, sin nada para atender a un paciente, pocos médicos, pocas enfermeras y unas cuantas graduadas “en tiempo record” por la necesidad. Solo sobran enfermos. Muchas veces egresas más contaminado y enfermo a como entraste. Una gripe se convierte en pulmonía. Tienes mucha tos y terminas con tuberculosis. Tribunales y registros, sin papel, sin fotocopias, sin equipos. La autoridad en las cárceles son los “pranes”. En todas partes donde usted necesite un documento, una constancia, tiene que “bajarse de la mula” en dólares con su equivalente en bolívares.

UN PAÍS PARALIZADO ¿SE PUEDE PARAR?

Repito mis comentarios desde que Andrés Velásquez llamó al paro, hace unos meses: “PARAR LO QUE ESTA PARADO…” No es hazaña. Es como si una mujer toma anticonceptivos, luego de saber su embarazo. ¿Será una pastilla para el día después? Me da temor, que se aborte el parto, un estallido. Llegue a creer en la propuesta de un PARO INDEFINIDO.

Sin embargo, hay que sumarse o no ponerse en contra, pues de manera natural está sucediendo.

Tres dirigentes se subrogan el derecho…Debió ser en unidad con todos los factores. Pasemos eso, no importa, solo los radicales insisten: “Como creer en unos convocantes a paro, que estuvieron parados, de brazos cruzados, tuvieron la AN y no lo hicieron”.

Como prueba exhiben el Reclamo de Luis Almagro de la OEA a Omar Barboza, para el cumplimiento de la Sentencia emitida el 15 de Agosto 2018 por el TSJ en el exilio, donde se declara la culpabilidad de Nicolás Maduro. Habrá razones para no hacerlo. ¿Cuáles y por qué si la AN los designo?

¿Qué harán mañana cuando Diosdado tome la sede del Palacio Legislativo, donde nunca debieron permitir la instalación de la ANC pro Cubana?

Solo preguntas.

NO ES UN VIERNES NEGRO SINO UN PAQUETAZO ROJO

Un Viernes Rojo peor al viernes negro. Es un auténtico PAQUETAZO ROJO. Maduro cree (o simula) ser querido por la mayoría del pueblo. Lanza las medidas y él mismo no las conoce. La cara de sus ministros y colaboradores era un poema. Habla de las mafias colombianas como responsables del contrabando de la gasolina, del efectivo. Insólitamente, excluye a los militares y civiles defensores de las fronteras y a mi juicio, coautores del mismo hecho.

Los éxitos del censo son “evidentes”: apenas 2 millones, a pesar de toda la inversión publicitaria.

NUESTRO PROBLEMA

El gran problema de la clase media en Venezuela es que olvida muy rápido. Es inmediatista. De memoria frágil. La clase de menos posibilidades, no olvida porque siempre padece. La única observación es que quizá en nuestro país ya no hay clase media, o somos muchísimos menos (de pretensioso me incluyo).

Muchos venezolanos viven de las remesas de dinero del exterior. Grave situación. Para ellos trabajar aquí no importa o da lo mismo, igual no alcanza o no resulta, bien por el transporte, por el problema eléctrico, porque no hay efectivo, etc.

Consejos políticos ¿Qué hacer?

Oposición nuevamente tiene una oportunidad para conspirar, para destruir un sistema de gobierno nefasto. Eso es válido en política. Los triunfadores no son castigados. La historia los exonera como lo hizo con Chávez y sus hordas de Atila. El riesgo de no hacerlo bien, es la captura por la justicia mercenaria del régimen. El problema de la oposición tradicional, es la pérdida de su capacidad de respuestas, de armar juegos. El venezolano “protestante” fue desmontado. Cada quien como he dicho otras veces anda en lo suyo, es un sálvese quien pueda, los demás que “se jo…”

Los venezolanos a lo interno nos desfiguramos. Dudamos de todo. Cuestionamos a todos. Creemos en pocas cosas. Los valores son antivalores. Estamos Rotos por dentro… y en especial los calificados líderes políticos ¿Quién los compra con daños ocultos? Siguen prefiriendo irse y es doloroso decirlo.

NI SON TODOS LOS QUE ESTAN…Ni están todos los que son

Algunos partidos nacionales y regionales, adicionaron al planteamiento del PARO, algunos agregados como organizar protestas, o tomar las calles, convocando a todo el amplio espectro de la sociedad venezolana. Prociudadanos, a través de su representante Leocenis García les jugo adelantado luego que los convocantes al paro hicieron, de espalda al resto, el llamado. Leocenis García tomo los alrededores de Miraflores, salió a la calle. La líder María Corina fijo una posición mucho más amplia de DESOBEDIENCIA CIVIL y Carlos Alaimo del Partido Regional Centro Democrático, se pronunció en igual sentido. Ciertamente para un llamado de esta naturaleza era menester escuchar a otros actores.

GOBIERNO JUEGA DURO

Corre rumores. Que no fue 180, sino 18. Supuestos “pleitos” a lo interno del PSUV, señal inequívoca de división. Y si hoy hace otros anuncios podría matar la mitad del resultado de mañana: Por ejemplo, adelantar PAGO DE PENSIONES. Tal vez no lo haga. Solo es un ejemplo. El que gobierna tiene mucho de donde sacar y más este sin escrúpulos.

#ZULIA POR FIN SE ARRECHO PANORAMA

Durante el fin de semana, leímos por primera vez en veinte (20) años dizque revolucionarios, una dura postura del primer diario impreso del Occidente venezolano: PANORAMA. Cito algunos partes: “Si ya es difícil la situación económica que atraviesa el país, y duro de asimilar el nuevo proceso de reconversión y anclaje al Petro de nuestra divisa nacional, solo traten de añadirle al complicado escenario casi una semana, o para ser exactos 144 horas, sin servicio eléctrico: ¡una locura colectiva! Pues es eso lo que está padeciendo el Zulia, desde la madrugada del pasado viernes 10 de agosto. Desde entonces, el calor y la incertidumbre se apoderaron de tal forma de los zulianos que ni tiempo para restar los ceros al bolívar han encontrado en medio del caos que se ha generado por la terrible intermitencia del fluido eléctrico. Pero es que además señores, la tragedia no ocurre en cualquier poblado del país —que no debería ocurrirle a ninguno—, sucede, nada más y nada menos, en la segunda ciudad de Venezuela, el eje petrolero de la nación y asiento de 3 millones de venezolanos. Son a estos a quienes se le somete al estrés de largas e inhumanas jornadas sin electricidad, al insoportable calor que agobia la paz de cualquier alma, y a sus lógicas consecuencias…”

#ZULIA PUENTE SOBRE EL LAGO Y EL PUENTE DE GENOVA Investigación del Periodista de la BBC en Venezuela: “Son dos estructuras completamente diferentes. Este puente no se va a caer”, afirma Oladys Troconis de Rincón, profesora de la Universidad del Zulia con especialidad en ingeniería química y excoordinadora de la comisión de profesionales que entre 1994 y 2000 velaron por la preservación de la obra. Enrique Ferrer, presidente de la cámara de constructores de Zulia, donde está ubicada la obra y la región de mayor densidad poblacional de Venezuela, considera que los dos puentes comparten semejanzas “de aspecto, pero a priori no se puede decir que guarden relación en su estructura”. Antonio Brenchic, ingeniero estructural y profesor de la Universidad de Génova, levantó las alarmas sobre las potenciales fallas que comparten ambas estructuras. A su juicio, Morandi cometió errores al calcular el envejecimiento del concreto armado. Otro desliz compartido sería el desgaste del acero…”

#CARABOBO La mayoría de las zonas del Estado Carabobo han quedado sin luz y en algunas aún permanecen sin el servicio eléctrico, como el caso de Naguanagua y Puerto Cabello. EL gobernador LACAVA luce muy mediático. “Mucha bulla, poca cabulla”.

GUISO DE IMPORTACION Miles de plantas generadoras de electricidad, son compradas en el exterior. La más económica cuesta unos 2 mil dólares. La más vendida entre la clase Alta y Media oscila los 6 mil dólares. Como siempre en la historia patria de nuestra nación, alguien es beneficiado. ¿Quién?

ACLARATORIA Circula un audio, erróneamente atribuido a Lorenzo Mendoza, con una frase lapidaria: “El tipo está quemando Roma antes de irse…”. Cierta o falsa, actual o vieja, refleja la ansiedad de un pueblo.

PRONTO Se hace público el nuevo partido de Henrique Capriles, quien definitivamente se va de PJ. ¿Quiénes lo acompañaran? Los Guanipa parece que no.

Gracias A Leopoldo Castillo El ciudadano y EVTV, a Nelsón Rubio Radio Mambi y la cadena Univisión y también a la cadena Caracol Miami y al semanario El Venezolano, siempre pendiente de nuestras opiniones.

Escúchame de lunes a viernes a las 6am por https://www.spreaker.com/show/ caigaquiencaigaradio y por mi canal de youtube https://www.youtube.com/c/ caigaquiencaigacqctv/live Vía periscope y twitter @angelmonagas.