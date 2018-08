Marilyn Manson se desmayó en pleno show

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marilyn Manson, de 49 años, tuvo una mala noche el pasado sábado en Houston al desmayarse en la parte inicial de su concierto debido a un fuerte golpe de calor, reseñó Infobae.

Desde el primer momento se hizo evidente que el cantante no estaba en condiciones de actuar, algo que élmismo confirmó al público al asegurar que no se sentía bien.

Al finalizar su quinto tema, el rockero se desplomó mientras se retiraba del escenario.

Tras el incidente, Manson decidió continuar con el show para cantar “Antichrist superstar”, pero luego se vio obligado a abandonar el espectáculo de manera definitiva.

Posteriormente, Manson agradeció, a través de Twitter, el apoyo de su público.

No es la primera vez que el artista sufre algún accidente sobre el escenario. En septiembre de 2017, mientras

se presentaba en Nueva York, parte del escenario cayó encima de él.

Thanks Houston for being understanding. I ended up in doctor’s care, but I gave it my best and you guys were amazing.

— Marilyn Manson (@marilynmanson) 20 de agosto de 2018