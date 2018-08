Netflix prueba una nueva medida que podría comprometer su éxito

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Netflix cambió para siempre la forma en que vemos la televisión, pero los recientes anuncios sugieren que la compañía podría llegar a “normalizarse” lentamente.

Por Infobae

Uno de los principales atractivos del servicio es que los usuarios pueden ver programas de televisión sin las típicas interrupciones por comerciales. Netflix, en esencia, inventó el binge-watching que permitía a los usuarios ver una docena de episodios de Stranger Things sin un recordatorio de que existía algo en el mundo exterior.

Ese ya no es el caso, al menos no para todos.

Esta semana, el servicio puso en marcha sus anuncios entre episodios de series y películas. Los anuncios, sin embargo, no tienen que ver con marcas comerciales, sino que tienen que ver con promociones de otras producciones que se emiten en Netflix.

“Estamos probando si las recomendaciones entre episodios ayudan a los miembros a descubrir otras series y películas de forma más rápido”, comentaron fuentes de la compañía a Ars Technica a través de un comunicado. “Hace un par de años, presentamos vistas previas de video para la experiencia televisiva, porque vimos que reducía significativamente el tiempo que los usuarios pasaban navegando y les ayudaba a encontrar algo de forma mucho más rápida”.

No está claro cuánto durará la “fase de prueba”. Netflix confirmó que la prueba solo será para un segmento de su base de usuarios.

Mientras tanto, otra característica familiar se ha desvanecido. En la versión web de la plataforma, los usuarios podían dejar reseñas escritas de varias series y películas, y durante años se podía hacer así. Pero el viernes, Netflix eliminó esta opción, así como también todas las opiniones que se habían vertido sobre las producciones.

“Los clientes de Netflix pudieron dejar sus opiniones en Netflix.com hasta mediados de 2018, cuando las revisiones se eliminaron debido a un uso en declive”, indicó la compañía en su sitio web.

Netflix ha estado cambiando lentamente la forma en que los usuarios también califican el contenido. El año pasado, pasó de permitir que los usuarios pudieran evaluar el contenido con una puntuación de una a cinco estrellas a los simples pulgares hacia arriba o hacia abajo.

Sin embargo, puede que estos movimientos no resulten sorprendentes. Netflix tiene una biblioteca de producción propia en constante expansión. Y se sabe que no publica las calificaciones de sus propios shows.

Desde sus primeras series, como House of Cards y Orange is the New Black, la compañía se ha convertido en mucho más que un servicio de streaming: es una empresa de grandes producciones.

Un ejemplo: Hollywood no ha lanzado muchas comedias románticas en los últimos años. Netflix ha luchado para llenar este vacío con cosas como Set It Up o To All the Boys I’ve Loved Before.

Si bien este tipo de películas, por lo general, han sido bien recibidas, no es extraño que Netflix prefiera que los usuarios no tengan la capacidad de calificarlas injustamente en su propio sitio web.

Especialmente porque la compañía podría estar promocionandolas entre episodios de Jessica Jones.