José Toro Hardy: El petro arrastrará a lo más bajo al bolívar soberano

Posteado en: Actualidad, Economía

El economista José Toro Hardy explicó varios puntos sobre el tema de la reconversión monetaria, que salió a la luz pública el pasado lunes 20 de agosto y dejó claro que, la criptomoneda la utilizan los países para generar confianza de estar en ese mercado, pero “El Petro arrastrará a lo más bajo al recién llegado Bolívar Soberano, porque no tiene como sostenerse”.

LaPatilla.com

“El petro no ha volado y no lo hará, porque sencillamente, no es bien vista afuera como el caso de Estados Unidos en el que esta sancionado. Entonces si no puedes lograr que otros países inviertan, no puede ir en alza, solo con el barril de petroleo, que baja paulatinamente”, comentó el ex Miembro principal del Directorio de Petróleos de Venezuela PDVSA durante el período 1996-1999. “Ni China o Rusia vendría a defender la ideología de un país, todo es por negocios y el Petro no es lo que ha logrado interés comercial para ellos”.

El caso de la Gasolina

Toro Hardy también argumentó que el aumento de la gasolina, era necesario, pero no de esa manera, ya que “es un aumento de setenta mil veces, y no se pudo hacer progresivamente porque lo hicieron mal, porque no puedes cobrar la gasolina a unas personas de manera internacional y otras subsidiadas. Eso es ilegal”.

“Los subsidios no pueden ser de que me guste un partido, es discriminatorio, ilegal y rompe los derechos humanos. No se cuantas personas son subsidiadas, pero lo que si se es que no es legal porque están dividiendo a los venezolanos a los que tienen el carnet y a los que no”.

Citgo debe quedarse

El economista expuso que de irse Citgo del país “Se iría el más grande comercializador de petroleo en Venezuela”, porque era la única empresa capaz de llevar el petroleo desde el pozo venezolano a las estaciones.