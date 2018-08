Caiga Quién Caiga: En Venezuela sigue el paro y sigue temblando, por Ángel Monagas

Posteado en: Opinión

En este país dudamos de todo. No nos ponemos de acuerdo ni para establecer la intensidad de un temblor. No es imposible un invento informativo del Gobierno, del G2 Cubano, que para muchos no existe, es una fantasía y para otros, que tenemos años en esto, sabemos de su capacidad para doblegar, para someter, para engañar.

En Venezuela tiembla y muy duro. La desesperación, la angustia, llega a niveles del paroxismo. ¿Esto explotará algún día? Nadie lo puede asegurar, como nadie puede hacerlo con un terremoto, con un sismo. El territorio TIEMBLA todos los días, las veinticuatro (24) horas del día y los 365 días del año, el hambre, la inseguridad, la desidia. Es un temblor que te recorre el cuerpo cuando ves a los causantes, impunemente disfrutando de lo que han destruido y no hay JUSTICIA para ellos. Muchos, temblamos de la rabia, de la impotencia para impedir que estos terroristas en gobierno sigan destruyendo los sueños y las esperanzas del pueblo.

Pedimos que un Terremoto de ORDEN, un Tsunami de castigos, les llegue para que nuestra nación, tenga la oportunidad de reiniciar un camino abandonado.

El país anda pero no funciona. El gran promotor del Paro es Nicolás y el chavismo, tenemos 20 años parados. Antes de mentir sobre su éxito preferí NO OPINAR. Ahora, veinticuatro (24) horas después debo hacerlo. El país no se paró, sigue parado que es otra cosa y el gran jefe de eso, repito es Nicolás.

El martes 21, entre otras razones la estrategia del gobierno de quebrar la convocatoria de PJ, CAUSA R y VP fue acertada. Queda demostrado lo que vengo diciendo: PRIMERO JUSTICIA, VOLUNTAD POPULAR, CAUSA R, ACCIÓN DEMOCRATICA, UN NUEVO TIEMPO, entre otros, perdieron toda vigencia. No representan ni interpretan a las mayorías. No son una realidad política. El gobierno QUEBRÓ esa convocatoria, NO EL PARO. Esa convocatoria hecha a destiempo, apresuradamente, sin medir consecuencias, sin planificación, impidió un hecho natural: El Estallido. Tres días la gente encerrada en sus casas, salió el martes a comprar, a buscar agua, comida, soslayo la necesidad política de una expresión fuerte.

Cuando decimos el país está paralizado, tenemos los argumentos demostrativos. Causa risa la expresión chavista que señala “empresa que se pare ellos la arrancan”. La cosa es al revés. Destruyen todo lo que llega a su poder. Son como las hordas de Atila, por donde pasan no crece ni la hierba. Ejemplos:

1) Vayan a BAUXILUM que tiene 11 meses paralizada.

2) Vayan a SIDOR, las Acerías están paralizadas.

3) Vayan Venezolana de Cementos, Planta Guayana que tiene varios meses sin producir.

4) Vayan a Planta CASIMA que tiene más de un año cerrada, parada.

5) Vayan a FERROVEN que tiene más de dos años parada. No quieren darle los permisos de exportación de su producción, no les aprueban el permiso de explotación de cuarzo para ponerla a producir.

6) Comiencen por activar y poner a producir: Agroisleña, Aceites Diana, Cemex, el Piñal, Smurfit, kappa, Asfalto Oriente, Conservas Alimenticias la Gaviota, Sambil la Candelaria (ahora se suma Sambil Maracaibo), Hato el Frío, Hacienda la Marqueseña, el Charcote y todas las haciendas y fincas expropiadas (El Amparo por ejemplo, denunciada en esta columna), Lácteos Los Andes, Café Madrid, Fama de América y San Antonio, Eveba, Alimentos kellogs (Se fueron y su reemplazo es otra payasada del Gobernador de Aragua), kimberly, Éxito (No volverá), Cargil, Monaca, Conferry (Hundido y al acecho de Piratas), Venezolana de Cementos, Orinoco Iron, Consigua, Convepal, Canteras Cura, Cemex, Owen Illinois….Y muchas más. ¿Qué MAS PARALISIS QUIEREN?

7) Vayan a la Envasadora de Lubricantes de Refineria Cardón, a ver si logramos ver un litro de aceite para nuestros carros.

8) En la zona petrolera de Bare en El Tigre. No hay empresas trabajando, ni siquiera circulan vehículos.

9) El Puente Nigale solo tiene una piedra. La vía alterna solo sirvió para enriquecer a un Alcalde y otro grupito.

10) Las termoeléctricas regionales nunca arrancaron, las que había murieron por falta de inversión, mantenimiento y las plantas de energía eólica instaladas por el “intergaláctico” en Falcón, Zulia, no prendieron un “bombillo”.

11) La ampliación de PEQUIVEN nunca arrancó, están paradas y ahora incorporan al paro, a la industria completa.

12) PDVSA, CANTV, MOVILNET, están paradas y se las venden a Chinos, a Rusos, buscando 3 o 4 mil millones de dólares para aguantar el error del Paquetazo.

13) Los CDI son centros de abandono y los puestos de Arepas Socialistas sirven para otras cosas pero arepas como decía la radio Rochela “NO HAY”.

La lista es larga.

MAS EVIDENTE LA DICTADURA

Se reafirmó el carácter dictatorial de este gobierno durante la convocatoria, al amenazar empresarios con retiro de licencias y hasta cárcel. El empresario comerciante ante esta disyuntiva debió preguntarse: ¿Si abro mañana igual pierdo? ¿Si no lo hago voy preso y es peor? Decidieron abrir. Hoy vista la arremetida contra los empresarios y comerciantes, en algunos casos justa y en otras no, muchos se arrepienten de no haberse jugado el todo por el todo, el martes 21 agosto 2018.

Lo más triste: muchos apoyan las sanciones contra los comercios y empresarios. En un país que no produce ni un “palillo”, es pan para hoy y hambre para mañana. Gobierno logra el objetivo, al desviar la atención del verdadero enemigo. La oposición no ha sido acertada en explicar lo nocivas de las medidas.

DIARIO PANORAMA SIGUE EN LA LINEA DURA

El primer diario del Occidente del país. Por tradición “gobiernero”, pareciera estar sintiendo los embates de la crisis. Mantener una estructura y un tiraje con una rotativa de corriente trifásica no es fácil. El problema eléctrico incide en la preocupación de los dueños. Una nómina, por muy reducida, es igual de numerosa y ahora el pago a 180 millones (1800 bs soberanos) afectará la estabilidad. Gastos de transporte, de mantenimiento, son altos. No creo que las deudas del gobierno sean las causas. PDVSA les debe pero eso sería lo de menos. El problema de los inversionistas diarios tiende a agravarse. Desde el que paga un aviso clasificado, hasta el que publica un banner en la página web o un cintillo en el impreso, es afectado y el dinero que ingresa será cada vez menos. Hace días publico una dura editorial sobre el problema eléctrico. Ayer miércoles lanzó un titular cuestionador de la reconversión y en sus noticias vía web, señaló que venezolanos prefieren HUIR (fue la palabra exacta) del país y arriesgarse a la xenofobia donde emigran. Igualmente alerto sobre la confusión que genera el nuevo cono monetario. ¿Qué pasa en PANORAMA? ¿Qué ve la señora que yo no veo?

AUNQUE USTED NO LO CREA, MADURO ADMITE La lentitud del efecto positivo de sus medidas, o del Paquetazo Rojo. Recientemente manifestó mediante una transmisión hecha por Facebook Live que “en 24 meses se verán los primeros síntomas de prosperidad económica en el país”,a su vez que calificó de exitosa la implementación en la plataforma tecnológica del sistema bancario nacional, la reconversión monetaria. ¿El país puede esperar dos años? Por eso la emigración lejos de disminuir, aumentará. ¿Será eso lo buscado por el gobierno?

EL SHOW DE LA AN

Deplorable ver lo que pasa, solucionado al final con la aprobación unánime. Descubierto UNT con la postura de Luis Emilio Rondón. Dudo que él asuma esa posición, sin la aprobación de Manuel Rosales. El discurso de Ramos Allup, es sencillamente colocar piedras en el camino “por si acaso”. Es decir, al haber abandono del cargo declarado, lo siguiente es designar un sustituto. Varios aspirantes asoman y el gobierno a través de su sala situacional hace lo suyo para seguir fraccionando. De este gobierno en el exilio ya hay pugna, el joven Carlos Moreno desde UTAH lucha por representar a los jóvenes allí, dado su planteamiento en organismos internacionales y sus reuniones con algunos senadores estadounidenses. No se descarte a Ledezma, u otro. En consecuencia hay que tener cuidado. Lo aprobado es útil políticamente y jurídicamente legitima un gobierno en el exilio; este requiere de la beligerancia de varias naciones, en especial USA para tener validez y producir algún efecto. Eso no es fácil. Hay que delinear muy bien: Apoyamos lo decidido por la ASAMBLEA sin agotar otras instancias y que no sirva de excusa para intentar rutas que lejos de solucionar solo radicalicen al gobierno. Lo que paso el martes 21 con el paro por ejemplo. Digo todo esto porque uno de los acuerdos aprobados por la AN, es declarar el abandono del cargo y es allí donde la oposición no debe enredarse ni distraerse. Es la crisis del venezolano lo urgente a resolver y no las apetencias de grupos o de personalidades. Por eso el discurso de Henry Ramos repito, pone las piedras en el camino para las aspiraciones de líderes en el exterior, dejando colar la suya, al igual que María Corina. Cuidado y no sigan peleando por una botella vacía.

RESPUESTA Antonio Ledezma aclara en alusión a Ramos Allup, su disposición a ayudar, a luchar contra esta dictadura.

LA VENGANZA DE BORGES Julio termina de derribar el obstáculo. Capriles antes de dar el paso fuera de PJ, recibe el arponazo de ser señalado como acusado en el Caso Odebrecht, lo cual es cierto, solo que no de manera exclusiva. Son muchos los que están. Ríe el “cejón” diría Nicolás. “Nadie sabe para quién trabaja”, dos por el precio de uno.

EL MIEDO ES LIBRE DIOSDADO El hombre del Mazo, al cual teme cuando venga, declara que Estados Unidos intenta atemorizar a los venezolanos. Lo dice en relación al Buque Hospital del mencionado país en aguas del Mar Caribe, así como los ejercicios militares. Realmente el miedo es suyo. Imaginen si una fuerza multinacional incursionara en suelo patria. Yo no lo quiero pero no me asusta porque nada debo. Él sí. Palidece. ¿Dónde puede esconderse? ¿Pegaría la misma carrera que el 11 y el 12 de abril del 2002? El pueblo no tiene miedo de quien venga a poner orden y restablecer el orden constitucional. Los que han gobernado estos 20 años piensan y sienten otra cosa. La raya amarilla sería muy larga…

MISTERIOS Es que la política es rara o extraña en Venezuela, mientras unos están echándola bolas como Leocenis García, sin premeditación electoral, otros critican, acusan, lanzan epítetos desde la comodidad donde se encuentran.

#ZULIA Carlos Alaimo también denuncia la grave situación del estado, recorre los barrios y comunidades, sembrando esperanza, ganar de trabajar y rescatar lo que otros dejaron perder.

CUENTOS DE LA CIUDAD Me escribe el “pájaro” Juan Carlos P, desde Caracas: Salí de mi casa para ir al edificio Zulia en La Hoyada. Me fui a pie por toda la avenida San Martín, desde Maternidad donde vivo. Al llegar al Silencio por toda la avenida Lecuna, todos los negocios abiertos y operativos “full” gente normal y en las paradas que hice para ver los precios las expresiones que se oían: “Ojala y controlen los precios y metan presos a los especuladores”. Otros pendientes de recibir el bendito “bono” porque ya le había llegado a un conocido o familiar. Luego al salir de La Hoyada, subí para el ministerio de educación, a hacer una vuelta y la plaza Bolívar y sus alrededores estaba “hasta las metras” de gente, anotándose para el subsidio de la gasolina y sacando el carnet de la patria.