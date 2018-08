Ledezma: Todos somos necesarios en la lucha porque tenemos la misma preocupación e identificación

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Todos somos necesarios en la lucha porque tenemos la misma identificación y preocupación, declaró hoy el exalcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma al plantear “la urgente necesidad de un gobierno de Unidad Nacional en Venezuela”. “Pienso que lo que ahora se impone más que nunca es seguir luchando unidos, los que están adentro y los que estamos afuera”.

Refirió que “los que estamos afuera, lo mínimo que pedimos es comprensión”. ”Se trata de millones de venezolanos que nos hemos visto obligados a huir del país. No hemos venido a hacer turismo”.

-En lo personal, -añadió- estuve más de mil días preso, y de seguirlo, me convertía en una molestia para algunos contados opositores dentro de Venezuela. No tengo que hacer más testimonios de valor, coraje o de abnegación. La gente conoce el esfuerzo que hicimos dentro de Venezuela. Yo esperé que la Asamblea Nacional dictara una Ley de Amnistía, no fue posible. Esperé que la Asamblea Nacional pudiera haber designado un nuevo CNE entre los meses de enero, febrero o marzo del año 2016, eso tampoco fue posible. Lamentablemente se desmovilizaron las masas que estaban luchando en las calles como consecuencia del fatídico diálogo que se montó en República Dominicana.

De seguidas indicó: “Sin embargo, creo que lo que ahora nos corresponde a nosotros es empujar duro para ver cómo salimos de este régimen porque mientras permanezca, no habrán elecciones libres. No sigamos con el prurito de no pedir la ayuda de la comunidad internacional. Es urgente la intervención humanitaria para Venezuela. No sigamos con el tema de que no se deben meter los militares, porque si ellos dan un golpe, se van a quedar con el “coroto”, Siempre hay reservas en la Fuerza Armada. No olvidemos el papel que cumplió Wolfgang Larrazábal, que había sido ascendido antes por Marcos Pérez Jiménez, y no obstante, se produjo después el movimiento cívico-militar del 23 de enero de 1958; no caigamos en pleitos por candidaturas presidenciales. Eso es absurdo. Lo urgente es salir primero de la dictadura y después, Dios proveerá. En mis temas no tengo esa idea en la cabeza. Cualquier venezolano podrá estar en capacidad -en un gobierno de Unidad Nacional- de sacar adelante al país. Por lo tanto, mi llamado es a la unidad sincera, con coherencia.

-Confío -prosiguió- en la gente que está luchando dentro de Venezuela. Es de recordar que cuando salí del país dije que dejaba mis banderas en manos de María Corina Machado, no por amiguismo, sino simplemente porque creo que ella es una mujer valiente que está dando una gran pelea dentro del país, y lo que hacemos desde afuera es tratar de ayudar, como por ejemplo, sosteniendo entrevistas con los presidentes de países del Continente. No es poca cosa el haber logrado que numerosos gobiernos estén dispuestos a respaldar el informe del Secretario general de la OEA, Luis Almagro en la Corte Penal Internacional de La Haya, y las sanciones que se han impuesto.

Finalmente expresó: “Vamos a seguir trabajando en ese norte. No tengo dudas de que el régimen de Maduro está quebrado, está por caer, ese régimen está sostenido por algunos errores que se han cometido y aspiramos que se sean corregidos en el curso de los próximos días”.

