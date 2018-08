Marco Rubio: Crisis en Venezuela es una amenaza para la seguridad de EEUU y Latinoamérica

Marco Rubio, senador republicano por el estado de Florida, afirmó que la crisis migratoria de nuestro país causada por el Gobierno Bolivariano representa una amenaza para EEUU y sus vecinos latinoamericanos.

Por Daniel Mendez Chacón / LaPatilla.com

“La crisis en #Venezuela se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional para los EE. UU. que debe abordarse”, expresó Rubio, quien además califica al gobierno de Maduro como “un sindicato del crimen organizado que transporta drogas a nuestras calles, que está impulsando una peligrosa crisis migratoria y ha invitado a #Putin a abrir bases militares”.

The crisis in #Venezuela has evolved into a national security threat to the U.S. that must be addressed. The Maduro regime is an organized crime syndicate that traffics drugs onto our streets, is driving a dangerous migratory crisis & has invited #Putin to open military bases.

— Marco Rubio (@marcorubio) August 23, 2018