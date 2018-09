Runrunes de este jueves 23 de agosto de 2018

Posteado en: Opinión

ALTO

¿EL PLAN?:

Converso con varios economistas tanto en @VivoPlay como en @CircuitoÉxitos. Trato de entender el plan presentado por Maduro ante las interrogantes que abundan: para unos se tomaron medidas antes del abastecimiento necesario. Otro nos dicen que aunque algunas medidas sean las correctas este no es un plan interconectado. No es un programa de estabilización ni de reformas integrales como tal. Dialogando con los economistas Rosa María Rey y José Manuel Puente, ambos del IESA, extraigo detalles importantes: El “Déficit fiscal 0”. hace que muchos economistas estén de acuerdo, pues es uno de los orígenes del problema hiperinflacionario. El financiamiento cuasi fiscal, monetario, del gigantesco déficit fiscal. Ahora, viendo las soluciones que plantea el gobierno como el incremento del salario en 3.000% y el pago de los salarios al sector privado en los próximos 3 meses, ello irá haciendo que el déficit fiscal se profundice. El incremento del IVA y de los impuestos a los contribuyentes especiales no podrá cubrir ese déficit fiscal, ese abrupto aumento salarial, con el que arranca el plan de Maduro. Es una gran contradicción. Tendremos una brecha aún mayor. Estas medidas harán que tengamos mayor inflación, mayor recesión y desabastecimiento. Son medidas excluyentes, chocan entre sí, se contradicen y no atacan el problema macroeconómico. Lo que hará que el gobierno profundice en el financiamiento monetario. ¿Quién va a estar en desacuerdo con el aumento salarial si todos los venezolanos estamos mal remunerados? Enfatizaron que el aumento debe estar asociado a productividad y ser viable fiscalmente tanto para el estado como para la empresa privada. Ese incremento en un 3.000% no es viable para el 80/90% de las empresas y tampoco para el Estado. He allí el problema principal. Es tan absurdo que es probable que no se pueda implementar. Las empresas que producen en bolívares no tienen la capacidad financiera para pagar un incremento de esa magnitud. Negaron que existiera el paralelo echándole la culpa de todos los males económicos a DolarToday para ahora reconocer su existencia y, además, aplicarlo. Puente enfatizó que mientras el dólar no refleje su precio de mercado nadie va a estar dispuesto a vender sus dólares. El gobierno anunciaba que eran 6 millones de los viejos y el paralelo sobrepasaba los 10. Con ese diferencial nadie tendrá el incentivo de venderlos a la mitad del mercado. Solo al equilibrarse oferta y demanda es que funcionará. Ninguna medida anunciada incrementa el nivel de reservas del BCV-($ 8.700 millones)- el mas bajo de los últimos 21 años. El sector externo de la economía está a punto de un colapso. No hay dólares para entregar al aparato productivo. ¿De dónde van a salir los dólares si el gobierno no los tiene y el BCV y los privados no van a perder la mitad de su valor? La contradicción mayor es la entrega de los bonos por el Carné de la Patria, el incremento salarial en 3.000% y el asumir el incremento de nóminas del sector privado por 90 días. Así aumentará el déficit que prometen disminuir a “0”. Los ingresos con aumento del IVA y la recaudación no son suficientes para cubrir el gasto anunciado. El resultado podría ser contrario a lo prometido. El financiamiento monetario se incrementará como el nivel de inflación. Disminuirá el número de empresas ante la obligada reducción de nómina, cerrarán mas comercios e industrias y por ende habrá mas desabastecimiento. Para Puente éste es el riesgo mas grande. La economista Rey, especializada en microfinanzas, le habla al ciudadano de a pie y le recomienda que en casos como el que vivimos -con la única hiperinflación del planeta- hay que ser rápido, flexible y no quedarse pegado en los precios del pasado: “mañana va a estar mas caro que hoy”. Hacerse un presupuesto de rubros que no nos pueden faltar. No veamos fotos de productos con precios viejos. No se deben amargar mas. Todo lo que puedan comprar, cómprenlo. En estas situaciones hiperinflacionarias, de verdad, “los empresarios no tienen idea de cuánto puede costar algo y muchas veces lo tiran a pegar”. Insiste en que al final la hiperinflación es tener dinero y no tener nada que comprar. “La moneda no tiene sentido. Predomina el trueque”. Preocupan los servicios. ¿Cómo genero ingresos y reduzco costos? Otra inconsistencia es ligar salarios y algunos precios al valor del Petro, la criptomoneda oficial, pues son monedas muy volátiles. Recuerda Puente lo que pasó con la Bitcoin recientemente. A la vez el Petro esta conectado al petróleo que es la mercancía comercial mas inestable. Peor aún con la reducción en la producción. Volatilidad al cuadrado. Sacrificaremos calidad de vida pues el dinero no nos alcanzará. Al no tener confianza en la moneda que se tiene se adquieren desde moneda dura hasta lámparas, teléfonos usados dañados para canibalizarlos como repuesto, sillas para caballo y cualquier cosa que veamos posible intercambiar mas adelante. Para Rey no solo venden sus cosas los que se van del país, también los que se quedan venden lo que tienen para conseguir dinero adicional. Ya no solo es el precio que pongan a la gasolina de tu carro, es que no puedes asegurarlo, cambiarle el aceite o la batería, hacerle mantenimiento o reponer un caucho. Lo mismo pasa con el transporte público, los camiones de carga y hasta el Metro. Servicios y medicinas aún peor. José Manuel recomienda el aumento de la gasolina (tema incendiario) pues es una medida que inevitablemente debe tomarse en algún momento de una manera racional, sensata, pero preservando los equilibrios políticos y sociales. “Tener la gasolina mas barata del mundo no es una virtud, es un problema pues el subsidio implícito es una especie de Robin Hood pero al revés. Subsidias a los de mas dinero y castigas a los mas pobres. Deberías aumentarla, en dos o tres años, con el primer objetivo siendo cubrir su costo de producción. Fijarla ahora a precios globales, en medio de este deterioro, seria imposible, insensato y peligroso. Poco a poco la aumentas, mejoras subsidios y comienzas a establecer mecanismos alternativos de energía como es el gas natural. Vas haciendo viable la reforma necesaria y llegas a un precio internacional o latinoamericano”. Cierro la rueda con la duración de las hiperinflaciones: “ No son eternas. Llevamos 9 meses en ella con promedios de incrementos de intermensuales de 50%. Promedio latinoamericano ha sido de 22 meses. Nos quedarían 12 meses mas si no nos copiamos a Nicaragua pues entonces faltarían 5 años. Mata y destruye la riqueza, el bienestar de una nación. Rosa María enfatiza, con dureza, que en las hiperinflaciones “la gente se va o se muere, así baja la demanda y comienza a descender la inflación”. Terrible pero cierto.

Más Runrunes…