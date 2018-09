Me lo dijo un pajarito ¡Suerte Presidente!, por Yrmana Almarza

Posteado en: Opinión

No es reconversión es destrucción… Venezuela es mi país, no tengo otro. A diferencia de algunos compatriotas que ostenta doble nacionalidad por sus herencias o por condiciones migratorias, yo sólo soy venezolana. Igual mis hijas. Fuera de Venezuela soy “extranjera”. Es sólo aquí donde tengo plenos derechos… en otro país sólo tengo obligados deberes y el derecho a callar, a no opinar. Por eso no puedo más que desearle suerte al Presidente Maduro en este proyecto de dolarización sin dólares. Lo que pocos han dicho es que estamos frente a la destrucción del sistema monetario tal y como lo conocimos hasta el pasado 20 de agosto. Aunque digan que es lo mismo con cinco ceros menos, no es así, no es lo mismo. Igual sería si como en la reconversión anterior, cuando nos quitaron tres ceros, se respetaba el precio de los precios; hoy eso no lo hace nadie y menos después de la devaluación, mega súper hiper devaluación que anunció el Gobierno con respecto al valor del dólar oficial. De inmediato todos los agentes económicos que ya habían reconvertido los precios de bolívares fuertes a bolívares soberanos, ajustaron el valor de los productos, bienes y servicios al precio fijado del dólar expresado en bolívares soberanos. El constante y diario aumento de los precios en bolívares fuertes que perseguían estar a tono con el precio del dólar paralelo, marcado de la economía venezolana, hoy se volvió con el anuncio del soberano, una abierta dolarización sin el uso del dólar como moneda de curso legal y como en este país lo que tiene una verdadera reserva de valor monetaria es el dólar y no el bolívar, por eso vemos cómo desde el anuncio, todo el mundo busca obtener la mayor cantidad de bolívares soberanos para comprar un dólar americano. Por eso que a cualquier producto le están poniendo el precio más alto en dólares posibles, porque además y de pasapalo, a nadie le están vendiendo en el banco un dólar a cambio de los seis millones de bolívares que el Gobierno dice que cuesta.

Seguimos igual, pero peor… Aunque esto es una paradoja es así. El problema sigue siendo ¿dónde están los dólares? Si usted con seis millones de bolívares va un banco o a una de las 300 exclusivas y selectas casas de cambio a comprar un dólar y se lo dan en físico, yo le diría de una que vamos bien, pero usted sabe que no es así. En la calle el dólar lo están comprando desde 80 soberanos en adelante, es decir, ocho millones de bolívares. El Gobierno que prometió subastas diarias, cinco subastas a la semana, sólo ha hecho una, una de 40 mil dólares, en la que la empresa que recibió más divisas fue por un monto de 12 mil dólares y la segunda en recibir más dólares, recibió cinco mil. No hay manera de pensar que el dólar paralelo seguirá teniendo una salud inquebrantable. Dato que agradezco del amigo Víctor Amaya en Twitter.

Pero hay efectivo… ¡Claro! En los bancos de acá del Zulia, específicamente en Maracaibo, comenzaron a entregar 50 soberanos por personas. Algunas agencias colapsaron y cerraron sus puertas, como la del BOD del centro comercial Galerías Mall, que asegura no contar con la remesa suficiente para atender la demanda del público. Pero quien pueda tener acceso al efectivo, el nuevo soberano, logra adquirir bienes y servicios a muy buenos precios. Por ejemplo, en el Casco Central de Maracaibo, el kilo de queso se oferta a 4.5 soberanos mientras que el resto de los establecimientos de la Ciudad, sobrepasa los 200 soberanos. Para que me entienda, el en centro el kilo de queso se vende en efectivo en cuatro millones y medio pero ese mismo kilo de queso en otras partes va de 20 millones en adelante. ¿Abismal, verdad? A esto es lo que me refiero con que no es reconversión, es destrucción del bolívar. Sólo súmele a cualquier cifra los ocho ceros y verá.

Adiós a la escala salarial… La mega súper híper devaluación se ve en el aumento del salario. Con eso, no hay empresa que no esté sentada en la mesa del ver qué hacer. No es cualquier cosa, son 180 millones de bolívares, son un mil 800 soberanos. Es que ahora, ningún empleado podrá ganar más que otro a pesar de sus responsabilidades; es que no hay jerarquía posible que pueda hacer la diferencia en materia de salarial, es que las empresas ya no tienen como atractivo el salario sino como un peso que las hunde porque ese incremento carga de inmediato a las prestaciones. Hoy las empresas se encuentra en un dilema: liquidar a todo su personal por no poder pagar el nuevo salario o entregar sus nóminas al Gobierno para que este pague los salarios por los 90 días prometidos y que este tenga acceso a lo que no había tenido hasta el momento: la información de los ingresos a detalle, lo que a mi juicio es una estatización de facto, un método para obligar a las empresas a estar bajo el control del Estado.

El hombre, lobo del hombre… No se trata del comportamiento especulativo en sí, propio y natural de todo agente que busca sacar el mayor provecho de la coyuntura. Tampoco de las correctas acciones para frenarlo; se trata de la humanidad que hemos perdido, de la voracidad que hemos dejado que nos domine. Hoy en el Zulia no hay ser o negocio con un caudal labrado que no esté siendo extorsionado. El CONAS se llena de denuncias de los casos, de víctimas de la extorsión que hacen personajes que se hacen llamar miembros de la FARC o del ELN colombiano. Verdad o mentira, la extorsión se apodera no sólo de particulares sino de empresas que al negarse a pagar, reciben mil formas de cercos que las asfixian para operar terminando en cierres o venta de los negocios operativos a personas que representan a esos grupos que están montados en destruir el tejido comercial en Maracaibo. Entonces estamos viviendo en una hecatombe moral, práctica, en donde el hombre está devorando al hombre y eso, así digan lo que digan lo trajo el socialismo, no la cuarta. Esto es un hijo perverso y malvado de la quinta.

Mientras tanto… El éxodo continúa y los venezolanos estamos siendo vistos como un problema para la región sur y para los países a donde llegamos.

Los pensionados… Ahora cobrarán sus pensiones en tres partes, es decir, irán tres veces al banco en vez de una a sufrir mares por su plata. ¡Qué desgracia es llegar a viejo en esta Venezuela hoy!

¿Qué paso?… Esta es la pregunta que se hace un montón de gente que no entiende el por qué, a un alto gerente de la Estatal Eléctrica en Maracaibo luego de adquirir una lujosa vivienda en una de las urbanizaciones más opulentas de la Ciudad lo despacharon de su cargo y de la empresa. El retiro del personaje de este inmueble, me aclaran no fue porque iba a montar una planta eléctrica sino porque le dieron su bono: “vos no venís más”.

El comentario… Alejandro Grisanti, director de la firma Ecoanalítica señala en su escrito “Plan Maduro o Viernes Rojo” lo siguiente sobre los anuncios hechos por el Presidente Maduro: “Lo que nos viene es un incremento aún mayor en el ritmo de crecimiento de los precios, cierre de empresas y mayor contracción del producto y por ende caída en el poder de compra de todos los venezolanos”.

La pregunta clave… “¿Dónde están los dólares de seis millones de bolívares que el Gobierno dice?”. Cruda y aguda la que hizo el economista Gustavo Machado cuando nos explicaba lo que se nos viene encima.

Las remesas… Son ahora más que nunca la salvación de los hogares venezolanos.

El TSJ en el exilio… sacó una sentencia muy interesante toda vez que ordenó captura y pago de prisión por 18 años contra el Presidente de la República. Sin embargo, el detalle es que acusan a Capriles de colaborar con el Gobierno en el caso Odebrecht. ¿Pero sólo él? ¡Ah bueno que él fue dos veces el candidato que no hizo nada cuando perdió y en verdad ganó! ¿Pero quién será el próximo? ¿Ramos, Borges, Rosales? Pilas con este tema que se pone interesante.

En Estados Unidos… está cantando un pájaro banquero. ¡Dios Santo! 1.200 millones de dólares, seguro tienen muchas pero muchas historias que contar.

Por cierto… Suriel Chacon en Twitter escribe lo siguiente que es de mucha atención: “Información oficial: Gobierno de los EE.UU investigará a todos los ciudadanos venezolanos que residen en Miami, ya que se descubrió que gran parte son CADIVEROS y testaferros de la mafia comunista de Cuba y Venezuela. Se les acabó sus 15 minutos de placer. Delincuentes”.

Mientras tanto… entre tanto despelote a uno se le olvidó que hasta este jueves 23 de agosto se pudo hacer inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral para las elecciones que se darán el venidero diciembre.

Bueno amigos… seguimos sin saber cuál va a ser carajazo del precio de la gasolina. Nos leemos la semana que viene.

Yrmana Almarza|@Yrmana