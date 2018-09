Trump urge a su fiscal general: Jeff, investiga la corrupción del otro lado

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente estadounidense, Donald Trump, elevó hoy la presión a su fiscal general, Jeff Sessions, al instarle a actuar rápido e “investigar toda la corrupción” de sus adversarios políticos. EFE

“Venga, Jeff, puedes hacerlo, ¡el país está esperando!”, dijo Trump en una nueva ola de mensajes contra su propio fiscal general.

….FISA abuse, Christopher Steele & his phony and corrupt Dossier, the Clinton Foundation, illegal surveillance of Trump Campaign, Russian collusion by Dems – and so much more. Open up the papers & documents without redaction? Come on Jeff, you can do it, the country is waiting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

Sessions, que se había mantenido hasta ahora al margen de las críticas del presidente, aseguró este jueves en un inusual comunicado que el Departamento de Justicia “no será influenciado de manera inapropiada por consideraciones políticas” y subrayó la independencia de sus subordinados.

“Jeff, esto es maravilloso, lo que todo el mundo quiere, así que investiga toda la corrupción en ‘el otro lado'”, agregó Trump al responder a su secretario de Justicia.

“Department of Justice will not be improperly influenced by political considerations.” Jeff, this is GREAT, what everyone wants, so look into all of the corruption on the “other side” including deleted Emails, Comey lies & leaks, Mueller conflicts, McCabe, Strzok, Page, Ohr…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

Los ataques de Trump al fiscal general, con quien mantiene una tensa relación desde hace más de un año, se recrudecieron esta semana tras el avance de la investigación sobre la trama rusa, el fallo contra su exjefe de campaña Paul Manafort por evasión fiscal y fraude bancario, y la acusación de su exabogado, Michael Cohen, quien ha implicado al presidente en un crimen.

Trump ha expresado en numerosas ocasiones su frustración por la decisión de Sessions de apartarse de todo lo relacionado con la investigación sobre la llamada “trama rusa” debido a sus propios contactos con Moscú, una medida que reduce la influencia del secretario de Justicia sobre la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller.

Las tensiones entre ambos se han convertido en “insostenibles”, según dijo anoche el influyente senador republicano Lindsey Graham, por lo que vaticinó que el actual secretario de Justicia no durará mucho más en el cargo.

Sessions, exsenador republicano, fue uno de los primeros y más acérrimos defensores de la candidatura de Trump a la Casa Blanca.