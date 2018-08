¡Conmovedor! El hijo de un tenista entró a la cancha para consolarlo tras perder el juego (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La última ronda de la qualy del US Open dejó una de las imágenes más tiernas del certamen. El francés Nicolás Mahut perdió su partido ante el español Tommy Robredo y no pudo ingresar al cuadro principal del certamen, pero recibió un premio aún más grande: el consuelo de su pequeño hijo en plena cancha.

Infobae

En el duelo entre los dos experimentados tenistas -ambos tienen 36 años-, Robredo (193°) se quedó con el triunfo por 6-3, 2-6 y 6-3 ante Mahut (132°). El francés se retiró apesadumbrado hacia su silla e, inmediatamente, el pequeño Natanel, de siete años, saltó a la cancha y corrió a abrazarlo. El semblante del jugador cambió completamente al recibir el amor de su hijo.

El gesto de Robredo también se destacó. Antes de retirarse de la cancha, fue hacia donde estaba su rival para saludarlo a él y al pequeño. En la primera ronda del último Grand Slam del año, el español tendrá una dura presentación el lunes ante el griego Stefanos Tsitsipas (15°).

No es la primera vez que Mahut recibe el cariño de su hijo en plena pista. Este año, el tenista salió campeón en la categoría de dobles masculino en Roland Garros, en pareja con su compatriota Pierre-Hugues Herbert. Una vez finalizado el encuentro, Natanel saludó a su padre en la silla e hizo unos pasos de baile que causaron los aplausos y las risas de los espectadores.

The main draw hasn’t even started and we already have this moment…@NMahut‘s son consoles his father after his qualies loss to @TRobredo. #USOpen pic.twitter.com/k62RtSYkbw

— Tennis Channel (@TennisChannel) 24 de agosto de 2018