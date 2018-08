Donald Trump envió sus condolencias a familiares de John McCain

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este sábado sus condolencias a los familiares del ex senador John McCain tras conocer la noticia de su fallecimiento.

LaPatilla.com

El mandatario norteamericano colocó un mensaje en su cuenta de Twitter con palabras dedicadas a los allegados del ex congresista. “Mis más profundas simpatías y respeto van a la familia del senador John McCain. Nuestros corazones y oraciones están con ustedes”, escribió.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de agosto de 2018