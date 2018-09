La policía reporta varios fallecidos tras un tiroteo durante un torneo de videojuegos en Jacksonville

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Las autoridades pidieron a la gente no acercarse a la zona, según reporto Infobae.

Las autoridades de Jacksonville, Florida, reportaron este domingo un “tiroteo en masa” durante un torneo de videojuegos, en el centro de la ciudad.

La Policía informó que hay “varios muertos”, entre ellos el atacante, y pidió a la gente mantenerse alejada de la zona.

“Tiroteo en masa en Jacksonville Landing. Manténgase lejos del área. El área no es segura en este momento”, informó la Oficina del Sheriff de Jacksonville a través de Twitter.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff’s Office (@JSOPIO) 26 de agosto de 2018

El tiroteo ocurrió durante el Torneo Madden 19 en el GLHF Game Bar.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff’s Office (@JSOPIO) 26 de agosto de 2018

Las autoridades de Jacksonville reconocieron que no saben hasta el momento si hubo un segundo atacante.

La Policía no detalló hasta el momento la cantidad de víctimas, aunque apuntó que se trata de varias. Medios locales indican que serían cuatro muertos y cerca de once heridos.

Tras lo sucedido, diferentes funcionarios políticos se refirieron al tiroteo.

Por medio de Twitter, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, aseguró que están en contacto con las autoridades locales aguardando “más información sobre el tiroteo”.

El gobernador Rick Scott, por su parte, también se expresó a través de la red social. El funcionario indicó que se comunicó con Mike Williams, de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, “para ofrecerle los recursos estatales que pueda necesitar”.