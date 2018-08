Caiga Quién Caiga Sigue la conspiración en Puerta, por Ángel Monagas

Posteado en: Opinión

La inestabilidad política se apodera de Miraflores. Maduro no gobierna, aunque ejerce la Presidencia. Un entorno lo domina. Lo extorsiona. Él, en su situación y luego de tantos años en poder no puede hacer nada más. Esta “Tumbao pero no caído”. Peor aún, debe creer. Debe gustarle. No hay un día que duerma tranquilo y es más que evidente en su rostro, durante cada cadena. Contrario a lo que muchos piensan, el ATENTADO fue cierto. Lo falso es a quienes se acusa. Ninguno de los partidos de la MUD, tiene el “guaramo” ni la capacidad de los adecos de los 50 para conspirar. LO CIERTO es que todos los informes indican que un movimiento insurgente, de repercusión militar está en proceso. Varias veces eso se ha abortado. No se ha extinguido. El malestar llega a niveles incluso del órgano por excelencia represor: La Guardia Nacional. Prácticamente todos los cuerpos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia están declarados en emergencia. Una parte es un componente civil, ubicado en el sector empresarial, atacado bestialmente por Maduro. Otro pertenece a los medios de comunicación. No es ningún “tubazo” el que doy. Esto es perfectamente conocido por el gobierno. Lo importante es que la población se entere de esto: Los operativos con motivo de la RECONVERSIÓN, son solo un disfraz para disimular otras investigaciones. En algunas embajadas señalan que antes de Enero, Nicolás sentirá un verdadero intento de derrocamiento.

Algunos niegan esta versión y siguen esperando que un “estallido social” termine este gobierno. Pues bien les respondo con un comentario del eminente Elías Pino Iturrieta: “Las fantasías sobre el derrocamiento de Pérez Jiménez también han alimentado la idea del “bravo pueblo”, pero son solo fantasías. La resistencia contra la dictadura militar fue obra de un admirable grupo de combatientes, adecos la mayoría, con cuyas hazañas no se relacionó la sociedad que callaba o aplaudía. Un puñado de valientes clamó en el desierto de la indiferencia de la gente que no se quería meter en problemas. El famoso 23 de Enero de 1958, que puso a Tarugo en un avión junto con sus amigotes, fue obra de una cúpula militar con la compañía de políticos sobre cuyo número dan cuenta cómoda los dedos de las manos. El pueblo se echó a la calle cuando el mandado ya estaba hecho, para apuntalar la leyenda de un celebrado “espíritu” que nos ha animado en la posteridad sin salirse del ámbito de los motivos inconsistentes”.

El pueblo puede ayudar y motivar a quienes son en definitiva los que pueden resolver esta situación.

Éxodo venezolano

La diáspora venezolana es una realidad. Según datos de organismos adscritos a la ONU, 7% de los habitantes ha emigrado. Colombia por su cercanía es el de mayor preferencia, igual Estados Unidos, Perú, Chile, entre otros. Estamos hablando de unos 2 millones de compatriotas, quienes decidieron irse del país en los dos últimos años. Esa es una cifra colosal. A ese ritmo, en menos de 5 años, más de la mitad del territorio será abandonado. No seremos un desierto ciertamente, aunque estaremos muy cerca de parecernos a algunas escenas de territorios en Guerra. Es precisamente eso. Hace unos meses atrás escribí que los venezolanos “huyen”, no se van. “IRSE” es una decisión pensada, razonada, discutida. “HUIR” es otra cosa. Te vas como sea. Muchas veces dispuesto a morir en el intento. El gobierno lo sabe muy bien y no está interesado en lo absoluto en combatir esta situación. Por el contrario. Hace lo mismo que Fidel con el Barco Mariel. La comparación es válida. Ellos nos consideran “indeseables”, “que mejor se vayan”; Todos los que no hemos aceptado su comunismo destructor y consideramos este un gobierno dictatorial, somos para ellos un problema y estaremos mucho mejor fuera. Conmigo van a esperar algo. No sé con usted, respeto lo que decida.

MUY MAL el trato y las exigencias en otros países hacía nuestros hermanos emigrantes, en busca de una mejor calidad de vida y huyéndole al gobierno de Nicolás. A los efectos lean esto: “Feline Freier, una profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Pacífico de Lima que investiga este éxodo, considera que exigirles el pasaporte a los venezolanos “es casi cínico” porque las dificultades para obtener el documento son casi insalvables para quienes aún no han marchado: desde el elevadísimo precio en el mercado negro hasta la falta de papel para imprimirlo. Esta académica critica que “los políticos digan que quieren flujos ordenados (de migrantes), pero con esta medida los empujan hacia cauces irregulares, en brazos de los traficantes de personas” porque, insiste, los factores que los llevan a salir de Venezuela siguen ahí: “Muchos no han salido hasta ahora porque no podían reunir los 130 dólares del autobús y para eso tuvieron que vender todo lo que tenían” y recuerda a una familia que entrevistó que “llevaba meses comiendo solo maicena”. Algunos de los desesperados sin pasaporte que se toparon con los nuevos requisitos en la frontera cruzaron ilegalmente esta semana” (Diario El País de España capítulo 2 Reportaje El Exodo Venezolano). El gobierno de Chile más inteligente que sus vecinos, rápidamente se mueve a cambiar nuevamente las reglas del juego, pues conocida de la calidad del 80% de la inmigración venezolana, envidia de muchas naciones, favoreciendo su llegada, incluidos los no profesionales.

LA AÑORADA INVASIÓN de Marines Nunca llegó a Cuba. ¿Por qué a Venezuela sí? Quizá el petróleo sea la única razón, sin embargo, el valor geopolítico de la isla bajo el mando de los dictadores Castro, pudo haber sido una causa justificadora. Todo quedo en sueños y cuentos de la oposición cubana.

CARNET DE LA PATRIA Es una distracción. Tenerlo no te hace cómplice ni indigno, ni sumiso. No tenerlo tampoco hará que este gobierno se vaya. Es una soberana “pendejera” dejar que estos tipos manejen los recursos de la nación, solo para sus fines. Usted decide. A los efectos hice una pregunta, recordando el caso de los CUPOS EN DÓLARES que todos, incluidos los que se rompen el pecho con un radicalismo impropio, disfrutaron. Me sorprendí que cerca de la mitad no está segura en el hipotético caso planteado.

#ZULIA #RAYON En la Reunión del consejo empresarial bolivariano, asistió Pedro Guanipa (hermano del que no acepto juramentarse después de ser electo) y militante de Primero Justicia. El Alcalde Casanova, le dijo que su caso era otra cosa. Literalmente, lo regaño. Le dijo que esa reunión era con otros motivos y nadie de los presentes se hizo solidario con Pedro Guanipa. Ni siquiera el Presidente de FEDECAMARAS ZULIA. Que le planteara su caso a través de los canales correspondientes, palabras más palabras menos, no lo va a atender. Si resolvió el Alcalde Casanova, el caso del “Pozón” y del Restaurant Sabor Zuliano. Misterios.

Rodrigo Cabezas en la cruzada contra el Gobierno

#ZULIA PANORAMA ¿CAMBIO DE DUEÑO? Por segunda semana consecutiva sigue en la transformación de ser un auténtico medio periodístico “ANTIPODER”. Rompe la tradicional “pasividad” y hasta “silencio cómplice” que por mucho tiempo mantuvieron los Pineda al frente de ese Diario. El domingo una fuerte declaración del ex Ministro Rodrigo Cabezas fue tendencia nacional y un artículo de otro ex ministro ahora en desgracia frente al gobierno, Rafael Ramírez también lanzó dardos certeros a la gestión gubernamental. Mis fuentes indican que el periódico cambio de dueño. Rafael Ramírez, a través de un tercero sería la nueva mano que mece la cuna de PANORAMA. De todas maneras estaremos atentos y seguiremos informándonos.

#ZULIA El Alcalde del Municipio Santa Rita sin recursos intenta hacer una gestión y resolver el problema del agua, de la electricidad, etc. Por autogestión lleva alimentos a los más necesitados. El ex Alcalde de Padilla Ildebrando Rios, alias “El Peluche” confronta la actual gestión, señalando “que no termina de arrancar”. VOLVIÓ VOLVIÓ a la calle nuestra amiga la “Coronela” Iris Morales de Peña. Fue valiente librando grandes luchas sociales y la mejor prueba es su libertad. Todos a la expectativa.

SIENTO VERGÜENZA DE LA JUSTICIA MILITAR Que durante cinco años defendí mientras me desempeñe como funcionario en un Tribunal de esa jurisdicción. ¿Cómo es posible que a las resoluciones les incluyan “Patria Socialista”? Amén del irrespeto a las resoluciones de los propios jueces, a los cuales llaman para ordenarles su silencio y cambio de sentencias, diciéndoles “Firmes…Y Vista a la izquierr”.

MALA SEÑAL El resultado electoral en Colombia. Se necesitaba un mínimo de 12 millones de votos para limitar algunas prácticas que han sido factor de corrupción en el país neogranadino y no se lograron.