Marco Rubio: Los movimientos hechos por Maduro están causando serios y duraderos daños al sector privado en Venezuela

El senador estadounidense, Marco Rubio, señaló este lunes que los nuevos anuncios realizados por Nicolás Maduro en materia de la economía venezolana están causando “serios y duraderos daños” en el sector privado en Venezuela.

La patilla.com

“Los movimientos hechos por Nicolas Maduro están causando serios y duraderos daños al sector privado Venezuela. Pero no es un accidente. Su objetivo es eliminar el sector privado y dejar su régimen con el control total sobre la economía y la vida de la gente. Va a fallar”, dijo mediante una publicación en su cuenta de Twitter.

Nicolás Maduro anunció el pasado viernes 17 de agosto un aumento de salario mínimo con la entrada en vigencia del nuevo cono monetario venezolano donde le quitaron al Bolívar cinco ceros.

The moves made by @NicolasMaduro are causing serious & lasting damage to the private sector in #Venezuela. But it is not an accident. His goal is to eliminate the private sector & leave his regime with complete control over the economy & the lives of the people. He will fail.

— Marco Rubio (@marcorubio) 28 de agosto de 2018