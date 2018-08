Caiga Quién Caiga: Qué pueden esperar los venezolanos del Presidente TRUMP, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

Su discurso es sin duda, populista. Para muchos “racista” y otros aseguran fascista.

Tres opiniones fundamentales sobre el Presidente de ese país, comulgan en verlo como un fenómeno autoritario y novedoso. La izquierda estadounidense señala su discurso nacionalista, intolerante frente a minorías musulmanas. Según ellos, sus mensajes xenófobos lo vinculan con las peores tradiciones de la derecha. En ese sentido Trump ha resucitado a una clase probablemente olvidada y repudiada, por las nuevas grandes mayorías. A mi juicio Trump es netamente “pragmático”. Guiado por un realismo-oportunista, parte de su naturaleza empresarial, nada que ver con una cosmovisión del mundo. Eso es muy profundo. La nueva política mundial sigue favoreciendo a los demagogos como Nigel farage, del casi difunto partido de la Independencia del Reino Unido. Ese es Trump. Nada que ver con extremistas ideologizados como Marine Le Pen y su Frente Nacional.

La Centro derecha estadounidense lo tilda de “populista autoritario”. El Presidente atenta contra la dignidad humana, con insultos y amenazas a sus enemigos políticos. El lingüista y gurú demócrata George Lakoff sostiene que “Trump usa su herramienta de comunicación más potente, Twitter, de manera estratégica, desviando la atención de escándalos o distrayendo a un público que no está al tanto de esta peligrosa habilidad”.

La llegada de Trump a la Presidencia de esa gran nación, rompió los paradigmas. Fue casi “increíble”. De allí las dudas y los escándalos alrededor de su triunfo. No obstante, una parte de la Derecha, la alternativa, no lo considera un intelectual, ciertamente no lo es y aunque parezca ridículo, algunos empiezan a hablar del “Trumpismo” como “razonable y coherente”.

Hasta el presente el interés del Presidente Trump está basado y tomó como válido lo expresado por el columnista del New York Times Corey Robin cuando afirma: “…control de las fronteras, el nacionalismo económico, una política exterior basada en los intereses nacionales y la evaluación de cualquier medida gubernamental en función de un solo criterio: ¿ayuda o castiga a los estadounidenses? Y serían efectivamente estas ideas las que le valdrían a Trump su éxito frente a una parte significativa de la clase media blanca….”

Este largo análisis sobre el Gobernante de Estados Unidos, lo hice para tratar de hacer entender a los radicales venezolanos, sobre todo a los residentes del exterior, que la “INTERVENCION MILITAR” en Venezuela es una posibilidad muy remota. Casi inexistente. Más allá de las declaraciones de funcionarios y de figuras públicas, motivadas fundamentalmente por el tema de las elecciones de medio término que por otras razones. Corea del Norte amenazaba nada más y nada menos que con una “bomba nuclear” y Trump, “negocio”. Si se asustó o no, el jerarca norcoreano es otro asunto. Al final del camino, la mesa de negociaciones fue la vía escogida.

Trump y sus intereses, solo pondrán los ojos en Venezuela, si el gobierno de Nicolás representa un peligro inminente para su sobrevivencia política. Lo demás es jerga de utilería. A un hombre como Trump no le podemos pedir que piense en la “geopolítica mundial”, de cómo avanza el Foro de Sao Paulo, etc. Es mucho pedir. Otros funcionarios calificados como “guerreristas”, tal como el vicepresidente y otros, necesitan la caricia de las grandes empresas de armas para actuar. Lo dicho por el Senador Marco Rubio sigue teniendo el aroma de promesa electoral y su influencia en el Presidente, me da la impresión es mínima.

Por ahora y es doloroso decirlo, los que vivimos en Venezuela estamos SOLOS. La mejor estrategia es seguir luchando como “guerra de guerrillas”..

Hay venezolanos ilustres desde el exilio luchando por el rescate de Venezuela y otro grupo, quizá el más “pantallero”, viviendo la “dolce vita” de los auxilios financieros de las Fundaciones y ONGS.

Reitero que lo siempre digo a mis hermanos, USTED TIENE DERECHO A SOBREVIVIR. Ese es su primer deber. No enfrentamos a un gobierno democrático. Son gobiernos sin reglas, cuyo único objetivo es exterminar la oposición política y no política. No pueden exigirle al ciudadano en esa faena, mayores valores éticos, salvo los elementales. Triste realidad.

Solo el espíritu de los institucionalistas militares venezolanos puede cambiar este escenario. Los hay. No seamos extremistas. ¿Cuándo actuaran? Nuestro papel es estimular el restablecimiento de la Constitución y el Estado de Derecho.

GUISOS REVOLUCIONARIOS

No le quepa la menor duda, que todos los actos de este gobierno “sui generis”, tiene como único fin, el beneficio económico de quienes lo dirigen y sus relacionados.

LA RESOLUCION DEL SUDEBAN Para obligarte a pedir permiso para manejar tus cuentas desde el exterior, tiene un propósito económico. No técnico. Con la tecnología moderna, fácilmente puedes crearte un “IP” falso y simular tu estadía en territorio venezolano. Igualmente con la triangulación de tus cuentas, a través de un tercero en el país, puedes eludir el “bloqueo”. Evidentemente para los GRANDES CAPITALES, huidos del chavismo, enriquecidos durante su permanencia eso es un problema. ¿No es fácil poner a nombre de otros las inmensas fortunas de personajes hoy “opositores” de Nicolás? Para usted y para mí, con “cuatro lochas negras” como dice mi amiga Ada Rafalli, eso no es problema.

LOS LINGOTICOS De Oro, de uno ficticio, pues nunca los veras, también es una manera de “lavar dinero” de los grandes capitales escondidos detrás de los intereses del gobierno y su partido. Al buen entendedor sobran las palabras…

#CARACAS y Zona Capital apenas está conociendo un “poquito” del deterioro como vivimos en la provincia.

IRRESPETO A la inteligencia, a la dignidad de la gente, disfrazar una realidad, simulando el regreso de venezolanos, previamente enviados con una misión. Si yo digo mentiras señor Presidente, lo reto a poner un avión en todas las ciudades capitales ofreciendo un viaje gratis y sin retorno a Venezuela, para Perú, Chile, Ecuador o Colombia. Las filas no serán de ochenta y nueva (89) falsos migrantes, sino de miles. Si yo no tengo razón, les prometo no escribir una letra más. Lo delicado es la incredulidad de la gente en una opción distinta a esta. Todo el que puede irse, inicia su éxodo, al precio que sea.

#NUEVAESPARTA Dante Rivas, lanza misivas como parte de su trabajo en la isla. No la tiene fácil Alfredo Díaz, pues la percepción sobre DANTE RIVAS, en líneas generales es muy buena, incluido sectores opositores. El Alcalde de Pampatar Morel, mejor conocido como “Morelito”, destaca por su trabajo. Él tiene buena escuela.

#ZULIA Pronto sabremos con lujo de detalles, el guiso en dólares del nuevo mecanismo de recolección de basura en Maracaibo, bajo la tutela del Alcalde Willy Casanova. Lo más triste de todo, es que estoy seguro que no funcionará y le costó a la ciudad, nada más y nada menos que UN MILLÓN DE DÓLARES. La gente puede perdonar los “guisos” siempre y cuando le cumplan. Lo hizo con Rosales. Estos no piensan en eso y el anillo de los “Bozales” solo piensa en seguir comprando bienes en Europa y propiedades, a través de terceros en el “Imperio Mesmo”.

#DELITO DE EXTORSION Crece en todo el país. Los operativos del gobierno contra el sector productivo, facilita más datos e información a los sectores delincuenciales. Es un delito complejo: Banca, Fuerzas Armadas, Policías, Funcionarios de ministerios, entre otros.

#ZULIA ¿Por qué si la recaudación de los peajes pasó a manos de las Alcaldías colindantes, fue excluida la del Municipio Santa Rita? Es lo que digo. La exclusión es la norma en quienes gobiernan.

#ZULIA María Corina de visita. Su presencia fue buena y la asistencia aceptable. El problema estructural la sigue afectando. Me informan que el actual coordinador del Estado sale de escena y se barajean algunos nombres. Una recomendación para quien respeto: María tienes la obligación de ser consecuente con su discurso. Con preocupación me entero que al frente de VENTE Venezuela en la región, estuvo por un tiempo el ex Presidente de Copei y conocido dirigente Guillermo Lugo. Sus aportes pueden ser buenos, aunque no para representarte. Como asesor me parece excelente. Igual se menciona el nombre del periodista Juan Carlos Fernández, quien de UNT ahora saltaría para VENTE VENEZUELA. También suena el nombre de un hombre de la COL conocido como PANCHO FARIA.

CIERRE DE DIARIOS Cada semana se suman más el número de impresos que dejan de circular. Los de la WEB son bloqueados por CANTV y otras plataformas. Por cierto al parecer el problema del Diario PANORAMA es con el hombre más odiado de Venezuela y no con Nicolás, que es el segundo.