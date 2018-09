Meghan Markle dejó escapar la cariñosa expresión que utiliza con el príncipe Harry en la intimidad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Meghan Markle y el príncipe Harry volvieron a demostrar que son una pareja natural y espontánea. Los duques de Sussex asistieron a una función benéfica del musical “Hamilton” donde la duquesa accidentalmente reveló la cariñosa expresión que utiliza con el príncipe Harry en la intimidad, reseñó Infobae.

Mientras la prensa tomaba fotos de los actores presentes, preocupada por estarle tapando la visibilidad a su marido Meghan accidentalmente dejó escapar en público unas palabras que usa para el príncipe cuando no están en eventos con protocolos.

“¿Puedes ver, mi amor?”, le preguntó dulcemente a su esposo, quien no pudo evitar sonrojarse.

Al escuchar la tierna frase, los presentes estallaron en un “aw” colectivo, lo que provocó que la duquesa se ponga visiblemente nerviosa, sonrojándose también y apoyando la mano sobre el pecho.

Esta fue la primera salida pública de los duques de Sussex desde el 4 de agosto, cuando asistieron a la boda de Charlie Van Straubenzee y día en que la duquesa cumplió 37 años.

“You say…”

Thank you to the cast and crew of @HamiltonWestEnd for a fantastic performance, raising awareness and funds for @Sentebale‘s work with children and young people affected by HIV #HamiltonLDN pic.twitter.com/M5hmjTfhEz

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 29 de agosto de 2018