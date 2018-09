Meghan McCain provoca a Trump: La América de John McCain siempre fue grande (fotos)

La hija del fallecido senador estadounidense John McCain rindió homenaje a su padre el sábado en una ceremonia fúnebre en la que deslizó críticas al presidente Donald Trump, a quien sin nombrar lo acusó de usar una “retórica barata” en contra de un hombre considerado como un héroe de guerra y un estadista.

Meghan McCain, que no ha ocultado su descontento con las críticas de Trump a su padre, inauguró el acto público de despedida del senador por Arizona, al cual asistieron muchos líderes demócratas y republicanos.

“Era un gran hombre”, dijo Meghan McCain en la Catedral Nacional de Washington. “Nos reunimos aquí para llorar el fallecimiento de la grandeza estadounidense, de lo real, no la retórica barata de hombres que nunca se acercarán al sacrificio que él ofreció tan voluntariamente”.

“La América de John McCain es generosa, acogedora y audaz. Es ingeniosa y segura de sí misma y segura. Cumple con sus responsabilidades. Habla en voz baja porque es fuerte. América no se jacta porque no tiene necesidad de hacerlo. La América de John McCain no tiene necesidad de volver a ser grande porque Estados Unidos siempre fue grandioso”. Palabras con las que criticó abiertamente al presidente Trump, ausente del acto por petición expresa del fallecido, que provocaron el aplauso de los presentes en el templo religioso.

