Trump asegura que no hay necesidad de incluir Canadá en nuevo pacto comercial

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que no existe “necesidad política” para incluir a Canadá en el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), después de que EE.UU. lograra esta semana un acuerdo con el otro socio comercial del pacto, México.

EFE

“No hay necesidad política para mantener a Canadá en el nuevo acuerdo del TLCAN. Si no hacemos un trato justo para EE.UU. después de una década de abuso, Canadá estará fuera“, señaló Trump en su cuenta de Twitter.

EE.UU. y México alcanzaron esta semana un inesperado acuerdo comercial para reformar el TLCAN, y Trump apuntó que aunque esperaba que Canadá se sumara estaba dispuesto a proseguir con un acuerdo bilateral solo con México.

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018