Avión de Emirates en cuarentena al llegar a Nueva York: 100 pasajeros con fiebre alta y tos

De acuerdo con información suministrada por la agencia Reuters, un avión de la aerolínea Emirates procedente de Dubai fue puesto en cuarentena al llegar al aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, Estados Unidos, debido a que 100 de los 500 pasajeros que abordaron la aeronave dijeron presentar síntomas de fiebre y tos.

Funcionarios del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estuvieron en el lugar de los hechos, pero hasta el momento no han ofrecido información certera sobre lo sucedido.

DEVELOPING: Emirates Airlines flight from Dubai being isolated at New York City airport after reports that as many as 100 people on board could be sick, officials say. https://t.co/h3UzKegBzp pic.twitter.com/40ofUrtosL

— ABC News (@ABC) September 5, 2018